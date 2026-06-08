Невинный щелчок в челюсти: почему его нельзя игнорировать

Многие люди годами не обращают внимания на подозрительный хруст или щелчки в челюсти, воспринимая их как невинную особенность строения лица. Как отмечают специалисты, такие звуки часто указывают на смещение суставного диска. В редких случаях отсутствие боли и полноценная подвижность нижней челюсти не требуют немедленной коррекции, однако регулярный дискомфорт — прямой сигнал к записи на осмотр.
Серьезным поводом для беспокойства становятся систематические болезненные ощущения в области щек или ушей, скованность мышц, а также затруднения при попытке широко открыть рот, пишет Газета. Ru. Иногда ситуация доходит до "заклинивания" сустава, что свидетельствует о развитии воспалительных процессов и деформации тканей. Игнорирование этих признаков зачастую ведет к обострениям, похожим на опасные сбои в организме, которые требуют длительного врачебного контроля.
"Любое ограничение подвижности сустава или болезненность при жевании — это системный сигнал. Попытки самостоятельно справиться с проблемой через зарядку для лица без диагностики могут привести к необратимым изменениям в структуре сустава", -- объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-стоматолог Максим Афанасьев.
Чаще всего причиной проблем становится дисбаланс, вызванный дефектами прикуса или преждевременной потерей жевательных зубов. Сустав вынужден двигаться по нефизиологичной траектории, что приводит к быстрому износу структур. Свой вклад в ухудшение ситуации вносят стресс и привычка постоянно сжимать челюсти, что перегружает жевательную мускулатуру и усугубляет мышечное напряжение, что порой сравнивают с влиянием рабочего стресса на организм.
Современный подход в ортодонтии предполагает комплексное лечение, направленное на восстановление функции всей жевательной системы, а не только на коррекцию положения зубов. Терапия может включать использование специальных капп для разгрузки сустава, работу с тонусом мышц и исправление прикуса. По словам специалистов, важно избегать самолечения, так как некорректно подобранные инструменты из интернет-магазинов способны критически навредить хрупкой суставной системе.
Самовосстановление сустава невозможно. Без устранения первопричины, будь то патология прикуса или мышечное перенапряжение, состояние будет только ухудшаться.
Наиболее тревожными признаками являются постоянная боль, блокировка челюсти при попытке открыть рот и видимое изменение траектории движения нижней челюсти.
Категорически нет. Активные попытки открыть рот через боль или упражнения без консультации врача часто приводят к повреждению связочного аппарата сустава.
В первую очередь необходимо обратиться к стоматологу-ортодонту или гнатологу, который специализируется на работе именно с височно-нижнечелюстным суставом.
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