Привычная норма овощей бесполезна: масштабное исследование выявило критическую брешь в защите сердца

Стандартная рекомендация съедать пять порций овощей и фруктов в день оказалась недостаточной для надежной защиты сердечно-сосудистой системы. Масштабное исследование, опубликованное в журнале Food and Function, показало: критическое значение имеет не только количество растительной пищи, но и содержание в ней специфических соединений — флаванолов. Даже те, кто строго придерживается норм здорового питания, часто сталкиваются с дефицитом этих веществ, что повышает уязвимость организма перед лицом инфарктов и инсультов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сердце

Флаванолы: почему привычного рациона недостаточно

Западные ученые проанализировали данные более чем 30 тысяч человек и обнаружили тревожную закономерность. Большинство участников эксперимента испытывали нехватку флаванолов — природных антиоксидантов, которые отвечают за эластичность сосудов и нормализацию давления. Оказалось, что формальное соблюдение правила "пяти порций" не гарантирует поступление нужного объема этих веществ, если рацион однообразен. Современный человек часто выбирает продукты с высокой степенью обработки, где полезные соединения разрушены.

"Флаванолы работают как естественные щиты для эндотелия — внутренней выстилки наших сосудов. Когда их не хватает, сосудистая стенка становится хрупкой и склонной к воспалениям, что является прямым путем к гипертонии", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Особенно остро проблема дефицита проявляется в периоды повышенной нагрузки на систему кровообращения. Например, когда жара провоцирует удары по сердцу, организму требуется дополнительная поддержка для сохранения тонуса сосудов. Ученые подчеркивают, что недостаток эритроцитов и другие симптомы сбоев в крови могут маскировать истинную причину усталости, которая кроется в неправильном биохимическом составе питания.

Какие продукты эффективно укрепляют сосуды

Исследователи выделили группу продуктов-лидеров по содержанию необходимых сердцу компонентов. В список вошли ежевика, клюква, слива и вишня. Отдельное внимание специалисты уделили яблокам: их настоятельно рекомендуют употреблять только с кожурой, так как именно в ней сосредоточена основная концентрация полезных соединений.

"Важно понимать, что замена цельных плодов на соки не даст нужного эффекта. Многие считают свежевыжатый сок идеальным началом дня, но без клетчатки, содержащейся в мякоти и кожице, мы получаем ударную дозу сахара вместо системной пользы для сосудов", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Помимо фруктов, кардиологи выделили пользу блюд из фасоли и регулярное употребление зеленого чая. Эти продукты помогают сбалансировать водно-солевой обмен и предотвратить задержку жидкости. Если тело начинает запасать воду, это часто свидетельствует о нарушении баланса электролитов, который можно скорректировать правильно подобранным меню с высоким содержанием калия и флаванолов.

Индивидуальный подход к диете

Главный вывод научной работы заключается в том, что универсальные советы по питанию устарели. Исследователи настаивают на необходимости персонализированных диет. Врачам следует учитывать индивидуальные риски конкретного пациента, чтобы эффективно предотвращать развитие патологий.

"Здоровый рацион не состоит из одних лишь ягод. Даже такие продукты, которые долгое время критиковали, например, сало, могут быть полезны для метаболизма в умеренных количествах. Основа здоровья — разнообразие цельных продуктов, а не слепое следование количественным нормам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Продукт/Привычка Влияние на сердце и сосуды Яблоки с кожурой Максимальная концентрация флаванолов для эластичности стенок Зеленый чай Снижение уровня системного воспаления Темные ягоды Защита эндотелия от окислительного стресса Фасоль и бобовые Поддержка стабильного артериального давления

Ответы на популярные вопросы о здоровье сердца

Почему пять порций овощей в день больше не считаются панацеей?

Исследование показало, что важно не только количество, но и биохимический состав. Если эти порции не включают продукты, богатые флаванолами (например, ягоды или яблоки с кожурой), защита сосудов остается минимальной.

Как флаванолы влияют на риск инфаркта?

Эти соединения улучшают выработку оксида азота, который помогает сосудам расширяться. Это снижает нагрузку на сердце и препятствует образованию тромбов.

Можно ли заменить свежие ягоды замороженными?

Да, шоковая заморозка сохраняет большую часть флаванолов. Главное — избегать добавления сахара и длительной термической обработки, которая разрушает полезные молекулы.

Кому в первую очередь нужно пересмотреть диету?

Людям с наследственной предрасположенностью к гипертонии, тем, кто живет в условиях постоянного стресса или в регионах с неблагоприятной экологией, где сосуды испытывают повышенную нагрузку.

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