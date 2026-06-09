Тихая катастрофа в вашей крови: как распознать симптомы критического снижения эритроцитов

Организм человека напоминает мегаполис: эритроциты работают как курьеры, доставляющие кислород к каждой клетке. Когда число этих транспортных единиц падает ниже нормы — развивается эритропения. Состояние грозит кислородным голоданием тканей и серьезным сбоем в работе регуляторных систем организма.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анализ крови

Почему снижается количество эритроцитов

Красные клетки крови переносят гемоглобин. При эритропении этот процесс блокируется, что неизбежно приводит к анемии. Причины дефицита разнообразны: от банального алиментарного дефицита до серьезных сбоев в работе органов-мишеней.

"Дефицит железа, витамина B12 и фолиевой кислоты блокирует производство эритроцитов в костном мозге. Без адекватного поступления этих нутриентов фабрика крови останавливается", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Сбои в работе почек также критичны. Орган вырабатывает гормон эритропоэтин, отдающий команду костному мозгу производить новые клетки. Хронические заболевания почек или гормональный дисбаланс часто ведут к стойкому снижению уровня эритроцитов.

Как распознать патологию

Хроническая форма эритропении маскируется под обычную усталость. Симптомы нарастают постепенно: бледность, сухость кожных покровов, одышка при нагрузках и постоянная зябкость конечностей. Острая форма ведет себя иначе — возможны предобморочные состояния, холодный пот и резкое падение показателей крови.

"Постоянная слабость и апатия — это сигналы гипоксии тканей. Мозг страдает в первую очередь, что ведет к снижению когнитивных функций", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Признак Особенности при эритропении Кожа Бледность, желтушность или синюшность Сердечно-сосудистая система Тахикардия, одышка при привычной активности

Диагностика и тактика лечения

Первичный инструмент — общий клинический анализ крови. Он определяет уровень гемоглобина и количество форменных элементов. Если показатели выходят за рамки референсных значений, врач назначает биохимический анализ для оценки уровня билирубина и запасов железа.

Лечение всегда зависит от этиологии. Если состояние вызвано дефицитом — назначается диетическая коррекция, препараты железа или витаминные комплексы. При массивных кровопотерях или сбоях в работе костного мозга тактика меняется в пользу специализированной медицинской помощи.

"Не пытайтесь скорректировать показатели сомнительными БАДами. Только врач может установить истинную причину: будь то скрытое кровотечение или нарушение всасывания нутриентов в ЖКТ", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о кроветворении

Нужно ли лечить эритропению при легкой слабости?

Любое отклонение от нормы в анализе крови требует консультации врача. Самолечение "витаминками" может лишь смазать клиническую картину серьезного заболевания.

Опасна ли эритропения для плода при беременности?

Критически опасна. Дефицит эритроцитов у матери приводит к хронической гипоксии плода, нарушению его развития и повышает риск преждевременных родов.

Можно ли поднять уровень эритроцитов просто питанием?

Диета — основа профилактики. Однако если причина заключается в кровотечении или аутоиммунном разрушении клеток, то только коррекцией меню проблему решить невозможно.

Часто замерзаю и чувствую усталость, это анемия?

Эти симптомы косвенно указывают на анемический синдром, но диагноз ставится исключительно на основании результатов лабораторных тестов.

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