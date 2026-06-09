Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый маркер: краткосрочные колебания уровня глюкозы предсказывают смерть
Плазменный щит против Солнца: как новая система защитит Землю от ударов
Живот уходит за считанные недели: корректировка бытовых привычек лишила тело лишних объемов
Старая Европа трещит по швам: 1,3 миллиона вакансий могут просто испариться в один момент
Рассветы, ради которых стоит не спать: 10 мест в России, где небо творит чудеса
Масштабная перекройка кузова: ради какой детали инженерам пришлось изменить панели Lada Granta
Главная ошибка после мытья: какое привычное действие мгновенно лишает прическу объема
Грибы на газоне: почему это не просто "дождик прошел", а сигнал бедствия вашего участка
Тишина перед бурей: приказ из Белого дома вынудил Нетаньяху нажать на тормоза

Организм подал сигнал SOS: дефицит одного элемента заставил мозг возненавидеть сахар

Здоровье » Ваше здоровье

Ваша тяга к десертам может быть не признаком слабой воли, а сигналом SOS от "умного" кишечника. Ученые Института фундаментальных наук Южной Кореи обнаружили скрытую систему связи между пищеварительным трактом и мозгом, которая способна мгновенно менять наши вкусовые предпочтения. Оказалось, что при остром дефиците белка кишечник посылает импульс, который буквально отключает нейроны, отвечающие за удовольствие от сладкого, и заставляет человека искать продукты, богатые аминокислотами. Это открытие объясняет, почему после сбалансированного обеда нас меньше тянет к сахару, и открывает новые пути в борьбе с ожирением.

Девушка с плиткой шоколада
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с плиткой шоколада

Кишечник как сенсорная станция: как работает сигнал CNMa

Исследовательская группа под руководством Су Сон Бэ выяснила, что кишечник функционирует не просто как "цех по переработке", а как сложнейшая сенсорная система. Когда в рационе не хватает белка — источника незаменимых аминокислот, которые тело не умеет синтезировать само, — клетки кишечника (энтероциты) начинают вырабатывать специфический пептид CNMa. Эта молекула действует как двойной агент: она одновременно отправляет быстрый сигнал по нервным волокнам "экспресс-почтой" в мозг и выбрасывается в кровь для длительной поддержки нужного пищевого поведения.

"Этот механизм показывает, насколько тесно связаны наши базовые инстинкты с химией пищеварения. Организм умеет расставлять приоритеты: если ресурсов для строительства клеток мало, он временно блокирует потребность в 'быстрой энергии' из углеводов, чтобы сосредоточиться на поиске строительного материала", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Почему белок важнее сахара для выживания

Ученые обнаружили, что сигнал белкового дефицита не просто усиливает голод, а делает его избирательным. В ходе экспериментов выяснилось, что CNMa подавляет активность клеток мозга — нейронов DH44, которые обычно реагируют на сахар. В результате сладости перестают казаться привлекательными, а продукты с аминокислотами вызывают повышенный интерес. Это подтверждает теорию о том, что зависимость от сладкого часто провоцируется именно несбалансированным рационом, где критически мало белковой составляющей.

Микробиом и маскировка дефицита

Неожиданно важную роль в этом процессе сыграли кишечные бактерии. У подопытных особей с отсутствующим микробиомом сигналы мозга о поиске белка были гораздо агрессивнее. Это наводит на мысль, что наши бактерии-симбионты могут частично компенсировать или, наоборот, маскировать нехватку питательных веществ. Правильное питание для микробиома может стать ключом к тому, чтобы сигнальная система кишечника работала без сбоев, не допуская резких поведенческих сдвигов и пищевых срывов.

"Нарушение баланса в кишечнике часто приводит к тому, что сигналы о насыщении или дефиците доходят до мозга в искаженном виде. Это объясняет, почему при некоторых патологиях ЖКТ человек может испытывать неконтролируемую тягу к определенным продуктам, игнорируя реальные нужды организма", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

От мушек до человека: универсальность механизма

Хотя основные этапы исследования проводились на дрозофилах, эксперименты на мышах показали идентичные результаты. У млекопитающих также обнаружилась система, заставляющая активно искать аминокислоты при их дефиците. Интересно, что этот путь работает даже в обход известного гормона аппетита FGF21, что указывает на наличие еще более глубоких, ранее неизвестных науке защитных систем организма.

"Выявление таких цепочек управления аппетитом крайне важно для людей с метаболическими нарушениями. Если мы научимся регулировать эти сигналы, то сможем помогать пациентам с ожирением не через запреты, а через естественную корректировку потребностей мозга", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Причина тяги к сладкому Механизм влияния на поведение
Дефицит белка Выработка CNMa подавляет реакцию на углеводы
Недостаток аминокислот Активация нервной связи "кишечник-мозг" для поиска белка
Дисбиоз кишечника Обострение чувства голода из-за отсутствия микробной поддержки
Нейронная асимметрия Может влиять на общую скорость обработки сигналов о насыщении

Ответы на популярные вопросы о тяге к сладкому

Почему я хочу сладкого, если мне не хватает белка?

Организм ищет быстрые калории при любом стрессе, но новое исследование показало обратное: реальный дефицит белка со временем включает механизмы, которые должны заставить вас отказаться от сахара в пользу яиц, мяса или бобовых. Если тяга не проходит, возможно, сигнал CNMa еще не накопился или заблокирован.

Может ли кишечник "обмануть" мозг?

Да, особенно если нарушена микрофлора. Бактерии могут влиять на то, как быстро мозг узнает о поступлении питательных веществ. В некоторых случаях это приводит к перееданию, так как сигнал о поступлении аминокислот доходит с задержкой.

Поможет ли прием белка сразу убить тягу к шоколаду?

Согласно данным ученых, существует "быстрый" нервный путь. Как только аминокислоты попадают в кишечник, сенсоры могут отправить сигнал в мозг в течение нескольких минут, что снижает интерес к десерту.

Существуют ли лекарства, использующие этот механизм?

Пока нет, но ученые считают это направление приоритетным. Большинство препаратов от ожирения просто подавляют голод, в то время как воздействие на сигнал CNMa могло бы избирательно менять предпочтения человека на более здоровые.

Читайте также

Экспертная проверка: нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-эндокринолог Екатерина Орлова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Еда и рецепты
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Мир. Новости мира
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Популярное
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад

На Крымском мосту возникла масштабная пробка на выезде из Керчи, в то время как въезд в Крым свободен.

Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Вместо гигантов на участке: 5 сортов компактных голубых елей и правила их прищипки
Самоубийственный курс Каллас: новые правила досмотра судов создали условия для применения оружия
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Последние материалы
Грибы на газоне: почему это не просто "дождик прошел", а сигнал бедствия вашего участка
Тишина перед бурей: приказ из Белого дома вынудил Нетаньяху нажать на тормоза
Дача для отдыха, а не для каторги: 5 способов сделать дачу красивой и функциональной
Спасение при сидячей работе: 5 безопасных упражнений для красивой и ровной осанки
Черные пятна на кожуре: один простой трюк, который продлит жизнь бананам
Серьезная ошибка при выборе отделки для ванной: плитка, которая не выйдет из моды никогда
Неуловимый магний: японские ученые нашли ключ к качеству риса
Семья стала финансовым спасением для россиян: цифры, которые заставят задуматься каждого холостяка
Правда продана за миллионы: в Киеве санкционировали масштабную зачистку остатков критики
Смертельный яд из глубин: природа нашла способ ликвидировать опухоль без вреда для тканей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.