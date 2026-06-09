Тревожный звонок от ваших ног: что скрывают модные шпильки и почему от них болит голова

Выбор обуви по внешним признакам вместо учета анатомических особенностей часто становится причиной серьезных нарушений в организме. По словам травматолога-ортопеда Михаила Игнатова, неправильное распределение нагрузки провоцирует не только деформацию стоп, но и хронические боли. Здоровая биомеханика шага опирается на три точки: пятку, основание мизинца и большого пальца, что позволяет амортизировать удары и защищать суставы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туфли

Последствия ношения высоких каблуков

Регулярное использование туфель на высоком каблуке смещает центр тяжести на передний отдел стопы, создавая избыточное давление на пальцы, пишет Газета.Ru. Это нередко приводит к появлению "косточки" и нарушает работу мышц голени и спины. Из-за плохой амортизации ударная волна доходит до шейного отдела позвоночника, что провоцирует мышечные зажимы и спазмы сосудов. Стоит помнить, что общее состояние организма, включая качество сна и уровень утомляемости, напрямую зависит от физического комфорта в течение дня.

"Длительное игнорирование дискомфорта в ногах запускает цепную реакцию во всем теле, что может стать дополнительным фактором стресса для нервной системы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Как выбрать безопасную обувь

Для сохранения здоровья врачи рекомендуют модели с каблуком высотой от 2 до 4 сантиметров и широким носком. Такая конструкция помогает равномерно распределять вес и предотвращает появление натоптышей. Шнуровка или липучки позволяют отрегулировать посадку, а ортопедические стельки снижают нагрузку на позвоночник.

Если к вечеру ноги постоянно гудят, это явный сигнал о необходимости сменить гардероб. Использование качественной обуви предотвращает растяжение связок и развитие плоскостопия. Специалисты советуют отдавать предпочтение натуральным материалам, которые обеспечивают свободу движений и правильную терморегуляцию. Своевременная забота о стопах избавляет от мигреней и преждевременного износа суставов.

Ответы на популярные вопросы о выборе обуви

Какой каблук считается самым вредным?

Наибольшую опасность представляют шпильки выше 7 сантиметров, так как они полностью выключают пятку из процесса амортизации, перегружая пальцы и деформируя стопу.

Помогут ли стельки в обычной обуви?

Да, качественные ортопедические стельки способны значительно улучшить поддержку сводов стопы и смягчить ударную нагрузку даже в стандартных моделях ботинок.

Почему от неправильной обуви болит голова?

При нарушении амортизации стоп каждый шаг передает жесткий удар по позвоночнику до самого основания черепа, что провоцирует мышечные зажимы и спазмы сосудов.

Как понять, что обувь мала в носочной части?

Если пальцы плотно прижаты друг к другу или слегка подогнуты, это приведет к нарушению кровообращения и со временем вызовет деформацию суставов.

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