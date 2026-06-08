Гипертоникам стоит присмотреться к этому сухофрукту: его называют природным помощником для сердца

Финики способны оказывать мягкое расслабляющее действие на кишечник и поддерживать работу сердечно-сосудистой системы, рассказала член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова. В комментарии для Pravda.Ru эксперт объяснила механизмы влияния продукта на организм и предупредила о рисках для определенных групп людей.

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По словам специалиста, плоды финиковой пальмы востребованы в профилактическом и лечебном питании благодаря их способности стимулировать моторику ЖКТ. Это делает их натуральной альтернативой аптечным средствам при склонности к запорам или проблеме "ленивого кишечника".

Для достижения максимального эффекта их рекомендуют употреблять как в чистом виде, так и в составе отваров. Для стимуляции пищеварения также полезно включать в рацион обычный чернослив, который традиционно сочетают с финиками в лечебных смесях.

"Финики обладают выраженным расслабляющим действием, поэтому их используют в профилактическом и лечебном питании при запорах, вялой работе кишечника и склонности к запорам — это природное слабительное средство. Кроме того, финики содержат большое количество калия, благодаря чему они полезны при артериальной гипертензии и гипертонической болезни", — отметила Белоусова.

Высокая концентрация калия делает продукт ценным дополнением к рациону гипертоников. Регулярное употребление плодов помогает стабилизировать показатели давления, работая в связке с основной медикаментозной терапией. Вместе с сухофруктами для нормализации состояния сосудов врачи часто рекомендуют некоторые овощи, способные расширять сосуды без агрессивного химического воздействия. Однако терапевтический эффект фиников может нивелироваться их высокой энергетической ценностью.

Диетолог подчеркнула, что в 100 граммах сушеных фиников содержится 271 килокалория и 68,5 грамма углеводов. Это сопоставимо с калорийностью некоторых кондитерских изделий, что заставляет ограничить продукт в меню при наличии лишнего веса. Контроль калорийности и индекса массы тела остается важным фактором, поскольку многие признаки сбоя в организме, такие как сонливость после еды, могут сигнализировать о начале проблем с метаболизмом.

"Для диабетиков этот продукт может быть критичным. Хотя клетчатка в финиках присутствует, ее недостаточно, чтобы существенно замедлить всасывание сахаров. Поэтому людям с нарушением углеводного обмена, преддиабетом и сахарным диабетом (независимо от типа) следует с осторожностью относиться к употреблению фиников", — пояснила врач.

Даже умеренные порции продукта способны привести к резкому скачку глюкозы, а игнорирование таких скачков со временем провоцирует необратимые осложнения в работе почек и сосудов. Несмотря на наличие растительных волокон, их объема недостаточно для замедления всасывания такого количества сахаров. Для этой категории пациентов безопаснее выбирать продукты с более низким гликемическим индексом — например, некоторые летние ягоды при условии их правильного употребления.

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