Кардиологи плохого не посоветуют: ешьте этот плод на завтрак для защиты сердца и сосудов

Завтрак с авокадо перестал быть атрибутом модных фуд-блогеров и перешел в разряд врачебных предписаний. Кардиологи, на которых ссылается Daily Mirror, рекомендуют включать этот плод в утренний рацион для защиты сердечно-сосудистой системы. Исследования подтверждают: две порции плода в неделю статистически снижают риск развития ишемической болезни сердца.

Фото: unsplash.com by Vlad is licensed under Free to use under the Unsplash License Авокадо

Стерины против холестерина

Механизм действия прост: растительные стеролы блокируют всасывание "плохого" холестерина. Вкупе с витамином Е и антиоксидантами это создает условия для сохранения эластичности артерий. Правильный режим питания с акцентом на растительные жиры помогает избежать формирования бляшек. Здоровье сердца требует качественного продуктов, а не пустых углеводов.

"Авокадо действительно содержит мононенасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для клеточных мембран. Однако важно помнить: это очень калорийный продукт. Избыток даже полезных жиров может спровоцировать лишний вес, что само по себе является фактором риска для сердца", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Калийный щит и давление

В половине среднего авокадо содержится больше калия, чем в крупном банане. Этот микроэлемент — антагонист натрия. Он выводит лишнюю соль из организма, снижая нагрузку на почки и артерии. Если вы привыкли к соленой пище, авокадо станет вашим антидотом. Высокая концентрация клетчатки (25% от суточной нормы в половине плода) дополнительно поддерживает здоровье ЖКТ, что критично для общего метаболизма.

"Многие пациенты заменяют авокадо обычным сливочным маслом. С точки зрения липидного профиля это хорошо, так как вы убираете животные насыщенные жиры. Но не ждите чуда, если остальной рацион состоит из фастфуда", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Компонент авокадо Влияние на организм Растительные стеролы Снижение уровня ЛПНП (холестерина) Калий Контроль артериального давления Клетчатка Профилактика скачков инсулина Витамин Е Антиоксидантная защита сосудов

Для тех, кто борется с лишним весом, авокадо может стать союзником. Оно надолго обеспечивает чувство сытости, помогая усмирить зависимость от сладкого. В отличие от быстрых углеводов, жиры авокадо не вызывают резких колебаний сахара в крови.

"Авокадо — это концентрат пользы, но его нужно сочетать с белком, например с яйцами. Это создаст идеальный гормональный фон на весь день", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Важно следить не только за тем, что мы едим, но и за сигналами тела. Иногда внешние проявления, такие как ранняя седина или тусклая кожа, сигнализируют о дефицитах, которые авокадо не перекроет. В таких случаях требуется глубокая экспресс-диагностика.

Ответы на популярные вопросы об авокадо

Можно ли есть авокадо каждый день?

Да, если вы вписываете его в свою норму калорий. Половины плода в день достаточно для получения всех преимуществ без риска набора веса.

Правда ли, что авокадо полезнее бананов для гипертоников?

С точки зрения концентрации калия — да. В авокадо его больше, при этом в нем практически нет простых сахаров, в отличие от спелых бананов.

Поможет ли авокадо при уже имеющихся болезнях сердца?

Это не лекарство, а элемент диетотерапии. Он помогает затормозить прогрессирование атеросклероза, но не заменяет препараты, назначенные врачом.

Как авокадо влияет на состояние кожи?

Благодаря витамину Е и жирным кислотам, питание для кожи становится более полноценным изнутри, что улучшает её барьерные функции.

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