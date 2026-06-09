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Этот продукт годами ругали зря: в нем скрыта польза для нервов, легких и защиты организма

Здоровье

Свиное сало является ценным источником питательных веществ, однако при его употреблении важно учитывать индивидуальные особенности организма и чувство меры. О том, какую пользу этот продукт несет для иммунитета и нервной системы, изданию Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Сало в банке с чесноком
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Сало в банке с чесноком

По словам специалиста, наиболее полезным считается подкожный слой сала, расположенный ближе к шкурке. Этот продукт содержит не только насыщенные, но и ненасыщенные жирные кислоты, в частности арахидоновую кислоту, которая помогает организму справляться с воспалительными процессами.

Кроме того, жиры животного происхождения участвуют в построении клеточных мембран и гормонов. Понимание того, как работают эти процессы, важно для поддержания общего состояния здоровья, в том числе при борьбе с последствиями неправильного рациона, провоцирующего риски для сосудов.

"Этот жир легко усваивается и выполняет в организме несколько важных задач. Он участвует в построении клеточных мембран, выработке гормонов (в том числе половых) и поддерживает нервную систему, входя в состав миелиновой оболочки. Кроме того, он помогает легким сопротивляться бактериям и вирусам, так как входит в состав сурфактанта — защитной выстилки бронхолегочной системы", — отметила Соломатина.

Эксперт добавила, что в сале содержится витамин D. Его дефицит крайне распространен, что негативно сказывается на работе нервной и сердечно-сосудистой систем. Достаточное количество витамина D также необходимо для формирования костной ткани, что крайне важно для поддержания подвижности в любом возрасте. Нехватка необходимых для нервных волокон нутриентов часто скрывается за обычной усталостью, подробнее о чем рассказывают эндокринологи, изучая связь между дефицитами и состоянием организма.

"Съедать сало нужно понемногу, потому что это высококалорийный продукт. Жиры по калорийности вдвое превосходят углеводы, поэтому они могут способствовать набору лишнего веса. Оптимальный вариант — небольшой кусочек сала на цельнозерновом хлебе, обязательно в сочетании с овощами. Лучше употреблять его в первой половине дня", — пояснила Соломатина.

Врач предостерегла, что людям с патологиями желудочно-кишечного тракта, особенно с нарушениями желчеоттока или камнями, следует проявлять осторожность. В таких случаях перед введением продукта в рацион необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Также стоит помнить о качестве продукта: сало с мясными прослойками требует тщательного выбора, так как приобретаться должно только в сертифицированных торговых точках, где строго соблюдаются санитарные нормы. При этом правильный подбор нутриентов помогает наладить эффективную работу печени, что является ключевым фактором метаболического здоровья.

Следует также помнить, что внешний вид кожи напрямую отражает качество питания, поэтому важно учитывать, как жиры влияют на процессы регенерации тканей. В целом для здорового человека грамотно дозированное употребление сала может служить отличным средством профилактики в сезон простуд, особенно в комбинации с овощами, клетчатка которых способствует правильному пищеварению и предотвращает метаболические нарушения.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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