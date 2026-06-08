Россияне годами принимали эту инфекцию за ОРВИ: цифры Роспотребнадзора заставили насторожиться

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Здоровье

Рост статистики по гемофильной инфекции может быть связан с внедрением более точных протоколов диагностики и расширением охвата медицинских исследований, рассказала врач общей практики Мария Беляева. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснила, что зачастую специфические поражения путают с обычными респираторными заболеваниями из-за схожести первичных симптомов.

Больная девочка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Больная девочка

Ранее сообщалось, что в 2025 году в России зафиксирован подъем заболеваемости рядом инфекций по сравнению со среднемноголетними значениями. Согласно данным Роспотребнадзора, наиболее существенное превышение показателей отмечено именно по гемофильной инфекции — уровень выявления патогена вырос в 19,3 раза.

По словам Беляевой, гемофильная палочка представляет серьезную угрозу из-за высокого риска системных поражений. В отличие от стандартного течения ОРВИ, эта бактерия часто провоцирует тяжелые изменения в работе внутренних органов. Специалист допускает, что текущая официальная статистика отражает не столько реальную вспышку, сколько улучшение качества работы лабораторий в отдельных регионах. Тщательная диагностика позволяет идентифицировать возбудителя там, где раньше пациенту просто диагностировали грипп.

"Гемофильная инфекция может давать серьезные осложнения на внутренние органы, хотя по симптомам она может практически не отличаться от обычной вирусной инфекции. Возможно, рост выявляемости связан с тем, что ее стали чаще диагностировать. Раньше такие случаи, вероятно, принимали за грипп или другое ОРВИ, так как обследование было менее тщательным", — отметила она.

Важно помнить, что попытки самостоятельно определить причину недомогания часто ведут к ошибкам. Для квалифицированной оценки состояния лучше провести медицинский чекап под контролем терапевта. Врачи также предостерегают от бесконтрольного применения медикаментов на ранних этапах. Например, таблетки от жара при субфебрильных значениях могут помешать формированию естественного иммунного ответа.

Гемофильная инфекция наиболее опасна для уязвимых групп населения с ослабленными защитными силами организма. К ним относятся пожилые люди, пациенты с хроническими патологиями и дети. У здорового взрослого человека болезнь может протекать практически бесследно, однако для ребенка риск развития воспалительных процессов крайне велик. Нередко инфекция бьет по лор-органам, вызывая воспаление среднего уха у детей из-за особенностей строения носоглотки.

"Это в большей степени касается людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, пожилых и детей. Если же человек имеет в целом здоровый организм, заболевание может пройти спокойно, без серьезных последствий", — пояснила специалист.

Инфекционные угрозы сегодня трансформируются, и патогены, типичные для детского возраста, нередко поражают и молодежь. Кроме того, медики следят за распространением заболеваний, которые десятилетиями считались побежденными, но теперь вновь фиксируются во многих странах. Подобная вспышка дифтерии недавно повлекла за собой летальные случаи за рубежом, что подтверждает необходимость постоянного эпидемиологического надзора.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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