Обычная жизнь вдруг стала поводом для стыда: миллионы девушек прячут настоящую себя даже от близких

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Стремление выстроить идеальную виртуальную витрину своей жизни провоцирует развитие невротического нарциссизма и подрывает основы искренней дружбы, рассказала изданию Pravda.Ru психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина. По словам специалиста, постоянная погоня за "успешным успехом" в социальных сетях заставляет пользователей чувствовать себя неудачниками.

Вечер с подругами
Фото: www.pexels.com by Adrienn is licensed under Бесплатное использование
Вечер с подругами

Ранее исследователи заявляли, что женская дружба находится под угрозой из-за влияния онлайн-платформ. Более 60 процентов девушек перестали обсуждать интимные подробности своей жизни с подругами, так как на фоне глянцевой картинки блогеров их собственные проблемы кажутся им постыдными.

Метелина пояснила, что в основе этого феномена лежит инстинкт доминирования. Человек пытается занять более высокую ступень, демонстрируя окружающим свои достижения — от внешних данных до уровня образования или статуса.

"Это нормально для нашего времени. Мы живем в эпоху невротического нарциссизма, когда каждый пытается создать идеальную обложку своей успешной жизни. За это отвечает инстинкт доминирования. Доминировать можно по-разному: быть моложе, стройнее, иметь больше денег, высшее образование или ученую степень. Все это питает наше желание чувствовать себя выше других", — отметила она.

Подобный подход к коммуникации нередко приводит к тому, что в окружении появляются люди, самоутверждающиеся за счет окружающих. Специалисты часто анализируют причины заниженной самооценки, указывая на то, что многие начинают считать себя неполноценными, сравнивая реальность с постановочными кадрами в своих лентах. В таких условиях даже дефицит живых эмоций может негативно отразиться на здоровье.

Эксперт подчеркивает: если общение с подругой превращается в демонстрацию успехов или попытку скрыть несовершенства, это верный признак токсичной связи. Психологи напоминают, что влияние лидеров мнений зачастую искажает представление о норме.

"Если во время видеозвонка с подругой вы начинаете судорожно убирать квартиру и краситься, как на свидание, — это явный маркер того, что вы попали в нарциссическую ловушку. И это не подруга. Это человек, в глазах которого вы хотите выглядеть лучше и пытаетесь соответствовать, хотя на самом деле вам этого делать не нужно", — уточнила Метелина.

Для сохранения психического равновесия эксперт советует пересмотреть свое окружение и опираться на принцип безусловного принятия. В современном мире дистанционное общение давно стало привычным, поэтому важно уметь отличать истинную близость от фасадных отношений. Метелина уверена, что настоящая подруга — это тот человек, которому вы можете позвонить с "гулькой на голове", в беспорядке и без прикрас, не опасаясь осуждения или критики.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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