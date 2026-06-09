Жара вмешалась в графики россиян: власти могут урезать смены из-за удара по сердцу и сосудам

Аномально высокая температура воздуха напрямую провоцирует резкий упадок сил и снижение когнитивных способностей, рассказал Pravda.Ru врач общей практики Иван Удалов. По словам специалиста, из-за нехватки прохлады человек быстрее утомляется, испытывает трудности с дыханием и теряет концентрацию, что фактически выводит его из продуктивного режима работы.

Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жара в офисе

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев направил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой предложение о введении обязательного сокращения трудового дня в периоды, когда показатели термометра превышают допустимые нормы.

Организм человека в период зноя испытывает критическое напряжение, что особенно опасно для пациентов с хроническими недугами. Эксперты регулярно анализируют связь погодных аномалий с состоянием сосудов и сердца, напоминая о необходимости соблюдения осторожности.

"Жара сильно влияет на самочувствие: быстро появляется упадок сил, возникает ощущение нехватки воздуха, дышать становится тяжелее, концентрация падает, и человек как бы выключается из нормального рабочего режима. Организму в жару сложнее функционировать, особенно это касается людей с хроническими заболеваниями. Например, у гипертоников в такую погоду может подскакивать давление, и им лучше находиться в тени или в прохладном помещении — жара для них создает дополнительную нагрузку", — пояснил Удалов.

Врач подчеркнул важность соблюдения питьевого режима, однако предостерег от употребления ледяных жидкостей. Резкий контраст температур создает лишний стресс для органов, поэтому оптимальным выбором будет вода комнатной температуры. Грамотная гидратация организма является залогом сохранения стабильного самочувствия в летний сезон.

Оценка последствий зноя зависит от профессиональной среды. В офисных пространствах климатический контроль сглаживает влияние внешней среды, тогда как на открытых площадках или производственных объектах риски перегрева многократно возрастают. Правила самопомощи при жаре необходимо знать каждому сотруднику, занятому в таких условиях труда.

"В целом работа в жару зависит от конкретной сферы. В офисах с кондиционерами ситуация проще, и вряд ли там будут что-то менять. А на производствах, заводах или на открытом воздухе — это совсем другая история. Там такие меры действительно могут быть актуальны, потому что перегрев наступает быстрее, и работать становится объективно тяжелее", — отметил Удалов.

Медики напоминают, что для поддержания тонуса важно учитывать особенности питания и контролировать метаболическую нагрузку, избегая продуктов, способствующих обезвоживанию.

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