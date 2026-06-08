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Рубец на сердце: прорыв российских ученых открыл путь к восстановлению проводимости

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Специалисты лаборатории экспериментальной медицины МФТИ разработали уникальный химический состав для восстановления проводимости сердечной мышцы. Разработка направлена на исправление последствий инфаркта миокарда, когда на месте погибших клеток образуется жесткий рубец, блокирующий электрические импульсы. Новая методика позволяет повысить эффективность реабилитации и снизить риск развития смертельно опасных аритмий.

инфаркт
Фото: https://www.australiawidefirstaid.com.au is licensed under https://www.australiawidefirstaid.com.au/resources/heart-attack-symptoms-women
инфаркт

При поражении миокарда нормальные кардиомиоциты замещаются фибробластами, которые не способны сокращаться и проводить биоэлектрические сигналы. Традиционные подходы, связанные с пересадкой стволовых клеток, несут угрозу отторжения биоматериала или развития новообразований.

Отечественные исследователи предложили использовать коктейль из сигнальных молекул, включая молекулы CHIR99021, BMP4, Activin A и IWP2, чтобы трансформировать рубцовые фибробласты непосредственно в кардиомиоцитоподобные элементы.

Механизмы регенерации и научная оценка эффективности

Согласно результатам исследования, опубликованным в материале издания Газета. Ru, для восстановления сердечного ритма не требуется замещать все клетки рубца. По словам младшего научного сотрудника лаборатории Елены Турчаниновой, достаточно репрограммировать лишь 20-30% клеток, чтобы создать своеобразные "мостики" для распространения волн возбуждения по всей ткани.

Как отмечает заведующая лабораторией Валерия Цвелая, предсказуемая фармакокинетика и малый набор компонентов упрощают подготовку к будущему клиническому применению терапии, включая использование умных биоразлагаемых каркасов для локального воздействия.

"Данная методика выглядит крайне перспективно для долгосрочной кардиологии, так как она снимает проблему иммунологической несовместимости чужеродных тканей, однако переход к клинической практике требует тщательной проверки на крупных млекопитающих", — объяснил в беседе с Pravda.Ru кардиолог Игорь Самойлов.

Эксперименты на крысах подтвердили безопасность состава: площадь ткани, способной проводить сигнал, увеличилась до 84%. В ближайшем будущем ученые планируют отказаться от внутривенного введения молекул в пользу имплантации каркасов напрямую в поврежденную зону, что позволит минимизировать системное влияние на организм.

Подобные разработки критически важны, так как любые сердечно-сосудистые заболевания требуют не только дисциплины пациента, но и максимально точных медицинских технологий для восстановления структуры органов.

Ответы на популярные вопросы о восстановлении сердца

Можно ли полностью избавиться от рубца после инфаркта?

На текущем этапе медицина не позволяет полностью убрать фиброзный рубец, однако новые методы направлены на частичное восстановление его электрической проводимости.

В чем опасность пересадки стволовых клеток?

Основными рисками остаются отторжение чужеродных тканей иммунной системой организма и потенциальный риск малигнизации (превращения клеток в опухолевые).

Почему важно восстанавливать электропроводность миокарда?

Нарушение естественного распространения биоэлектрических волн в сердце ведет к возникновению аритмий, которые часто становятся причиной внезапной смерти или инвалидности.

На какой стадии находятся испытания данного состава?

Ученые успешно завершили пилотные тесты на животных и переходят к разработке методов локальной доставки препарата с помощью биодеградируемых каркасов.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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