Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок рамных внедорожников в России перестроился: надежды покупателей разбились о суровую реальность цен
Рысь голосует лапами: почему краснокнижный хищник мигрирует из Европы в Мурманскую область
Зелень как в ресторане, не выходя из дома: секрет с банановой кожурой, о котором все молчат
Это казалось невозможным десятилетиями: один малый аппарат раскроет главную тайну спутника
Смерть больше не обязательна: в Амурской области нашли способ обмануть критический диагноз
Кадровая самоуверенность ударила по бизнесу: бывших работников начали уговаривать вернуться назад
Жесткие ограничения больше не нужны: один маневр с ингредиентами повысил пользу обеда в два раза
Капитаны в панике меняют курс: в Красном море официально началась охота на выживание
Пустые полки в Крыму напугали туристов: что реально происходит со снабжением полуострова

Разводы по совету из сети отменяются: что навсегда защитит семьи от уловок инфоцыган

Здоровье

Рынок психологических услуг в России напоминает джунгли, где дипломированные специалисты соседствуют с "потоковыми" коучами и адептами псевдонаучных практик. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте требует принять закон, регулирующий деятельность психологов. Его не могут принять целых 12 лет.  А в это время "сетевые" гуру ломают судьбы, разрушают семьи и доводят клиентов до пограничных состояний. 

Внутреннее напряжение и самокритика
Фото: NewsInfo.Ru by Илья Шеховцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Внутреннее напряжение и самокритика

Диплом против харизмы: почему сертификация неизбежна

Сейчас называть себя психологом может любой обладатель смартфона и аккаунта в соцсетях. Отсутствие юридических рамок превратило отрасль в "дикое поле". Эксперты бьют тревогу: неквалифицированное вмешательство часто маскирует симптомы, которые требуют клинического подхода. 

"Рынок перенасыщен людьми с трехмесячными курсами переподготовки. Это опасно. Без базового клинического образования человек не способен отличить обычную тревогу от начала глубокой депрессии", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Законопроект должен четко закрепить: оказывать помощь имеют право только лица с профильным высшим образованием. Никаких обходных путей через марафоны желаний. На кону стоит не просто комфорт, а ментальная здоровье граждан. Для сравнения: вы же не пойдете лечить щелчок в челюсти к гадалке. Психика требует профессионализма.

Психиатрический капкан: когда "терапия" калечит

Неверная интерпретация жалоб пациента ведет к катастрофе. Там, где нужна медикаментозная поддержка, "психолог" начинает ковырять детские травмы, провоцируя ретравматизацию. Это прямой путь от легкого невроза к постановке официального психиатрического диагноза. Упущенное время в диагностике серьезных сбоев — это преступление, которое сейчас остается безнаказанным.

Признак специалиста Признак шарлатана
Диплом государственного образца Сертификат авторского курса
Работа в рамках протоколов и этики Гарантия результата за один сеанс
Регулярная супервизия Магическое мышление и советы "от сердца"

Стресс — это физиологический процесс. Его нельзя игнорировать или лечить разговорами, если он вызван, например, эндокринным сбоем. Как ранняя седина может сигнализировать о дефиците витаминов, так и паническая атака может быть следствием органических поражений, а не "непроработанной обиды на отца".

"Мы часто видим пациентов, которые приходят к нам после "просветления" в крайне запущенном состоянии. Псевдопсихологи игнорируют соматические маркеры, списывая всё на психосоматику", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Механизмы контроля: реестр и образование

Основное требование СПЧ — создание единого реестра и обязательная сертификация. Только так можно отсечь деструктивных консультантов. Если из-за совета такого "психолога" человек разрывает связи с близкими или уходит в депрессию, это должно квалифицироваться как причинение вреда здоровью. Ведь за сломанную психику псевдоспециалисты должны нести точно такую же ответственность, как и обычные врачи за врачебную ошибку.

Ответы на популярные вопросы о работе психологов

Как проверить образование психолога?

Запрашивайте диплом о высшем образовании государственного образца. Дипломы о переподготовке с малым количеством часов (менее 500) не являются гарантией качественной подготовки.

Может ли психолог назначать таблетки?

Нет. Рецепты на медицинские препараты имеет право выписывать только врач-психиатр или психотерапевт с медицинским образованием. Психолог работает только методами беседы и когнитивных техник.

Что делать, если после сеанса стало хуже?

Кратковременный дискомфорт возможен при проработке сложных тем, но если состояние стабильно ухудшается, появляется бессонница или суицидальные мысли — немедленно обратитесь к клиническому психиатру.

Читайте также

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Проконсультируйтесь с врачом. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-психиатр Мария Литвинова, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Туризм
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Народный гнев в Берлине: жесткий ультиматум граждан вынудил власти искать пути отступления
Мир. Новости мира
Народный гнев в Берлине: жесткий ультиматум граждан вынудил власти искать пути отступления
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Недвижимость
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Популярное
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад

На Крымском мосту возникла масштабная пробка на выезде из Керчи, в то время как въезд в Крым свободен.

Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Вместо гигантов на участке: 5 сортов компактных голубых елей и правила их прищипки
Самоубийственный курс Каллас: новые правила досмотра судов создали условия для применения оружия
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Последние материалы
Это казалось невозможным десятилетиями: один малый аппарат раскроет главную тайну спутника
Смерть больше не обязательна: в Амурской области нашли способ обмануть критический диагноз
Кадровая самоуверенность ударила по бизнесу: бывших работников начали уговаривать вернуться назад
Жесткие ограничения больше не нужны: один маневр с ингредиентами повысил пользу обеда в два раза
Капитаны в панике меняют курс: в Красном море официально началась охота на выживание
Пустые полки в Крыму напугали туристов: что реально происходит со снабжением полуострова
Старение ускорится без этого продукта: биологи обнаружили скрытую угрозу в современных диетах
Этим летом снова можно застать редчайшую магию неба: как увидеть светящиеся облака, пока они не растаяли
Приседания против становой тяги: выяснили, какое движение превратило тренировки в опасную ловушку
Маленький, да удаленький: как получить пышный цветущий шар на балконе или в саду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.