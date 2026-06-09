Разводы по совету из сети отменяются: что навсегда защитит семьи от уловок инфоцыган

Рынок психологических услуг в России напоминает джунгли, где дипломированные специалисты соседствуют с "потоковыми" коучами и адептами псевдонаучных практик. Совет по правам человека (СПЧ) при президенте требует принять закон, регулирующий деятельность психологов. Его не могут принять целых 12 лет. А в это время "сетевые" гуру ломают судьбы, разрушают семьи и доводят клиентов до пограничных состояний.

Фото: NewsInfo.Ru by Илья Шеховцов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Внутреннее напряжение и самокритика

Диплом против харизмы: почему сертификация неизбежна

Сейчас называть себя психологом может любой обладатель смартфона и аккаунта в соцсетях. Отсутствие юридических рамок превратило отрасль в "дикое поле". Эксперты бьют тревогу: неквалифицированное вмешательство часто маскирует симптомы, которые требуют клинического подхода.

"Рынок перенасыщен людьми с трехмесячными курсами переподготовки. Это опасно. Без базового клинического образования человек не способен отличить обычную тревогу от начала глубокой депрессии", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Законопроект должен четко закрепить: оказывать помощь имеют право только лица с профильным высшим образованием. Никаких обходных путей через марафоны желаний. На кону стоит не просто комфорт, а ментальная здоровье граждан. Для сравнения: вы же не пойдете лечить щелчок в челюсти к гадалке. Психика требует профессионализма.

Психиатрический капкан: когда "терапия" калечит

Неверная интерпретация жалоб пациента ведет к катастрофе. Там, где нужна медикаментозная поддержка, "психолог" начинает ковырять детские травмы, провоцируя ретравматизацию. Это прямой путь от легкого невроза к постановке официального психиатрического диагноза. Упущенное время в диагностике серьезных сбоев — это преступление, которое сейчас остается безнаказанным.

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Стресс — это физиологический процесс. Его нельзя игнорировать или лечить разговорами, если он вызван, например, эндокринным сбоем. Как ранняя седина может сигнализировать о дефиците витаминов, так и паническая атака может быть следствием органических поражений, а не "непроработанной обиды на отца".

"Мы часто видим пациентов, которые приходят к нам после "просветления" в крайне запущенном состоянии. Псевдопсихологи игнорируют соматические маркеры, списывая всё на психосоматику", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Механизмы контроля: реестр и образование

Основное требование СПЧ — создание единого реестра и обязательная сертификация. Только так можно отсечь деструктивных консультантов. Если из-за совета такого "психолога" человек разрывает связи с близкими или уходит в депрессию, это должно квалифицироваться как причинение вреда здоровью. Ведь за сломанную психику псевдоспециалисты должны нести точно такую же ответственность, как и обычные врачи за врачебную ошибку.

Ответы на популярные вопросы о работе психологов

Как проверить образование психолога?

Запрашивайте диплом о высшем образовании государственного образца. Дипломы о переподготовке с малым количеством часов (менее 500) не являются гарантией качественной подготовки.

Может ли психолог назначать таблетки?

Нет. Рецепты на медицинские препараты имеет право выписывать только врач-психиатр или психотерапевт с медицинским образованием. Психолог работает только методами беседы и когнитивных техник.

Что делать, если после сеанса стало хуже?

Кратковременный дискомфорт возможен при проработке сложных тем, но если состояние стабильно ухудшается, появляется бессонница или суицидальные мысли — немедленно обратитесь к клиническому психиатру.

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