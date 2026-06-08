Стандартный совет съедать горсть овощей и фруктов пять раз в день оказался неполным. Анализ рациона 30 тысяч человек показал: общее количество порций вторично. Главную роль играет химический состав продуктов, а именно концентрация флаванолов. Именно эти соединения определяют, станет ли ваш обед защитой для сердца или останется просто набором клетчатки.
Международная группа исследователей, включая специалистов из Гарварда и Университета Рединга, оценила эффективность флаванолов для профилактики сосудистых патологий. Данные опубликованы в журнале Food & Function. Ученые доказали, что ежедневная порция в 500 мг этих веществ значительно снижает вероятность смертельных исходов от болезней сердца.
"Флаванолы — не панацея, но их дефицит создает серьезные риски. Важно не просто гнаться за количеством порций, а выбирать нутритивно плотные продукты. Зеленый чай или ежевика в рационе работают эффективнее, чем безликие овощные смеси", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Человек ошибочно полагает, что пять порций любой растительной еды закрывают потребности организма. Исследование COSMOS подтвердило обратное: большинство людей, соблюдающих стандартные рекомендации, недополучают защитные соединения. Выбор конкретных видов фруктов и напитков важнее общего объема пищи.
|Продукт
|Флаванолы (мг/порция)
|Сливы (500 г)
|~ 450
|Клюква (250 г)
|~ 300
|Ежевика (200 г)
|~ 250
|Зеленый чай (250 мл)
|~ 200
"Мы привыкли оценивать еду калориями. Однако для сердечно-сосудистой системы важна биохимия. Регулярное употребление ягод и бобовых — это база профилактики гипертонии и нарушений липидного профиля", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Нет, исследования ориентируются на потребление соединений из цельных продуктов, где их усвоение оптимально за счет естественной структуры и сочетания с клетчаткой.
Клинические данные показывают, что при поддержании такой концентрации флаванолов достигается статистически значимое снижение сердечно-сосудистых рисков.
Одна чашка качественного зеленого чая содержит около 200 мг нужных веществ, что перекрывает значительную часть суточной нормы.
Нет, разнообразие остается ключевым фактором, но акцент стоит сместить на продукты-лидеры по флаванолам.
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