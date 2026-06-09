Сезонный обморок: какие неочевидные факторы могут сбить гипотоника с ног в летний зной

Летний зной часто провоцирует резкое ухудшение самочувствия у людей с пониженным артериальным давлением. Головокружение, слабость и разбитость становятся привычными спутниками, когда столбик термометра ползет вверх. Врачи называют ряд физиологических способов, помогающих стабилизировать состояние и вернуть привычный тонус без бесконечного приема медикаментов.

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Биомеханика кровотока в жару

При гипотонии первостепенная задача — обеспечить адекватный приток крови к головному мозгу. В условиях перегрева сосуды расширяются, а давление падает еще ниже. Если чувствуете предобморочное состояние, используйте гравитационный метод. Уложите ноги на возвышение, чтобы ступни находились выше уровня таза. Это кратковременное перераспределение крови ускоряет ее возврат к мозгу и насыщение кислородом.

"Механизм улучшения питания мозга при положении лежа с приподнятыми ногами основан на законах физики. При гипотонии сердечно-сосудистая система испытывает сложности с доставкой крови против силы тяжести. Устранение этого барьера — базовая мера первой помощи", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Соль и рацион при гипотонии

Расхожий миф о тотальном вреде соли не выдерживает критики, когда речь заходит о людях, склонных к задержке жидкости и сниженному давлению. Хлорид натрия способствует удержанию воды в сосудистом русле, что физиологически необходимо для поддержания тонуса. Конечно, при отсутствии сопутствующих патологий почек.

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"Дробное питание — ключ к стабильности сахара. Падение глюкозы неизбежно ведет к сосудистому коллапсу, поэтому регулярные перекусы предотвратят резкие провалы давления. Не игнорируйте этот базовый метаболический протокол", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Осторожный подход к стимуляторам

Кофеин часто рассматривают как панацею от сонливости, однако жара и высокие температуры диктуют иные правила. Обычный кофе обладает выраженным мочегонным эффектом. Избыточная потеря жидкости губительна при и без того низком артериальном давлении. Рациональнее использовать кофеин в таблетированной форме, если есть медицинские показания, либо натуральные адаптогены вроде элеутерококка, которые стимулируют нервную систему мягко.

Для укрепления сосудистой стенки врачи рекомендуют увеличить потребление аскорбиновой кислоты. Это повышает эластичность капилляров. Витамин С можно получать с пищей — цитрусовые, шиповник, киви идеально подходят для ежедневной коррекции рациона.

"Любые стимуляторы требуют осторожности. Работа сердца в жару и так идет в режиме компенсации. Перед приемом адаптогенов убедитесь, что нет противопоказаний со стороны эндокринной системы", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о гипотонии

Почему голод опасен для гипотоника?

При голоде снижается уровень глюкозы, что провоцирует вазодилатацию и падение давления. Организм теряет стабильность кровотока.

Может ли соль вредить при низком давлении?

Только при наличии заболеваний почек, требующих бессолевой диеты. В остальных случаях соль — инструмент удержания жидкости в сосудах.

Почему кофеин в кофе хуже таблетированного?

Кофеин в чашке кофе часто сопровождается диуретическим эффектом, что ведет к потере объема циркулирующей крови.

Как витамин С помогает сосудам?

Аскорбиновая кислота участвует в синтезе коллагена, необходимого для поддержания структурной целостности и эластичности стенок капилляров.

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