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Москва плавится: как спастись от перегрева?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Москва входит в зону температурного экстремума. До 10 июня столбики термометров поднимутся до +31 °С. МЧС перешло в режим повышенной готовности и жестко ограничило использование открытого огня. Город плавится, а вместе с ним — механизмы терморегуляции неподготовленных жителей.

Жара
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Жара

Физиология перегрева: когда ломается "охлаждение"

Человеческий организм — это сложный биохимический реактор, который корректно работает в узком диапазоне температур. Когда внешняя среда прогревается выше +30 °С, привычное потоотделение перестает справляться. Кровь густеет. Мозг переходит в режим энергосбережения. Кортизоловый удар на фоне жары снижает когнитивные способности — люди чаще ошибаются и медленнее реагируют на опасность.

"Жара — это не только дискомфорт, но и серьезный метаболический стресс. При температуре выше +30 градусов кровь теряет жидкость, увеличивается вязкость, что кратно повышает риск тромбообразования у пациентов с хроническими болезнями", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Рацион выживания при +30

Пищеварительная система в жару требует минимизировать нагрузку. Тяжелые белки и жиры заставляют организм вырабатывать дополнительное тепло для их расщепления. Это буквально "поджаривает" вас изнутри. Оптимально перейти на легкие продукты для летнего сна, чтобы не перегружать сердце ночью. Жидкость должна поступать часто, но малыми порциями. Обычная вода без газа эффективнее любых сладких лимонадов.

Привычка Последствие в жару
Ледяной душ Спазм сосудов и риск сердечного приступа.
Сладкая газировка Усиление жажды и скачок сахара.
Алкоголь Критическое обезвоживание и нагрузка на печень.
Спортивные нагрузки Гипертермический шок и обморок.

Сердце под давлением градуса

Для гипертоников и сердечников июньская Москва превращается в полосу препятствий. Сосуды расширяются, давление падает, но пульс при этом частит. Это попытка мотора прокачать вязкую кровь. Часто под маской перегрева скрываются более грозные патологии. Важно помнить, что даже физическая активность при дефектах сосудов может спровоцировать сосудистую катастрофу именно в знойные дни.

"В жару резко возрастает риск инфарктов и инсультов из-за электролитного дисбаланса. Потеря калия и магния с потом приводит к аритмиям, которые могут закончиться плачевно без своевременной коррекции состояния", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

МЧС настаивает: минимизируйте пребывание на солнце с 11:00 до 17:00. Тень — ваш единственный союзник. Шляпа, светлая одежда из натурального льна и бутылка воды в сумке — штатный набор на ближайшую неделю. Также помните, что нарушение режима сна из-за духоты дополнительно подрывает иммунитет и сопротивляемость жаре.

"Если у вас появилась головная боль, тошнота или потемнение в глазах — это не просто "устал", а симптомы теплового удара. Немедленно в прохладное место, расстегнуть ворот и пить подсоленную воду", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о защите от жары

Зачем МЧС запрещает разводить огонь в такую погоду?

Сухая подстилка леса и парков при +31 °С вспыхивает от малейшей искры. Скорость распространения огня в жару в три раза выше нормы, что делает тушение практически невозможным без масштабных жертв среди экосистемы.

Помогает ли холодный квас утолить жажду?

Только если он натуральный и без сахара. Покупные напитки содержат горы глюкозы, которые провоцируют осмотический диурез — вы начнете терять жидкость еще быстрее. Лучшее решение — вода комнатной температуры.

Можно ли использовать кондиционер на +16, когда на улице +31?

Это прямой путь к пневмонии или ангине. Разница температур между помещением и улицей не должна превышать 7-10 градусов. Иначе тепловой шок при выходе из офиса гарантирован.

Как жара влияет на прием лекарств?

Некоторые препараты (мочегонные, антидепрессанты) меняют терморегуляцию или усиливают фоточувствительность кожи. Проконсультируйтесь с врачом о дозировках в экстремальный период.

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Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, врач общей практики Елена Морозова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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