Кофе против зеленого чая: как один из этих напитков может мешать вам сбросить вес

Зеленый чай и черный кофе традиционно считаются главными союзниками в борьбе за стройность, однако механизмы их воздействия на организм принципиально различаются. Пока одни ищут спасение в антиоксидантах чая, другие делают ставку на кофеин для разгона метаболизма. Последние данные исследований показывают: выбор напитка напрямую влияет на уровень стрессовых гормонов, контроль аппетита и даже качество сна, от которого зависит, будет ли организм сжигать лишний жир или начнет его накапливать.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зеленый чай

Термогенез против антиоксидантов: как работают напитки

Черный кофе выступает мощным стимулятором метаболических процессов. За счет высокого содержания кофеина он запускает термогенез — процесс, при котором тело активно вырабатывает тепло, используя жировые клетки в качестве топлива. Это делает кофе популярным средством для повышения выносливости перед тренировками. Однако такой эффект имеет временный характер и требует осторожности в дозировке.

"Кофеин действительно способен подстегнуть обмен веществ, но важно понимать, что избыток бодрости часто ведет к росту тревожности. Если человек находится в состоянии хронического стресса, дополнительные стимуляторы могут только усугубить ситуацию", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Зеленый чай действует мягче. Его ключевое преимущество — катехины, особые антиоксиданты, которые способствуют окислению жиров без агрессивной стимуляции центральной нервной системы. Регулярное употребление чая помогает поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня, не вызывая резких спадов, характерных для "кофейного" цикла.

Гормональный ответ: инсулин, кортизол и чувство голода

Разница между напитками особенно заметна в их влиянии на гормональный фон. Черный кофе провоцирует выброс адреналина, что заставляет печень выделять запасы сахара в кровь. С одной стороны, это дает мгновенный прилив сил, с другой — может вызвать последующий скачок инсулина. При этом кофе эффективно подавляет грелин — гормон, отвечающий за чувство голода, что помогает временно снизить аппетит.

"Зеленый чай содержит аминокислоту L-теанин, которая помогает контролировать уровень кортизола — гормона стресса. Именно высокий кортизол часто становится причиной накопления висцерального жира в области живота, поэтому чай более предпочтителен для долгосрочного контроля веса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Параметр сравнения Зеленый чай Черный кофе Основной механизм Антиоксидантная защита и мягкое жиросжигание Активный термогенез и стимуляция ЦНС Влияние на аппетит Регулирует сахар, предотвращая тягу к сладкому Снижает уровень гормона голода грелина Гормональный фон Снижает уровень кортизола (гормона стресса) Стимулирует выброс адреналина Режим употребления Безопасен для частого питья в течение дня Требует строгого ограничения во второй половине дня

Обратная сторона бодрости: риски для здоровья

Чрезмерное увлечение кофеином может создать препятствия на пути к стройности. Нарушение циклов сна приводит к замедлению метаболизма и поиску быстрой энергии в виде углеводов наутро. Кроме того, стоит помнить о влиянии напитков на усвоение микроэлементов. Избыточное потребление кофе и крепкого чая может негативно сказаться на плотности костной ткани, что особенно важно учитывать при несбалансированных диетах, когда любимый утренний напиток начинает вымывать кальций.

"Ни кофе, ни чай не заменят полноценный рацион. Если использовать их как единственный способ похудения, игнорируя качество еды, можно получить проблемы с ЖКТ и дефицит важных нутриентов вместо желаемой цифры на весах", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Важно обращать внимание и на неочевидные сигналы организма. Например, резкое изменение состояния кожи или волос, а также поредение бровей могут указывать на более глубокие гормональные сбои, которые нельзя игнорировать, списывая всё на действие кофеина.

Ответы на популярные вопросы о влиянии чая и кофе на вес

Помогает ли кофе сжигать жир без физических нагрузок?

Кофе ускоряет термогенез, но без дефицита калорий и активности этот эффект минимален. Он скорее помогает организму эффективнее использовать энергию во время движения.

Можно ли пить зеленый чай вечером при похудении?

В зеленом чае меньше кофеина, чем в кофе, а L-теанин способствует расслаблению. Однако при высокой чувствительности к стимуляторам даже он может нарушить фазы глубокого сна.

Правда ли, что кофе подавляет аппетит?

Да, кофеин временно снижает уровень грелина. Это позволяет пропустить перекус, но часто ведет к перееданию вечером, когда действие напитка заканчивается.

Какой напиток лучше для регуляции сахара в крови?

Зеленый чай считается более стабильным инструментом, так как его антиоксиданты помогают клеткам лучше усваивать глюкозу без резких инсулиновых всплесков.

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