Смертельный яд из глубин: природа нашла способ ликвидировать опухоль без вреда для тканей

Антарктические глубины скрывают неочевидное оружие против рака. Морские асцидии — неприметные существа, похожие на брызги — вырабатывают бактерии, способные уничтожать клетки меланомы. Ученые Университета Калифорнии изучили эти организмы, чтобы превратить природные токсины в лекарство.

Фото: @DiseaseMatters by @Prof. Michael Sweet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Асцидия

Биологический щит Антарктиды

Два десятилетия назад профессор Билл Бейкер выделил соединение из асцидий, которое поразило научное сообщество. Вещество избирательно ликвидирует меланому, оставляя здоровые ткани нетронутыми. Такая точность — "святой грааль" фармакологии. Большинство современных аптечных препаратов выросли из природных ядов и ферментов. Антарктида из-за многомиллионной изоляции стала инкубатором для уникальных биологических стратегий выживания.

"Природный симбиоз морских обитателей и бактерий часто дает нам готовые химические формулы для борьбы с патогенами. Главная сложность — понять механизм синтеза в лабораторных условиях, не истощая ресурсы дикой природы", — объяснила биолог Ольга Николаева.

Сложности погружения

Сбор образцов на глубине до 40 метров в антарктических водах — это технический вызов. Температура, хищные морские леопарды и плохая видимость ограничивают время работы ныряльщиков до 11 минут. Исследователи используют телеуправляемые подводные аппараты для картографирования дна и поиска колоний асцидий, прикрепленных к крутым склонам.

Параметр Детали экспедиции Глубина сбора 18-24 метра, максимум 40 метров Время на погружение От 8 до 11 минут

"Работа в экстремальных условиях требует ювелирной точности. Даже незначительное изменение состава воды или повреждение образца при подъеме могут сделать невозможным анализ химических свойств бактерии", — подчеркнул специалист по биологии систем Алексей Корнилов.

Путь из океана в лабораторию

После экспедиции биоматериал проходит цикл генетического и химического анализа. Ученые стремятся выявить, как именно бактерия вырабатывает антираковый компонент. Подобные научные изыскания требуют объединения усилий разных специалистов — от молекулярных биологов до медицинских химиков, работающих с экологическими системами.

"Избирательность токсина к раковым клеткам — критический фактор. Без этого свойства лекарство превращается в системный яд, уничтожающий пациента вместе с опухолью", — резюмировала микробиолог Николай Зуев.

Ответы на популярные вопросы о биомедицине

Почему именно Антарктида?

Изоляция континента на миллионы лет сформировала виды, которые не встречаются больше нигде, обладая узкоспециализированными химическими механизмами защиты.

Может ли бактерия лечить все виды рака?

Пока эффективность доказана конкретно против клеток меланомы, что требует дальнейших клинических испытаний для оценки других типов опухолей.

Как собирают образцы в ледяной воде?

Используются водолазные группы и дистанционно управляемые подводные аппараты, при этом планирование каждого выхода диктуется безопасностью из-за агрессивности среды.

Почему процесс разработки лекарства занимает годы?

Необходимо досконально изучить ДНК бактерии, понять механизм синтеза вещества и убедиться в безопасности соединения для организма человека.

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