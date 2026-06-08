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Полезно и ещё полезнее: почему горсть ягод может оказаться эффективнее целой тарелки овощей

Здоровье

Стандартный совет съедать горсть овощей и фруктов пять раз в день оказался неполным. Анализ рациона 30 тысяч человек показал: общее количество порций вторично. Главную роль играет химический состав продуктов, а именно концентрация флаванолов. Именно эти соединения определяют, станет ли ваш обед защитой для сердца или останется просто набором клетчатки.

Слива Дамсон
Фото: commons.wikimedia.org by Bryan Ledgard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Слива Дамсон

Флаванолы против сердечных рисков

Международная группа исследователей, включая специалистов из Гарварда и Университета Рединга, оценила эффективность флаванолов для профилактики сосудистых патологий. Данные опубликованы в журнале Food & Function. Ученые доказали, что ежедневная порция в 500 мг этих веществ значительно снижает вероятность смертельных исходов от болезней сердца.

"Флаванолы — не панацея, но их дефицит создает серьезные риски. Важно не просто гнаться за количеством порций, а выбирать нутритивно плотные продукты. Зеленый чай или ежевика в рационе работают эффективнее, чем безликие овощные смеси", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Типичная ошибка здорового рациона

Человек ошибочно полагает, что пять порций любой растительной еды закрывают потребности организма. Исследование COSMOS подтвердило обратное: большинство людей, соблюдающих стандартные рекомендации, недополучают защитные соединения. Выбор конкретных видов фруктов и напитков важнее общего объема пищи.

Продукт Флаванолы (мг/порция)
Сливы (500 г) ~ 450
Клюква (250 г) ~ 300
Ежевика (200 г) ~ 250
Зеленый чай (250 мл) ~ 200

"Мы привыкли оценивать еду калориями. Однако для сердечно-сосудистой системы важна биохимия. Регулярное употребление ягод и бобовых — это база профилактики гипертонии и нарушений липидного профиля", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о рационе

Можно ли заменить ягоды приемом БАДов?

Нет, исследования ориентируются на потребление соединений из цельных продуктов, где их усвоение оптимально за счет естественной структуры и сочетания с клетчаткой.

Почему именно 500 мг?

Клинические данные показывают, что при поддержании такой концентрации флаванолов достигается статистически значимое снижение сердечно-сосудистых рисков.

Сколько чашек чая нужно пить в день?

Одна чашка качественного зеленого чая содержит около 200 мг нужных веществ, что перекрывает значительную часть суточной нормы.

Нужно ли исключать другие фрукты?

Нет, разнообразие остается ключевым фактором, но акцент стоит сместить на продукты-лидеры по флаванолам.

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Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-эндокринолог Екатерина Орлова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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