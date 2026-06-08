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Не просто косметический дефект: ранняя седина буквально кричит о серьёзных сбоях в организме

Здоровье

Обнаружение первых серебристых волосков часто провоцирует поход к парикмахеру с целью маскировки возрастных изменений. Однако седина в молодом возрасте нередко оказывается не эстетической проблемой, а клиническим маркером системного сбоя. Прежде чем прибегать к окрашиванию, стоит проанализировать метаболический статус организма.

Женщина с седыми волосами
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина с седыми волосами

Генетическая детерминированность

Преждевременная потеря пигмента волосами часто обусловлена наследственностью. Процесс меланогенеза, за который отвечают меланоциты волосяных фолликулов, прописан в генетическом коде. Если родители или ближайшие родственники поседели рано, вероятность повторения сценария возрастает.

"Генетика определяет лишь базовый потенциал. Если раннее поседение обусловлено семейным анамнезом, клинические дефициты в организме могут лишь ускорить течение процесса, делая волосы хрупкими и ломкими", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Эндокринные нарушения и дефициты

Щитовидная железа выступает регулятором обмена веществ. При гипотиреозе ресурсы организма перераспределяются в пользу жизнеобеспечения внутренних органов, оставляя периферийные системы, включая фолликулы волос, без питания. Здоровье печени и адекватный нутритивный статус также играют роль в сохранении пигмента.

Дефицитный фактор Влияние на волос
Железо, медь, цинк Нарушение синтеза меланина
Витамины группы В Преждевременное разрушение структуры

Дефицит нутриентов часто сопровождается диффузным выпадением. Важно понимать, что седой волос меняет свою структуру, становясь более пористым и сухим. Это требует коррекции не только рациона, но и базового гормонального профиля.

"При обнаружении первых седых волос я рекомендую первичную проверку ферритина, витамина D и уровня гормонов щитовидной железы. Это позволяет исключить скрытые патологии, которые часто маскируются под обычный косметический дефект", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Влияние кортизола на пигментацию

Хронический стресс провоцирует выброс гормонов, которые негативно воздействуют на стволовые клетки меланоцитов. Постоянное напряжение истощает ресурсы фолликула, что приводит к гибели клеток, производящих пигмент. Подобно тому, как причина усталости скрыта в неверных ментальных установках, состояние волос отражает внутреннюю перегрузку организма.

"Гормональный каскад при затяжном стрессе буквально подавляет активность фолликулов. Восстановление пигментации в таких случаях редко возможно, но купирование первичной причины помогает сохранить оставшиеся волосы", — прокомментировала в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы

Может ли стресс моментально сделать волосы седыми?

Научные данные не подтверждают мгновенное поседение. Однако сильный стресс способен вызвать массовое выпадение пигментированных волос, из-за чего уже существующая седина становится заметной быстрее.

Помогут ли специальные витамины "вернуть" цвет?

Если седина обусловлена генетикой или возрастными изменениями, прием БАДов не вернет пигмент. Компенсация дефицитов эффективна только в том случае, если поседение было вызвано нехваткой нутриентов.

Всегда ли седина — симптом болезни?

Нет. Большая часть случаев седины связана с естественным старением меланоцитов или наследственностью. К врачу стоит обращаться, если поседение происходит стремительно или сопровождается резким ухудшением качества волос.

Нужно ли сдавать анализы при появлении первых седых волос?

Это целесообразно, если седина появилась неожиданно рано (до 25-30 лет), а в семейном анамнезе подобные случаи отсутствуют.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, психолог Надежда Осипова
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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