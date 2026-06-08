Цена гиперопеки: как защитить детей от ошибок родителей

Взрослый человек, состоявшийся в карьере, может впасть в панику при выборе обычного пальто без одобрения родителей. Подобные ситуации, когда тридцатилетние люди боятся принимать самостоятельные решения, становятся всё более массовыми.
Психологи называют это явление глобальной проблемой развития, при которой индивид застревает в инфантильном состоянии. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с ИА RuNews24. ru подчеркнул, что гиперопека подменяет любовь контролем.
В здоровых отношениях поддержка дает силы для самостоятельного движения, тогда как в токсичных — создает зависимость. Регулярное устранение родителями любых препятствий с пути ребенка лишает его базового навыка — права на ошибку. Без этого опыта взрослый человек оказывается неспособен выносить даже минимальную неопределенность, что часто приводит к серьезным последствиям для здоровья.
"Гиперопека в детстве фактически инвалидизирует волевую сферу. Ребенок, за которого всегда решают проблемы, привыкает к тому, что ответственность — это внешняя категория, а не личный инструмент адаптации. Когда такой человек вырастает, любая самостоятельная задача превращается для него в экзистенциальный стресс", — объяснил в беседе с Pravda. Ru психолог Александр Дмитриев.
Проблема усугубляется ложной трактовкой прав и обязанностей. Взрослые "дети" требуют свободы действий, но не готовы принимать последствия своих поступков, перекладывая их на окружающих. Такая модель поведения, заложенная в семье, проецируется и на профессиональную сферу. Руководители, не умеющие делегировать задачи, или мужья, нуждающиеся в санкции супруги для похода в магазин, демонстрируют одинаковую неспособность к автономному существованию.
Чтобы выйти из замкнутого круга, необходимо практиковать сепарацию, осознанно принимая решения даже ценой вероятных ошибок. Специалисты рекомендуют перестать искать "спасителей" и учиться брать на себя риски в малых повседневных делах. Только через накопленный личный опыт, который часто путают с хронической усталостью или недосыпом, человек может сформировать прочный волевой каркас и перестать жить в клетке чужих ожиданий.
Если после помощи близких вы чувствуете раздражение, стыд или беспомощность, а не облегчение и прилив сил, это верный признак подавления вашей самостоятельности.
Для таких людей делегирование равносильно потере контроля, так как в их картине мира есть только один правильный способ действия — тот, который одобрила опекающая сторона.
Да, этот процесс требует времени и готовности совершать ошибки, признавая их частью процесса обучения, а не катастрофой.
Родители часто путают заботу с контролем, подсознательно боясь своей ненужности, если ребенок научится обходиться без их вмешательства.
Бетон проигрывает: в мире одобрили использование "конопляного кирпича". Он в 15 раз теплее бетона, не гниет и дышит. Почему это стало строительной революцией?