Тело внезапно начало запасать воду: опасная ошибка в питьевом режиме

Избыточная концентрация соли в повседневном меню и специфические нарушения водно-солевого баланса становятся основными факторами появления припухлостей.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет воду

Для эффективной борьбы с этой проблемой необходимо насыщать рацион продуктами, содержащими большое количество калия. Нутрициолог Марина Жигульская подчеркивает, что этот макроэлемент критически важен для правильного распределения жидкости в тканях организма.

Роль калия и коварство летней жары

Особое внимание стоит уделить помидорам, листовой зелени, авокадо, бананам и бобовым. Употребление овощей и фруктов помогает естественным путем регулировать здоровое питание и избегать застоя влаги. Как сообщает издание Газета. Ru со ссылкой на Марину Жигульскую, именно дефицит калия часто мешает телу вовремя избавляться от лишних запасов воды.

В жаркий период нагрузка на организм возрастает, так как под воздействием высокой температуры сосуды расширяются. Это упрощает процесс накопления жидкости в межклеточном пространстве, особенно при малоподвижном образе жизни.

"В жаркую погоду сосуды расширяются, поэтому жидкость легче задерживается в тканях, особенно если человек долго сидит или стоит без движения", — отмечает Жигульская.

"Многие ошибочно полагают, что при задержке жидкости нужно меньше пить, но это опасное заблуждение, которое только провоцирует организм запасать влагу впрок", — объяснила в беседе с Pravda.Ru диетолог Елена Воробьева.

Скрытые источники натрия и профилактика

Основная масса вредного натрия попадает в организм не в чистом виде, а через переработанные продукты: колбасы, фастфуд, сыры и различные снеки. В летний зной крайне важно следить за тем, какие напитки в жару вы выбираете, так как магазинные соки и газировки могут содержать скрытые соли. Ограничение питья при наличии отечности эксперты называют фатальной ошибкой, которая лишь усугубляет метаболические риски.

Для поддержания здоровья сосудов и профилактики застойных явлений специалисты рекомендуют сохранять физическую активность и чаще менять положение тела. Если же проблема приобретает системный характер и сопровождается болями или одышкой, это может сигнализировать о серьезных патологиях. В таких случаях задержка жидкости выступает лишь симптомом, требующим немедленной консультации у профильного медика.

Ответы на популярные вопросы о задержке жидкости

Нужно ли пить меньше воды, если утром мешают отеки?

Нет, ограничение воды заставляет организм удерживать влагу еще сильнее. Важно соблюдать норму гидратации, но минимизировать соль, особенно во второй половине дня.

Какие продукты являются скрытыми врагами баланса?

Лидерами по содержанию скрытой соли являются полуфабрикаты, соусы, консервы и магазинная выпечка. Именно они провоцируют основной объем задержки жидкости в организме.

Правда ли, что дефицит калия влияет на внешний вид?

Да, калий помогает выводить лишний натрий. При его нехватке лицо и конечности выглядят более одутловатыми даже при умеренном питании.

Когда отек становится поводом для обращения к врачу?

Если припухлости не проходят после коррекции рациона, остаются надолго или сопровождаются изменением цвета кожи и болью, необходимо обследовать почки и сердце.

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