Лишний вес больше не приговор: этот напиток за месяц вычистил из крови маркеры тяжелых болезней

Ученые из Университета штата Огайо представили результаты исследования специального напитка на основе томатов и сои, который способен подавлять системное воспаление в организме. Эксперимент показал, что сочетание ликопина и изофлавонов значительно снижает уровень специфических белков-цитокинов у людей с лишним весом всего за четыре недели. Это открытие дает надежду на создание функционального питания, способного предотвратить развитие тяжелых хронических патологий, включая болезни обмена веществ и поджелудочной железы.

Фото: freepik by azerbaijan_stockers томатный сок

Сила дуэта: как работают ликопин и соя

В основе исследуемого напитка лежат два мощных растительных компонента: ликопин и соевые изофлавоны. Ликопин — это природный пигмент каротиноид, придающий помидорам красный цвет, известный своими антиоксидантными свойствами. Соевые изофлавоны относятся к группе флавоноидов и способны имитировать действие некоторых гормонов, помогая регулировать обменные процессы. Исследователи создали этот сок, используя селекционные томаты с повышенным содержанием ликопина и обогатив их экстрактом сои.

"Ликопин и изофлавоны работают в паре эффективнее, чем по отдельности. Мы видим, как фитохимические соединения напрямую влияют на биологические процессы, помогая организму справляться с нагрузкой, вызванной лишним весом и сбоями в метаболизме", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ранее диетологи часто советовали включать овощи в рацион как источник клетчатки, однако теперь акцент смещается на молекулярный состав продуктов. Например, определенные химические компоненты в ягодах и овощах могут быть важнее для здоровья сосудов, чем просто объем съеденного. Томатно-соевый коктейль стал продолжением этой концепции "целевого" питания. Ученые стремились доказать, что еда может выступать в роли мягкого терапевтического средства, а не просто источника калорий.

Снижение маркеров воспаления: результаты тестов

В клиническом испытании приняли участие 12 добровольцев с ожирением. В течение месяца они ежедневно выпивали по две небольшие порции (около 180 мл) обогащенного сока. Контрольная группа употребляла обычный томатный сок с низким содержанием полезных веществ. Результаты анализов крови зафиксировали существенное снижение трех ключевых цитокинов — белков, которые провоцируют воспалительные процессы в тканях.

"Хроническое воспаление часто протекает незаметно, но именно оно подтачивает здоровье сердца и печени. Простые изменения в меню, подкрепленные научными данными, помогают держать печень и холестерин в норме без агрессивного вмешательства", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Интересно, что показатели интерлейкинов ИЛ-5 и ИЛ-12p70 снизились только в группе, пившей томатно-соевую смесь. Обычный томатный сок такого эффекта не давал. Это подтверждает гипотезу о том, что именно сочетание высокой концентрации ликопина и сои блокирует синтез воспалительных сигнальных молекул. Ученые также обнаружили изменения в метаболитах мочи, что указывает на глубокую биохимическую перестройку организма под влиянием напитка.

Перспективы применения при панкреатите

Особое внимание исследователи уделили потенциальному лечению панкреатита. На данный момент терапия этого заболевания носит в основном симптоматический характер — врачи стараются купировать боль и наладить пищеварение. Однако доклинические тесты на животных показали, что томатно-соевый сок снижает тяжесть поражения поджелудочной железы. Это позволило команде Джессики Куперстоун получить грант на проведение исследований на людях, страдающих хроническим панкреатитом.

Компонент напитка Влияние на организм Ликопин (из томатов) Мощный антиоксидант, блокирует воспалительные цитокины Изофлавоны (соя) Регулируют гормональный фон и метаболические процессы Комбинация (сок) Уменьшает симптомы панкреатита и системное воспаление

"Для пациентов с панкреатитом крайне важно найти способы снижения агрессии иммунной системы против собственных тканей. Если функциональный напиток сможет уменьшить частоту обострений, это станет прорывом в поддерживающей терапии", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Важно помнить, что состояние организма зависит не только от диеты, но и от общего тонуса мышц и метаболизма. Иногда даже простой тест на силу рукопожатия может рассказать о скрытых сбоях в обмене веществ эффективнее, чем многие сложные анализы. Комплексный подход, сочетающий физическую активность и "умное" питание, остается золотым стандартом профилактики.

Ответы на популярные вопросы о противовоспалительном напитке

Можно ли заменить этот напиток обычным томатным соком из магазина?

Обычный сок содержит меньше ликопина и лишен соевых изофлавонов в нужной концентрации. В исследовании использовался специальный селекционный продукт, поэтому эффект от магазинного сока будет значительно слабее.

Кому в первую очередь полезен томатно-соевый коктейль?

Исследование было ориентировано на взрослых людей с лишним весом, у которых наблюдается высокий уровень системного воспаления. Также он перспективен для пациентов с хроническим панкреатитом.

Как долго нужно пить такой сок для появления эффекта?

В ходе эксперимента значимое снижение маркеров воспаления в крови участников было зафиксировано уже через четыре недели регулярного употребления двух порций в день.

Поможет ли сок при лечении рака?

Предварительные данные показали снижение уровня простатспецифического антигена у мужчин с раком предстательной железы, но ученые подчеркивают, что напиток является вспомогательным средством питания, а не основным лекарством.

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