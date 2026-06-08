Арбуз без риска для здоровья: как отличить спелый плод и что важно знать в июне

Сезон ранних арбузов часто вызывает вопросы о безопасности и качестве продукта. Как выбрать спелый и полезный плод, не доверяя сомнительным народным методам. Разбираемся, стоит ли опасаться нитратов, как правильно оценить зрелость арбуза по внешним признакам и на что обратить внимание, чтобы июньская покупка принесла только пользу и удовольствие.

Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved Арбузы

Сорт или спелость: почему июньские арбузы другие

Для большинства покупателей отсутствие сладости — верный признак того, что плод сорвали зеленым. На деле же вкус сильно зависит от селекции. Ранние варианты созревают стремительно, но из-за короткого светового дня просто не успевают накопить критическую массу сахаров. Если качественный поздний плод выдает 12—14 процентов сахара, то у его июньских собратьев этот показатель редко переваливает за отметку в 11 процентов. Такое решение природы делает их более водянистыми и менее ароматными.

"Ранний арбуз — это всегда компромисс. Чтобы ягода выдержала долгую дорогу из Ирана или Турции, ее снимают с грядки чуть раньше срока. Кожура у такого плода должна быть матовой. Если она блестит как отполированная, значит, арбуз еще не дошел до кондиции и внутри будет бледно-розовым", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Импортные поставки часто пугают потребителя непривычным вкусом. Но это не значит, что продукт испорчен. Специфический оттенок мякоти или плотная структура — лишь особенность почвы и климата других стран. Если смотреть на вещи проще, такой продукт вполне пригоден для стола, если знать, как его проверить.

Три надежных способа проверить плод на месте

Тот самый секрет успешного выбора кроется в физике. Забудьте про хвостики — за три дня в пути они высыхают даже у незрелых плодов. Лучше обратите внимание на звук. Гулкий, вибрирующий отклик при ударе ладонью говорит о том, что мякоть внутри пористая и сочная. Звонкая "пустота" выдает незрелость, а глухое "бум" — старый, начавший закисать арбуз. Еще один важный вариант проверки — осмотр земляного пятна. Оно должно быть только одно и иметь насыщенный желтый цвет.

Признак Что он означает Матовая корка Плод созрел и перестал активно расти Яркое желтое пятно Арбуз долго лежал на солнце, а не созревал в тени Гулкая вибрация Наличие внутренних пустот в мякоти

На рынке или развале можно провести еще один тест, если есть доступ к емкости с водой. Спелый арбуз обладает меньшей плотностью, чем вода, поэтому он не должен тонуть. Если плод уходит ко дну — он либо перезрел, либо начал портиться. Это простая физическая деталь, которая редко подводит.

"Не стоит бояться покупать арбузы в палатках у дороги, если у продавца есть документы. По закону покупатель вправе потребовать сертификат на партию. А еще помните, что на каждом официальном развале должны стоять контрольные весы. Это право каждого — проверить точность замера веса", — отметила специально для Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Мифы о нитратах и правила гигиены

Страшилки о нитратах часто преувеличены. Экспертные проверки показывают, что в официальных точках продаж уровень химии крайне редко превышает норму. Главная опасность таится не внутри, а снаружи. На толстой корке скапливаются пыль и бактерии. Если резать грязный арбуз, нож занесет инфекцию прямо в сладкую мякоть. Тщательное мытье с мылом — обязательный процесс перед подачей. В условиях, когда материал корки может быть загрязнен при транспортировке, это лучшая страховка.

"Основная проблема — не нитраты, а элементарная гигиена. Микробы на поверхности арбуза в летнюю погоду размножаются мгновенно. Никогда не покупайте разрезанные плоды, даже если они обмотаны пленкой. Это прямой путь к кишечной инфекции", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

С этим стоит быть аккуратнее: даже самый спелый и чистый арбуз не стоит хранить разрезанным более суток. Сладкая среда идеальна для патогенов. Лучше съедать плод сразу или убирать в холодильник в герметичном контейнере.

Ответы на популярные вопросы об арбузах

Помогает ли сжатие определить спелость?

Нет. Характерный хруст при сдавливании арбуз издает только один раз. Скорее всего, это случилось еще при погрузке в поле или во время разгрузки в магазине. Повторно он "хрустеть" не будет.

Опасно ли покупать арбузы весом более 10 кг?

Для ранних сортов вес в 7—10 килограммов — предел нормы. Слишком крупные экземпляры в начале лета могут указывать на избыток удобрений, но это не прямая закономерность.

Сколько хранится ранний арбуз?

В отличие от поздних "зимних" сортов, ранние плоды живут недолго — всего 1—2 недели. После этого мякоть становится рыхлой и теряет вкус.

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