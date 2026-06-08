Российские ученые создали препараты для борьбы с самой агрессивной опухолью мозга

Глиома считается одной из самых коварных и трудноизлечимых опухолей головного мозга, но российские ученые предложили принципиально новые методы борьбы с этим заболеванием. Междисциплинарная группа исследователей разработала инновационные препараты, которые не только позволяют предельно точно находить новообразования, но и доставлять лекарства непосредственно к пораженным клеткам. Самое впечатляющее направление работы — "перепрограммирование" раковых клеток в здоровые, что дает реальный шанс на прорыв в нейроонкологии.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мозг человека

Меткая диагностика: как увидеть невидимое

Обнаружить глиому на раннем этапе — задача не из легких, так как она мастерски маскируется под окружающие ткани. Специалисты предложили использовать аптамеры — небольшие молекулы, которые работают как поисковые собаки. Они игнорируют здоровые участки и прикрепляются только к белкам опухоли. Если снабдить такую молекулу безопасной радиоактивной меткой, на снимке ПЭТ/КТ границы поражения становятся предельно четкими.

"Главная проблема нейрохирургии — это край опухоли. Мы должны понимать, где заканчивается болезнь и начинается мозг. Точная визуализация позволяет хирургу действовать увереннее, сохраняя важные центры управления организмом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Такой метод визуализации дает врачам фору. Вместо того чтобы гадать по косвенным признакам, они получают детальную карту. Это экономит время, которое в случае с агрессивными формами рака ценится выше любого золота. Правильно выбранный вариант обследования определяет весь дальнейший успех лечения.

Терапия превращения: из врага в соседа

Лечение опухолей мозга всегда напоминало ковровое бомбометание: страдает и болезнь, и весь организм в целом. Ученые решили сменить стратегию на снайперскую. Они соединили аптамеры с классическими противоопухолевыми веществами. Получилась управляемая ракета, которая заходит прямо в тыл врага. При этом окружающие ткани остаются в безопасности, а пациент легче переносит курс процедур.

Метод воздействия Результат для пациента Адресная доставка лекарств Снижение токсичности и защита здоровых клеток Повышение чувствительности к облучению Возможность использовать меньшие дозы радиации Перепрограммирование молекулами GQ comby Остановка деления клеток и их обезвреживание

Особого внимания заслуживает технология изменения природы самих клеток. Вместо того чтобы пытаться их уничтожить, вызывая воспаление, ученые вводят специальный набор молекул. Этот состав заставляет агрессивную клетку глиомы превратиться в обычную, неспособную к размножению. Это серьезное решение, которое может полностью изменить протоколы терапии в будущем.

"Нам удалось найти способ выключить механизм бесконечного деления. Когда клетка перестает захватывать пространство, она перестает быть угрозой. Это похоже на то, как если бы мы выключили двигатель у несущегося автомобиля", — объяснил специально для Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

На деле же выходит, что новые препараты также помогают бороться с рецидивами. Часто бывает, что после операции остаются микроскопические фрагменты опухоли. Аптамеры находят их и делают уязвимыми для лучевой терапии. Такое состояние защищенности крайне важно для долгосрочного прогноза жизни человека.

"В медицине важна не только сила воздействия, но и грамотный фокус. Мы постоянно ищем способы снизить нагрузку на нервную систему при лечении тяжелых диагнозов", — отметил эксперт Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Разработка уже доказала свою работоспособность в лабораторных условиях. Сейчас идет процесс закрепления авторских прав. Впереди — проверки на безопасность, которые должны подтвердить, что новый процесс лечения готов к применению в клиниках. С этим стоит быть аккуратнее и дождаться завершения всех этапов испытаний.

Ответы на популярные вопросы о лечении глиомы

Почему глиому так сложно лечить?

Она прорастает в здоровую ткань мозга без четких границ, а гематоэнцефалический барьер не пропускает большинство стандартных лекарств к очагу болезни.

Что такое аптамеры простыми словами?

Это искусственно созданные короткие цепочки молекул, которые благодаря своей форме идеально подходят к белкам-мишеням на поверхности раковых клеток, работая как ключ к замку.

Когда новые лекарства появятся в больницах?

Препараты должны пройти доклинические и клинические исследования. Обычно этот путь занимает несколько лет, но статус прорывной разработки может ускорить бюрократические процедуры.

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