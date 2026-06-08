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Цена гиперопеки: как защитить детей от ошибок родителей

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Взрослый человек, состоявшийся в карьере, может впасть в панику при выборе обычного пальто без одобрения родителей. Подобные ситуации, когда тридцатилетние люди боятся принимать самостоятельные решения, становятся всё более массовыми.

Материнская любовь весной
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Материнская любовь весной

Психологи называют это явление глобальной проблемой развития, при которой индивид застревает в инфантильном состоянии. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с ИА RuNews24. ru подчеркнул, что гиперопека подменяет любовь контролем.

В здоровых отношениях поддержка дает силы для самостоятельного движения, тогда как в токсичных — создает зависимость. Регулярное устранение родителями любых препятствий с пути ребенка лишает его базового навыка — права на ошибку. Без этого опыта взрослый человек оказывается неспособен выносить даже минимальную неопределенность, что часто приводит к серьезным последствиям для здоровья.

"Гиперопека в детстве фактически инвалидизирует волевую сферу. Ребенок, за которого всегда решают проблемы, привыкает к тому, что ответственность — это внешняя категория, а не личный инструмент адаптации. Когда такой человек вырастает, любая самостоятельная задача превращается для него в экзистенциальный стресс", — объяснил в беседе с Pravda. Ru психолог Александр Дмитриев.

Кризис ответственности и делегирования

Проблема усугубляется ложной трактовкой прав и обязанностей. Взрослые "дети" требуют свободы действий, но не готовы принимать последствия своих поступков, перекладывая их на окружающих. Такая модель поведения, заложенная в семье, проецируется и на профессиональную сферу. Руководители, не умеющие делегировать задачи, или мужья, нуждающиеся в санкции супруги для похода в магазин, демонстрируют одинаковую неспособность к автономному существованию.

Чтобы выйти из замкнутого круга, необходимо практиковать сепарацию, осознанно принимая решения даже ценой вероятных ошибок. Специалисты рекомендуют перестать искать "спасителей" и учиться брать на себя риски в малых повседневных делах. Только через накопленный личный опыт, который часто путают с хронической усталостью или недосыпом, человек может сформировать прочный волевой каркас и перестать жить в клетке чужих ожиданий.

Ответы на популярные вопросы о гиперопеке

Как понять, что забота стала токсичной?

Если после помощи близких вы чувствуете раздражение, стыд или беспомощность, а не облегчение и прилив сил, это верный признак подавления вашей самостоятельности.

Почему делегирование так сложно для "гиперопекаемых"?

Для таких людей делегирование равносильно потере контроля, так как в их картине мира есть только один правильный способ действия — тот, который одобрила опекающая сторона.

Можно ли исправить последствия гиперопеки во взрослом возрасте?

Да, этот процесс требует времени и готовности совершать ошибки, признавая их частью процесса обучения, а не катастрофой.

В чем главная ошибка опекающих родителей?

Родители часто путают заботу с контролем, подсознательно боясь своей ненужности, если ребенок научится обходиться без их вмешательства.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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