Организм подал сигнал SOS: дефицит одного элемента заставил мозг возненавидеть сахар

Ваша тяга к десертам может быть не признаком слабой воли, а сигналом SOS от "умного" кишечника. Ученые Института фундаментальных наук Южной Кореи обнаружили скрытую систему связи между пищеварительным трактом и мозгом, которая способна мгновенно менять наши вкусовые предпочтения. Оказалось, что при остром дефиците белка кишечник посылает импульс, который буквально отключает нейроны, отвечающие за удовольствие от сладкого, и заставляет человека искать продукты, богатые аминокислотами. Это открытие объясняет, почему после сбалансированного обеда нас меньше тянет к сахару, и открывает новые пути в борьбе с ожирением.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с плиткой шоколада

Кишечник как сенсорная станция: как работает сигнал CNMa

Исследовательская группа под руководством Су Сон Бэ выяснила, что кишечник функционирует не просто как "цех по переработке", а как сложнейшая сенсорная система. Когда в рационе не хватает белка — источника незаменимых аминокислот, которые тело не умеет синтезировать само, — клетки кишечника (энтероциты) начинают вырабатывать специфический пептид CNMa. Эта молекула действует как двойной агент: она одновременно отправляет быстрый сигнал по нервным волокнам "экспресс-почтой" в мозг и выбрасывается в кровь для длительной поддержки нужного пищевого поведения.

"Этот механизм показывает, насколько тесно связаны наши базовые инстинкты с химией пищеварения. Организм умеет расставлять приоритеты: если ресурсов для строительства клеток мало, он временно блокирует потребность в 'быстрой энергии' из углеводов, чтобы сосредоточиться на поиске строительного материала", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Почему белок важнее сахара для выживания

Ученые обнаружили, что сигнал белкового дефицита не просто усиливает голод, а делает его избирательным. В ходе экспериментов выяснилось, что CNMa подавляет активность клеток мозга — нейронов DH44, которые обычно реагируют на сахар. В результате сладости перестают казаться привлекательными, а продукты с аминокислотами вызывают повышенный интерес. Это подтверждает теорию о том, что зависимость от сладкого часто провоцируется именно несбалансированным рационом, где критически мало белковой составляющей.

Микробиом и маскировка дефицита

Неожиданно важную роль в этом процессе сыграли кишечные бактерии. У подопытных особей с отсутствующим микробиомом сигналы мозга о поиске белка были гораздо агрессивнее. Это наводит на мысль, что наши бактерии-симбионты могут частично компенсировать или, наоборот, маскировать нехватку питательных веществ. Правильное питание для микробиома может стать ключом к тому, чтобы сигнальная система кишечника работала без сбоев, не допуская резких поведенческих сдвигов и пищевых срывов.

"Нарушение баланса в кишечнике часто приводит к тому, что сигналы о насыщении или дефиците доходят до мозга в искаженном виде. Это объясняет, почему при некоторых патологиях ЖКТ человек может испытывать неконтролируемую тягу к определенным продуктам, игнорируя реальные нужды организма", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

От мушек до человека: универсальность механизма

Хотя основные этапы исследования проводились на дрозофилах, эксперименты на мышах показали идентичные результаты. У млекопитающих также обнаружилась система, заставляющая активно искать аминокислоты при их дефиците. Интересно, что этот путь работает даже в обход известного гормона аппетита FGF21, что указывает на наличие еще более глубоких, ранее неизвестных науке защитных систем организма.

"Выявление таких цепочек управления аппетитом крайне важно для людей с метаболическими нарушениями. Если мы научимся регулировать эти сигналы, то сможем помогать пациентам с ожирением не через запреты, а через естественную корректировку потребностей мозга", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Причина тяги к сладкому Механизм влияния на поведение Дефицит белка Выработка CNMa подавляет реакцию на углеводы Недостаток аминокислот Активация нервной связи "кишечник-мозг" для поиска белка Дисбиоз кишечника Обострение чувства голода из-за отсутствия микробной поддержки Нейронная асимметрия Может влиять на общую скорость обработки сигналов о насыщении

Ответы на популярные вопросы о тяге к сладкому

Почему я хочу сладкого, если мне не хватает белка?

Организм ищет быстрые калории при любом стрессе, но новое исследование показало обратное: реальный дефицит белка со временем включает механизмы, которые должны заставить вас отказаться от сахара в пользу яиц, мяса или бобовых. Если тяга не проходит, возможно, сигнал CNMa еще не накопился или заблокирован.

Может ли кишечник "обмануть" мозг?

Да, особенно если нарушена микрофлора. Бактерии могут влиять на то, как быстро мозг узнает о поступлении питательных веществ. В некоторых случаях это приводит к перееданию, так как сигнал о поступлении аминокислот доходит с задержкой.

Поможет ли прием белка сразу убить тягу к шоколаду?

Согласно данным ученых, существует "быстрый" нервный путь. Как только аминокислоты попадают в кишечник, сенсоры могут отправить сигнал в мозг в течение нескольких минут, что снижает интерес к десерту.

Существуют ли лекарства, использующие этот механизм?

Пока нет, но ученые считают это направление приоритетным. Большинство препаратов от ожирения просто подавляют голод, в то время как воздействие на сигнал CNMa могло бы избирательно менять предпочтения человека на более здоровые.

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