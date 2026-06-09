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Новый маркер: краткосрочные колебания уровня глюкозы предсказывают смерть

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Анализ краткосрочных колебаний уровня глюкозы в крови — критический инструмент для оценки выживаемости пациентов в отделениях интенсивной терапии. Исследование доказывает: стабильность сахара важнее усредненных показателей.

Врач держит образец крови
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Врач держит образец крови

Вариабельность гликемии: цена нестабильности

Группа ученых изучила данные 36 исследований, охвативших 123 тысячи взрослых пациентов. Фокус внимания — вариабельность гликемии. Это частота и амплитуда скачков сахара в крови за ограниченный временной промежуток.

Метаанализ выявил четкий паттерн: резкая нестабильность глюкозы коррелирует с серьезными осложнениями, пишет сайт aif.ru. У группы с максимальными колебаниями сахара показатели смертности в реанимации превышали статистику пациентов со стабильным уровнем в два раза. Кроме того, такие скачки повышают риск присоединения вторичных инфекций.

По мнению исследователей, клиническая картина, основанная на "среднем" уровне глюкозы, часто обманчива. Краткосрочная динамика работает как более точный маркер состояния организма. Подобный мониторинг стоит интегрировать в протоколы реанимационной практики для коррекции терапии.

"В условиях реанимации любая метаболическая "болтанка" — это колоссальный стресс для органов. Скачки глюкозы провоцируют повреждение эндотелия и провоспалительный ответ. Мы часто фокусируемся на цифрах гликированного гемоглобина, забывая, что в критическом состоянии важна именно текущая реакция организма на гомеостатические сдвиги", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о контроле глюкозы

Почему средний уровень сахара считается неточным показателем в реанимации?

Среднее значение маскирует резкие пики и провалы. Организм в критическом состоянии реагирует именно на острые сдвиги, которые вызывают выброс гормонов стресса и повреждают сосудистую стенку.

Связан ли сахар с инфекционными осложнениями?

Да. Высокая вариабельность глюкозы подавляет иммунный ответ, делая пациента уязвимым для бактериальной флоры, зачастую внутрибольничной.

Нужно ли следить за вариабельностью сахара вне реанимации?

Для людей с диабетом колебания также опасны. Контроль питания и правильная терапия помогают избежать резких перепадов.

Может ли это исследование изменить протоколы лечения?

Вероятно. Анализ динамики вместо статики позволяет быстрее корректировать инсулинотерапию и предотвращать летальные исходы.

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Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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