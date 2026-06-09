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Пора не спать: нейробиологи разработали способ имитации глубокого сна без потери бодрствования

Здоровье

Исследователи ищут способ передать мозгу сигналы глубокого сна без потери бодрствования. Пока эксперименты ограничиваются лабораторными мышами, но потенциал технологии обещает в корне изменить представление о восстановлении нервной системы.

Девушка сидит на кровати
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка сидит на кровати

Механика синаптического гомеостаза

Мозг работает как система управления с постоянной очисткой кэша. В течение дня нейроны формируют тысячи новых связей, перегружая вычислительные мощности. Сон, в частности фаза NREM (медленный сон), служит механизмом очистки и оптимизации этих контактов.

"Медленноволновая активность коры — это фундамент восстановительных функций. Именно в этом состоянии мозг разграничивает приоритетные нейронные цепи и удаляет информационный балласт", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Искусственная фаза NREM у бодрствующих особей

Ученые задались вопросом, может ли локальный участок коры перейти в "спящий режим", пока остальная часть мозга продолжает анализировать среду. Подобную стратегию используют дельфины и морские котики для выживания в природе.

Группа исследователей применила оптогенетику: они внедрили световые зонды в мозг мышей, позволявшие удаленно переключать активность нейронов. В течение 30 минут подопытные, находясь в фазе бодрствования, получали стимуляцию, имитирующую глубокий сон. Статистика эффективности метода приведена ниже:

Параметр Без стимуляции Со стимуляцией
Признаки истощения Высокие Низкие
Распознавание новизны Снижено Восстановлено

"Если мы можем очистить специфическую зону мозга, не отключая сознание целиком, это открывает совершенно новые горизонты в терапии когнитивных нарушений", — предположил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Перспективы неинвазивного воздействия

Главная цель разработчиков — перенести успех оптогенетических тестов на человеческий мозг через транскраниальную электростимуляцию. Это позволило бы быстро восстанавливать концентрацию внимания без полноценного ночного отдыха. Однако нейробиологи предупреждают, что сон — это не только фаза NREM.

"Мы до сих пор не до конца понимаем синергию циклов быстрого и медленного сна. Замена биологического процесса суррогатной стимуляцией пока остается лишь гипотезой, требующей проверки на долгосрочные риски", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о нейробиологии сна

Может ли технология заменить сон полностью?

Нет. Сон включает в себя циклы быстрого (REM) и медленного (NREM) движений глаз, каждый из которых выполняет свои функции, включая эмоциональную регуляцию, которую пока не удается имитировать технически.

Почему мозг мыши не нуждался в дополнительном сне после эксперимента?

Стимуляция вызвала "локальный сон" в целевой области коры, что позволило синапсам очиститься от метаболического "мусора" в режиме реального времени, имитируя естественные процессы.

Безопасна ли текущая методика?

Оптогенетика требует генетической модификации и инвазивного вмешательства. Для людей рассматриваются методы неинвазивной электростимуляции, уровень безопасности которых еще находится на стадии клинических исследований.

Влияет ли стимуляция на память?

Эксперименты подтверждают: мыши, чья кора получала стимуляцию, демонстрировали лучшие результаты в тестах на запоминание новой среды, чем особи, лишенные полноценного отдыха.

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Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач общей практики Елена Морозова, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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