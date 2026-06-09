Худшая привычка по утрам: разрушен главный миф о бодрящем витаминном напитке

Стакан свежевыжатого сока — это не "витаминный заряд", как принято считать, а ударная доза жидкого сахара, идентичная банке колы. Биохимик М. Эрнандес разоблачила популярный миф о пользе покупных и домашних фрешей. Проблема в концентрации: чтобы наполнить стакан объемом 200 мл, нужно выжать три крупных апельсина. В каждом плоде содержится около 12 граммов сахара. В итоге напиток превращается в сладкий сироп, который мгновенно всасывается в кровь.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Дорофеев is licensed under publiс domain Свежевыжатые соки

Сахарная бомба в стакане: апельсиновый сок против газировки

Жидкие калории коварны. Организм не воспринимает сок как еду, хотя по уровню углеводов он сопоставим с десертом. Когда мы пьем сок, поджелудочная железа экстренно выбрасывает инсулин, чтобы усмирить хлынувшую в кровоток глюкозу. Такие скачки сахара изнашивают эндокринную систему и провоцируют накопление жира. Вместо бодрости человек получает кратковременный всплеск энергии и последующий спад, заставляющий снова искать "подзарядку".

"Сок лишен клетчатки, которая тормозит всасывание глюкозы. Это чистый раствор фруктозы и сахарозы. Если у пациента уже есть лишний вес, такие напитки только усугубляют ситуацию, мешая нормализовать метаболизм", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Почему цельный фрукт лучше сока

Природа упаковала сахар в "броню" из пищевых волокон. Когда вы съедаете целый апельсин, клетчатка замедляет пищеварение. Глюкоза поступает в кровь порциями, а не лавиной. Это критически важно для профилактики диабета и сохранения чувства сытости. Кроме того, жевание стимулирует выработку гормонов насыщения, тогда как стакан сока пролетает незамеченным для мозга, оставляя тягу к сладкому неудовлетворенной.

Характеристика Свежевыжатый сок Цельный апельсин Содержание клетчатки Минимальное Высокое Скорость всасывания сахара Мгновенная Медленная Риск переедания Высокий Низкий

"Частое употребление кислых соков с высоким содержанием сахара — это агрессивная среда для слизистой. Для людей с хроническим гастритом или проблемами поджелудочной это верный путь к обострению", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Рекомендации ВОЗ и риски для здоровья

Всемирная организация здравоохранения давно перевела фруктовые соки из категории "полезных продуктов" в категорию "свободных сахаров". Врачи настаивают на жестком ограничении таких напитков в рационе. Избыток фруктозы перегружает печень, превращаясь в жир, и способствует развитию воспалительных процессов. Если вы следите за водно-солевым балансом, лучше заменить сок на чистую воду или несладкие травяные отвары.

Помимо метаболических проблем, сладкие напитки могут косвенно влиять на общее состояние. Постоянные инсулиновые качели провоцируют усталость, которую люди ошибочно принимают за авитаминоз или симптомы анемии. Вместо покупки очередной пачки сока в супермаркете, стоит пересмотреть рацион и вернуть в него настоящие, твердые фрукты.

Ответы на популярные вопросы о потреблении соков

Можно ли пить сок, если он домашний и без добавленного сахара?

Домашний сок содержит тот же природный сахар из фруктов в огромной концентрации. Отсутствие магазинных добавок не делает его диетическим. Эффект для крови будет одинаково тяжелым.

Помогает ли апельсиновый сок при простуде?

Витамин С лучше получать из цельных продуктов или овощей (болгарский перец, брокколи). Лишний сахар при болезни может лишь поддержать воспалительные процессы.

Безопасно ли давать соки детям?

Педиатры рекомендуют минимизировать соки в детском меню. Это формирует неправильные пищевые привычки и повышает риск раннего кариеса и ожирения.

Есть ли разница в усвоении сока с мякотью и без?

Сок с мякотью чуть лучше, так как содержит мизерное количество клетчатки, но это не спасает от высокого гликемического индекса напитка.

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