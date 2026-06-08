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Невинный щелчок в челюсти: почему его нельзя игнорировать

Здоровье » Стоматология

Многие люди годами не обращают внимания на подозрительный хруст или щелчки в челюсти, воспринимая их как невинную особенность строения лица. Как отмечают специалисты, такие звуки часто указывают на смещение суставного диска. В редких случаях отсутствие боли и полноценная подвижность нижней челюсти не требуют немедленной коррекции, однако регулярный дискомфорт — прямой сигнал к записи на осмотр.

Боль из-за зубов и мигрени
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Боль из-за зубов и мигрени

Серьезным поводом для беспокойства становятся систематические болезненные ощущения в области щек или ушей, скованность мышц, а также затруднения при попытке широко открыть рот, пишет Газета. Ru. Иногда ситуация доходит до "заклинивания" сустава, что свидетельствует о развитии воспалительных процессов и деформации тканей. Игнорирование этих признаков зачастую ведет к обострениям, похожим на опасные сбои в организме, которые требуют длительного врачебного контроля.

"Любое ограничение подвижности сустава или болезненность при жевании — это системный сигнал. Попытки самостоятельно справиться с проблемой через зарядку для лица без диагностики могут привести к необратимым изменениям в структуре сустава", -- объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-стоматолог Максим Афанасьев.

Причины нарушения и методы восстановления сустава

Чаще всего причиной проблем становится дисбаланс, вызванный дефектами прикуса или преждевременной потерей жевательных зубов. Сустав вынужден двигаться по нефизиологичной траектории, что приводит к быстрому износу структур. Свой вклад в ухудшение ситуации вносят стресс и привычка постоянно сжимать челюсти, что перегружает жевательную мускулатуру и усугубляет мышечное напряжение, что порой сравнивают с влиянием рабочего стресса на организм.

Современный подход в ортодонтии предполагает комплексное лечение, направленное на восстановление функции всей жевательной системы, а не только на коррекцию положения зубов. Терапия может включать использование специальных капп для разгрузки сустава, работу с тонусом мышц и исправление прикуса. По словам специалистов, важно избегать самолечения, так как некорректно подобранные инструменты из интернет-магазинов способны критически навредить хрупкой суставной системе.

Ответы на популярные вопросы о дисфункции челюстного сустава

Может ли щелчок в челюсти пройти сам по себе?

Самовосстановление сустава невозможно. Без устранения первопричины, будь то патология прикуса или мышечное перенапряжение, состояние будет только ухудшаться.

Какие симптомы говорят о запущенной стадии проблемы?

Наиболее тревожными признаками являются постоянная боль, блокировка челюсти при попытке открыть рот и видимое изменение траектории движения нижней челюсти.

Нужно ли специально "разминать" щелкающую челюсть?

Категорически нет. Активные попытки открыть рот через боль или упражнения без консультации врача часто приводят к повреждению связочного аппарата сустава.

Какие врачи занимаются данной патологией?

В первую очередь необходимо обратиться к стоматологу-ортодонту или гнатологу, который специализируется на работе именно с височно-нижнечелюстным суставом.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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