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Блогеры становятся для детей ближе родных: запреты уже не вернут потерянный авторитет

Здоровье

Родительский авторитет проигрывает лидерам мнений в сети из-за дефицита эмоциональной близости и формального подхода к воспитанию, заявила клинический психолог Марианна Абравитова. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснила, что популярность блогеров среди подростков является лишь современной формой поиска внешних ориентиров, который существовал всегда.

Ребёнок с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ребёнок с телефоном

Согласно сведениям Альянса по защите детей в цифровой среде, около 78% родителей признают колоссальное влияние социальных сетей на мировоззрение подрастающего поколения. При этом лишь 38% опрошенных считают значимым фактором влияние самой семьи. Стоит отметить, что жесткие запреты на использование интернет-платформ зачастую не приносят ожидаемого результата в вопросах воспитания.

По словам Абравитовой, в прошлом место блогеров занимали дворовые компании и неформальные лидеры, к которым подростки прислушивались так же охотно. Сегодня технологии позволяют детям выбирать кумиров по конкретным интересам и харизме, принимая их концепции жизни как основной сценарий поведения.

Однако лидирующая роль интернета становится возможной только при отсутствии контакта внутри семьи. В ряде случаев чрезмерное увлечение технологиями дополнительно нагружает нервную систему ребенка, отдаляя его от реальности.

"Если родитель действительно завоевал авторитет у ребенка с самого раннего возраста, а не тогда, когда ребенок уже на пороге взросления, то, какой бы интересный контент ни предлагал блогер, родитель всегда будет на первом месте. Если же ребенок совершенно не слушает родителя, а слушает блогера, то это вопрос не к ребенку и не к блогеру, а к самому родителю", — отметила Абравитова.

Специалист подчеркнула, что авторитет невозможно вернуть мгновенно, так как это результат многолетней работы. Часто родители ограничиваются выполнением базовых функций: следят, чтобы ребенок был одет, накормлен и посещал образовательные учреждения. При таком подходе из отношений исчезает человеческое присутствие, нежность и искренний интерес к личности. На фоне эмоционального вакуума у детей могут развиться различные психологические проблемы, которые сейчас принято активно обсуждать в сети.

"Когда у ребенка появляются социальные интересы, родитель, который не участвовал в его жизни в ключевые моменты, тоже будет игнорироваться. Значит, либо родитель сам игнорировал ребенка, либо не знает его интересов, либо он настолько неинтересен как личность, что не может предложить ребенку ничего ценного и завоевать его авторитет на этом этапе", — сказала психолог.

Отсутствие коммуникации и скрытые конфликты в семье иногда становятся катализатором деструктивного поведения. Специалисты предупреждают, что истоки подростковой агрессии нередко кроются в игнорировании эмоциональных потребностей ребенка со стороны взрослых. Вместе с тем, чрезмерная занятость мешает многим осознать масштаб проблемы. Современные исследования подтверждают, что совмещение карьеры и воспитания детей требует от организма родителей огромных ресурсов, что часто ведет к выгоранию и потере связи с близкими.

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Экспертная проверка: Психолог Надежда Осипова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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