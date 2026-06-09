Лишний вес больше не приговор: этот напиток за месяц вычистил из крови маркеры тяжелых болезней

Ученые из Университета штата Огайо представили результаты исследования специального напитка на основе томатов и сои, который способен подавлять системное воспаление в организме. Эксперимент показал, что сочетание ликопина и изофлавонов значительно снижает уровень специфических белков-цитокинов у людей с лишним весом всего за четыре недели. Это открытие дает надежду на создание функционального питания, способного предотвратить развитие тяжелых хронических патологий, включая болезни обмена веществ и поджелудочной железы.
В основе исследуемого напитка лежат два мощных растительных компонента: ликопин и соевые изофлавоны. Ликопин — это природный пигмент каротиноид, придающий помидорам красный цвет, известный своими антиоксидантными свойствами. Соевые изофлавоны относятся к группе флавоноидов и способны имитировать действие некоторых гормонов, помогая регулировать обменные процессы. Исследователи создали этот сок, используя селекционные томаты с повышенным содержанием ликопина и обогатив их экстрактом сои.
"Ликопин и изофлавоны работают в паре эффективнее, чем по отдельности. Мы видим, как фитохимические соединения напрямую влияют на биологические процессы, помогая организму справляться с нагрузкой, вызванной лишним весом и сбоями в метаболизме", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Ранее диетологи часто советовали включать овощи в рацион как источник клетчатки, однако теперь акцент смещается на молекулярный состав продуктов. Например, определенные химические компоненты в ягодах и овощах могут быть важнее для здоровья сосудов, чем просто объем съеденного. Томатно-соевый коктейль стал продолжением этой концепции "целевого" питания. Ученые стремились доказать, что еда может выступать в роли мягкого терапевтического средства, а не просто источника калорий.
В клиническом испытании приняли участие 12 добровольцев с ожирением. В течение месяца они ежедневно выпивали по две небольшие порции (около 180 мл) обогащенного сока. Контрольная группа употребляла обычный томатный сок с низким содержанием полезных веществ. Результаты анализов крови зафиксировали существенное снижение трех ключевых цитокинов — белков, которые провоцируют воспалительные процессы в тканях.
"Хроническое воспаление часто протекает незаметно, но именно оно подтачивает здоровье сердца и печени. Простые изменения в меню, подкрепленные научными данными, помогают держать печень и холестерин в норме без агрессивного вмешательства", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Интересно, что показатели интерлейкинов ИЛ-5 и ИЛ-12p70 снизились только в группе, пившей томатно-соевую смесь. Обычный томатный сок такого эффекта не давал. Это подтверждает гипотезу о том, что именно сочетание высокой концентрации ликопина и сои блокирует синтез воспалительных сигнальных молекул. Ученые также обнаружили изменения в метаболитах мочи, что указывает на глубокую биохимическую перестройку организма под влиянием напитка.
Особое внимание исследователи уделили потенциальному лечению панкреатита. На данный момент терапия этого заболевания носит в основном симптоматический характер — врачи стараются купировать боль и наладить пищеварение. Однако доклинические тесты на животных показали, что томатно-соевый сок снижает тяжесть поражения поджелудочной железы. Это позволило команде Джессики Куперстоун получить грант на проведение исследований на людях, страдающих хроническим панкреатитом.
|Компонент напитка
|Влияние на организм
|Ликопин (из томатов)
|Мощный антиоксидант, блокирует воспалительные цитокины
|Изофлавоны (соя)
|Регулируют гормональный фон и метаболические процессы
|Комбинация (сок)
|Уменьшает симптомы панкреатита и системное воспаление
"Для пациентов с панкреатитом крайне важно найти способы снижения агрессии иммунной системы против собственных тканей. Если функциональный напиток сможет уменьшить частоту обострений, это станет прорывом в поддерживающей терапии", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
Важно помнить, что состояние организма зависит не только от диеты, но и от общего тонуса мышц и метаболизма. Иногда даже простой тест на силу рукопожатия может рассказать о скрытых сбоях в обмене веществ эффективнее, чем многие сложные анализы. Комплексный подход, сочетающий физическую активность и "умное" питание, остается золотым стандартом профилактики.
Обычный сок содержит меньше ликопина и лишен соевых изофлавонов в нужной концентрации. В исследовании использовался специальный селекционный продукт, поэтому эффект от магазинного сока будет значительно слабее.
Исследование было ориентировано на взрослых людей с лишним весом, у которых наблюдается высокий уровень системного воспаления. Также он перспективен для пациентов с хроническим панкреатитом.
В ходе эксперимента значимое снижение маркеров воспаления в крови участников было зафиксировано уже через четыре недели регулярного употребления двух порций в день.
Предварительные данные показали снижение уровня простатспецифического антигена у мужчин с раком предстательной железы, но ученые подчеркивают, что напиток является вспомогательным средством питания, а не основным лекарством.
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