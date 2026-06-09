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Опасный парадокс мозга: новый метод выявит скрытые угрозы за минуты

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Специалисты Пермского Политеха предложили быстрый способ оценки асимметрии полушарий головного мозга. Данная патология нередко выступает предвестником опасных состояний, включая опухоли, воспалительные процессы или отеки тканей. Информация об исследовании была опубликована с опорой на данные Минобрнауки России.

Мозг
Фото: commons.wikimedia. org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мозг

Человеческий мозг представляет собой сложнейшую биологическую систему, работа которой напрямую зависит от структурного состояния органа. Любые отклонения в симметрии требуют оперативного внимания, так как ранняя диагностика значительно повышает шансы пациента на успешное лечение. Несмотря на то, что у некоторых людей небольшая разница в размерах полушарий является вариантом нормы, врачам необходимо исключать угрозы для жизни человека.

Алгоритм для экспресс-оценки отклонений

Традиционные методы диагностики часто требуют длительного ручного анализа томографических снимков или использования платного зарубежного ПО, что затрудняет их массовое применение в больницах. Исследователи из Пермского Политеха разработали подход, позволяющий определить наличие асимметрии всего за несколько минут по одному наиболее информативному срезу, пишет Газета.Ru. Специалист выбирает кадр, где межполушарная щель достигает максимальной длины, что позволяет достоверно сравнить пропорции обеих частей мозга.

"Диагностика подобных состояний требует предельной точности, однако внедрение упрощенных скрининговых методов позволяет существенно снизить нагрузку на медицинские учреждения и ускорить первичный отбор групп риска. Подобные разработки помогают врачу быстрее принимать решения, основываясь на конкретных числовых значениях", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Елена Воробьёва.

Как уточнил доцент кафедры "Вычислительная математика, механика и биомеханика" ПНИПУ Владислав Никитин, методика базируется на сравнении трех показателей: ширины каждого полушария и их общей длины. В ходе клинических испытаний было установлено, что разница размеров более 5% свидетельствует о патологической асимметрии, тогда как 3% могут оставаться в пределах физиологической нормы. Этот критерий помогает неврологам и рентгенологам оперативно направлять пациентов на более углубленное обследование.

Ответы на популярные вопросы о диагностике асимметрии мозга

Можно ли считать асимметрию полушарий признаком болезни?

Не всегда. В ряде случаев незначительные различия в размерах полушарий считаются индивидуальной особенностью организма, однако их наличие обязательно требует медицинского контроля.

Сколько времени занимает новый метод исследования?

Благодаря использованию одного ключевого среза томографии, процесс вычислений занимает у врача всего несколько минут, в отличие от часов, затрачиваемых на традиционный объемный анализ.

Какие инструменты нужны для проведения такого обследования?

Метод не требует покупки дорогостоящего иностранного программного обеспечения, так как базируется на стандартных показателях, измеряемых на обычных снимках МРТ или КТ.

Кому в первую очередь стоит пройти такую диагностику?

Методика ориентирована на внедрение в работу травмпунктов, центров диспансеризации и профильных отделений для быстрой оценки состояния пациентов из групп риска.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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