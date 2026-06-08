Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соседи долго смеялись над прищепками на моих томатах: в августе у них ботва, у меня — кусты ломятся от плодов
Конец скрытых поборов: правительство РФ запретило банкам взимать комиссии с Почты России при оплате ЖКХ
После 50 с животиком: 10 стильных приемов 2026 года, чтобы выглядеть стройно и дорого
Иран оказался слишком большой добычей для США: сухопутное вторжение грозит адом без финала
Иллюзия обмана: в Корее найден способ тратить огромные суммы и не терять ни копейки
Полезно и ещё полезнее: почему горсть ягод может оказаться эффективнее целой тарелки овощей
Разоблачит перекупа до осмотра: один вопрос продавцу б/у авто, который спасет ваши деньги
Туризм для своих: Мурманская область запускает бесплатные экскурсии по региону, но не для всех
Машина ушла под воду: как выйти за 60 секунд, а не превратиться в груз

Это начинается с первого вдоха: как городской смог лишает детей шанса на полноценное развитие

Здоровье

Загрязненный воздух в период внутриутробного развития и раннего детства необратимо меняет архитектуру дыхательной системы. Новое исследование британских ученых доказывает, что последствия такого воздействия преследуют человека на протяжении всей жизни.

Девочка носит маску для лица из-за экстремального загрязнения
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девочка носит маску для лица из-за экстремального загрязнения

Как смог тормозит рост легких

Специалисты Лестерского университета завершили масштабную работу в рамках проекта ALSPAC. Они отследили состояние здоровья 5 000 человек, рожденных в Бристоле в 90-х годах. Ученые фиксировали показатели спирометрии в 8, 15 и 24 года, сопоставляя их с уровнем концентрации мелкодисперсных частиц и диоксида азота в среде обитания испытуемых.

Результаты подтверждают закономерность: чем выше уровень загрязнителей в ранний период жизни, тем медленнее развиваются дыхательные пути. Наиболее критичным периодом оказался подростковый возраст. Именно в это время легкие достигают пиковых объемов. Механическое загрязнение воздуха напрямую препятствует этому процессу.

"Мы видим прямую зависимость между экологическим фоном и функциональными параметрами дыхательной системы. Повреждение тканей в период их активного роста практически не поддается полной компенсации в будущем", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-пульмонолог Людмила Артамонова.

Долгосрочные риски для здоровья

Снижение объема легких у взрослых — не просто цифры в медицинской карте. Это фактор риска, сопоставимый с высоким холестерином при оценке здоровья сердечно-сосудистой системы. Подобное изменение метаболизма и физиологии объясняет, почему жители промышленных зон чаще сталкиваются с респираторными патологиями.

Фактор риска Последствие
Загрязнение воздуха в детстве Недоразвитие объема легких
Взрослая жизнь Уязвимость к сердечным и легочным болезням

Данные из других регионов подтверждают тезис исследователей. В Лондоне у детей из неблагополучных районов объем легких оказался на 100 миллилитров меньше нормы. Исследования в Швеции, напротив, показали: снижение концентрации токсинов в атмосфере моментально ускоряет рост легочной ткани у детей.

"Риски для сосудистой системы значительно возрастают, если легкие не выполняют свою функцию в полном объеме. Пациентам стоит следить за липидным профилем, чтобы хоть как-то компенсировать экологический дефицит дыхательного объема", — пояснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о качестве воздуха

Можно ли нивелировать влияние загрязненного воздуха питанием?

Рацион не может полностью исключить повреждающее действие диоксида азота или твердых частиц на ткани легких, однако антиоксидантная поддержка организма способна снизить уровень системного воспаления.

Зависит ли развитие астмы от чистоты воздуха в квартире?

Безусловно, уровень влажности, наличие грибковых спор и чистота фильтров в системе вентиляции напрямую определяют частоту обострений бронхолегочных заболеваний у детей.

Влияют ли короткие прогулки в загрязненных районах?

Длительность воздействия критична. Кратковременное пребывание в зоне высокого трафика менее рискованно, чем проживание там, где концентрация частиц постоянно превышает нормы ВОЗ.

Почему врачи сравнивают риск с высоким холестерином?

Речь идет о системной нагрузке. Сниженная функция легких вынуждает сердце работать интенсивнее для поддержания оксигенации крови, что ведет к раннему износу миокарда и сосудистого русла.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-пульмонолог Людмила Артамонова, врач-кардиолог Валерий Климов

Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Лишат ли прав за наезд на сплошную? Инструкция, как защититься от инспектора
Авто
Лишат ли прав за наезд на сплошную? Инструкция, как защититься от инспектора
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Глобальные
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Мучения с феном останутся позади: стрижки, которые созданы для летней жары
Красота и стиль
Мучения с феном останутся позади: стрижки, которые созданы для летней жары
Популярное
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет

Бетон проигрывает: в мире одобрили использование "конопляного кирпича". Он в 15 раз теплее бетона, не гниет и дышит. Почему это стало строительной революцией?

Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Вместо сложных тортов и долгого замеса: как быстро испечь сочный клубничный пирог
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Треть жизни на грязном месте: как вернуть матрасу идеальную чистоту
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Ваш сад станет самым ярким в округе: как один сорт петунии может изменить вид всей дачи
Ваш сад станет самым ярким в округе: как один сорт петунии может изменить вид всей дачи
Последние материалы
Иран оказался слишком большой добычей для США: сухопутное вторжение грозит адом без финала
Иллюзия обмана: в Корее найден способ тратить огромные суммы и не терять ни копейки
Полезно и ещё полезнее: почему горсть ягод может оказаться эффективнее целой тарелки овощей
Разоблачит перекупа до осмотра: один вопрос продавцу б/у авто, который спасет ваши деньги
Туризм для своих: Мурманская область запускает бесплатные экскурсии по региону, но не для всех
Машина ушла под воду: как выйти за 60 секунд, а не превратиться в груз
Самоубийственный курс Каллас: новые правила досмотра судов создали условия для применения оружия
Крупа вместо навоза: 200г на грядку — и ваша почва плодороднее любого чернозема
Нашел идеальную температуру для кондиционера: в квартире комфортно, никто не болеет, а счета упали вдвое
Они уже на подлёте? Зачем астрономы спешно обновляют протокол действий при контакте с инопланетянами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.