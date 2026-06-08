Это начинается с первого вдоха: как городской смог лишает детей шанса на полноценное развитие

Загрязненный воздух в период внутриутробного развития и раннего детства необратимо меняет архитектуру дыхательной системы. Новое исследование британских ученых доказывает, что последствия такого воздействия преследуют человека на протяжении всей жизни.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девочка носит маску для лица из-за экстремального загрязнения

Как смог тормозит рост легких

Специалисты Лестерского университета завершили масштабную работу в рамках проекта ALSPAC. Они отследили состояние здоровья 5 000 человек, рожденных в Бристоле в 90-х годах. Ученые фиксировали показатели спирометрии в 8, 15 и 24 года, сопоставляя их с уровнем концентрации мелкодисперсных частиц и диоксида азота в среде обитания испытуемых.

Результаты подтверждают закономерность: чем выше уровень загрязнителей в ранний период жизни, тем медленнее развиваются дыхательные пути. Наиболее критичным периодом оказался подростковый возраст. Именно в это время легкие достигают пиковых объемов. Механическое загрязнение воздуха напрямую препятствует этому процессу.

"Мы видим прямую зависимость между экологическим фоном и функциональными параметрами дыхательной системы. Повреждение тканей в период их активного роста практически не поддается полной компенсации в будущем", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-пульмонолог Людмила Артамонова.

Долгосрочные риски для здоровья

Снижение объема легких у взрослых — не просто цифры в медицинской карте. Это фактор риска, сопоставимый с высоким холестерином при оценке здоровья сердечно-сосудистой системы. Подобное изменение метаболизма и физиологии объясняет, почему жители промышленных зон чаще сталкиваются с респираторными патологиями.

Фактор риска Последствие Загрязнение воздуха в детстве Недоразвитие объема легких Взрослая жизнь Уязвимость к сердечным и легочным болезням

Данные из других регионов подтверждают тезис исследователей. В Лондоне у детей из неблагополучных районов объем легких оказался на 100 миллилитров меньше нормы. Исследования в Швеции, напротив, показали: снижение концентрации токсинов в атмосфере моментально ускоряет рост легочной ткани у детей.

"Риски для сосудистой системы значительно возрастают, если легкие не выполняют свою функцию в полном объеме. Пациентам стоит следить за липидным профилем, чтобы хоть как-то компенсировать экологический дефицит дыхательного объема", — пояснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о качестве воздуха

Можно ли нивелировать влияние загрязненного воздуха питанием?

Рацион не может полностью исключить повреждающее действие диоксида азота или твердых частиц на ткани легких, однако антиоксидантная поддержка организма способна снизить уровень системного воспаления.

Зависит ли развитие астмы от чистоты воздуха в квартире?

Безусловно, уровень влажности, наличие грибковых спор и чистота фильтров в системе вентиляции напрямую определяют частоту обострений бронхолегочных заболеваний у детей.

Влияют ли короткие прогулки в загрязненных районах?

Длительность воздействия критична. Кратковременное пребывание в зоне высокого трафика менее рискованно, чем проживание там, где концентрация частиц постоянно превышает нормы ВОЗ.

Почему врачи сравнивают риск с высоким холестерином?

Речь идет о системной нагрузке. Сниженная функция легких вынуждает сердце работать интенсивнее для поддержания оксигенации крови, что ведет к раннему износу миокарда и сосудистого русла.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-пульмонолог Людмила Артамонова, врач-кардиолог Валерий Климов