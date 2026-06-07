Кожа скажет вам спасибо: этот выбор материала избавит от мучений в аномальную июньскую жару

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Здоровье » Красота

Натуральные ткани, такие как хлопок и лен, остаются основой летнего гардероба благодаря своей способности пропускать воздух и держать форму в условиях высокой температуры. Дизайнеры предлагают отойти от привычных сочетаний и обратить внимание на продуманные комплекты, которые решают проблему ежедневного выбора одежды. Грамотно подобранный ансамбль из блузы и брюк или жакета и юбки позволяет выглядеть уместно как в деловой обстановке, так и во время отдыха.

Белая кружевная юбка миди с ажурным узором
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белая кружевная юбка миди с ажурным узором

Летняя мода 2026 года ориентирована на баланс между строгими линиями и расслабленным силуэтом. Использование таких материалов, как сирсакер или батист, добавляет образам текстурности, не утяжеляя их. Минимум усилий при создании образа — главный тренд сезона, который реализуется через готовые двойки и комплекты.

Классический лен: жакеты и прямые силуэты

Лен средней плотности считается эталоном для пошива летних вещей. Жакет с небольшим напуском помогает сформировать женственный силуэт, сохраняя при этом строгость классического стиля. В паре с прямыми брюками, имеющими складки-стрелки, такой костюм становится универсальной базой. Заниженная или, напротив, подчеркнуто высокая талия — выбор зависит от желаемого визуального эффекта и особенностей фигуры.

Для тех, кто ищет альтернативу привычным решениям, подойдут модели с удлиненной линией плеч и рукавами ⅞. Складки у горловины и акцентные застежки на навесные петли превращают обычную блузку в элемент высокой моды. Тщательная замена денима на льняные фактуры позволяет коже дышать в течение всего дня.

"Лен — это не только комфорт, но и особая эстетика благородной помятости, которая сегодня высоко ценится в индустрии. Важно выбирать ткани с минимальными добавками вискозы для долговечности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Романтичные комплекты с баской и юбками

Для создания легкого вечернего или курортного образа идеально подходят топы с баской. Эластичная лента фиксирует приталенный силуэт, а батист обеспечивает невесомость. Сочетание такого верха с пышной юбкой на широкой кокетке позволяет избежать излишнего объема в области бедер, подчеркивая изящество фигуры. Кружевные детали или ажурные вставки на хлопке добавят наряду женственности.

При выборе юбки стоит обратить внимание на фасоны, которые легко комбинировать. Модели юбок на кокетке с застежкой в боковом шве гарантируют идеальную посадку. Такие ансамбли уместны не только на побережье, но и в городской среде, если дополнить их лаконичными аксессуарами.

Тип ткани Преимущества для лета
Лен Высокая гигроскопичность и прочность
Сирсакер Не требует глажки, отличная циркуляция воздуха
Батист Минимальный вес, идеален для жары

Сирсакер и деловой стиль в жаре

Ткань сирсакер с ее узнаваемой "жатой" фактурой — спасение для делового гардероба. Двубортный жакет в мужском стиле с направленными вверх лацканами и шлицами выглядит официально, но не сковывает движений. Дополняют образ брюки, широкие в бедрах и сужающиеся книзу, снабженные практичными отворотами и складками у пояса.

"Сирсакер идеально держит структуру изделия, при этом между тканью и кожей всегда остается воздушная прослойка. Это лучший выбор для офисных костюмов", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Для менее формальных встреч подойдет ансамбль из топа с воротником-стойкой и расклешенной юбки из той же ткани. Такой комплект подчеркивает статусность, оставаясь предельно комфортным. Завершить образ поможет естественная летняя укладка, не требующая долгих усилий.

Деним и возвращение клеша

Джинсовая ткань остается актуальной для прохладных дней. Однако традиционные фасоны уступают место более элегантным решениям. Широкие джинсы клеш с карманами со скошенным входом и выразительным поясом визуально удлиняют ноги и создают динамичный силуэт. Укороченная куртка с объемными рукавами завершает композицию, создавая игру пропорций.

Жилеты также возвращаются в моду. Модели изо льна со встречными складками, плечевыми накладками и широкими завязками на талии выглядят как самостоятельный элемент гардероба. Сочетание жилета с расклешенными брюками со стрелками — это современная интерпретация классики, объединяющая комфорт и эстетику.

"Игра с объемом рукавов и шириной брюк позволяет скорректировать любую фигуру. Главное — соблюдать баланс и не перегружать образ лишними деталями", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Ответы на популярные вопросы о летнем стиле

Как ухаживать за льняным костюмом, чтобы он не выглядел неопрятно?

Лен склонен к заминанию, что является его естественным свойством. Чтобы минимизировать помятость, одежду стоит сушить в расправленном виде и использовать отпариватель вместо утюга.

С какой обувью лучше сочетать широкие брюки из хлопка?

Для деловых образов подойдут лоферы или мюли на небольшом каблуке. В повседневных вариантах отличным дополнением станут сандалии на плоском ходу или минималистичные кеды.

Подходит ли сирсакер для торжественных мероприятий?

Да, если выбрать модель с лаконичным кроем и дополнить ее качественной фурнитурой и аксессуарами. Текстура ткани сама по себе является украшением.

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Экспертная проверка: эксперт по составам косметики Алина Чернова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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