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Черный цвет перестал быть скучным: модные правила полностью переписали привычные границы гардероба

Здоровье » Красота

Черные шорты — база, не теряющая актуальности десятилетиями. Благодаря нейтральному цвету и вариативности кроя, этот предмет гардероба легко адаптируется под любые задачи: от строгого офисного дресс-кода до расслабленных прогулок по побережью. В 2026 году дизайнеры предлагают рассматривать их как основу для экспериментов, где аксессуары и обувь задают финальный вектор образа.

Пиджак и черные шорты бермуды
Фото: Pravda.ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пиджак и черные шорты бермуды

Возможности стилизации практически безграничны. Правильно подобранная модель способна заменить классические брюки в летнем гардеробе, обеспечивая комфорт даже при экстремально высоких температурах. Универсальность черного цвета позволяет сочетать такие шорты с любыми принтами и фактурами, создавая комплекты, которые выглядят дороже и свежее привычных джинсовых вариантов.

Удлиненные бермуды: деловой подход

Бермуды остаются самой востребованной моделью для городской среды. Их длина, достигающая колена, позволяет соблюсти рамки приличия даже в корпоративной среде. В 2026 году актуальны варианты из костюмной ткани или льна с четкими стрелками, которые визуально вытягивают силуэт. Такие изделия отлично работают в паре с однотонными жилетами или льняными пиджаками.

"Бермуды — это идеальная инвестиция в персональный стиль. Они позволяют создавать строгие тотал-луки, которые не выглядят скучно за счет игры пропорций", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

При выборе классических моделей стоит обратить внимание на посадку. Средняя или высокая талия поможет подчеркнуть фигуру, а свободный крой штанин обеспечит необходимую циркуляцию воздуха. Комбинируя такие шорты с акцентным верхом, можно легко трансформировать дневной образ в вечерний.

Шорты-карго и утилитарный стиль

Популярность утилитарной моды вернула на подиумы шорты-карго. Их отличает обилие накладных карманов и свободный силуэт. Черный цвет нивелирует излишнюю "походную" эстетику, делая вещь пригодной для базового гардероба. Это максимально практичный выбор для тех, кто ценит функциональность и комфорт.

Модель Ключевая особенность
Бермуды Длина до колена, классический крой
Карго Накладные карманы, высокая износостойкость
Блумерсы Легкий хлопок, бельевая эстетика

Карго гармонично смотрятся с облегающими топами или футболками с надписями. Грубая фактура ткани хорошо контрастирует с гладкой кожей аксессуаров, создавая современный динамичный образ.

Спортивные модели и бельевой стиль

Спорт-шик не сдает позиций, предлагая короткие шорты на регулируемых шнурках. Однако настоящим хитом сезона стали шелковые и атласные модели. Их легко узнать по деликатному кружеву по краю или специфическому крою, напоминающему нижнее белье. Такие атласные шорты требуют грамотного подхода к сочетанию фактур.

"Главный секрет бельевого стиля в городе — баланс. Сочетайте откровенные фактуры с максимально закрытым или строгим верхом, например, оверсайз-рубашкой", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Для тех, кто предпочитает натуральные ткани, идеальным вариантом станут пижамные шорты из хлопка или блумерсы. Они дарят чувство легкости и ироничности, идеально вписываясь в эстетику "ленивого" городского лета.

Правила стилизации в городской среде

Черные шорты — это своего рода "чистый холст". Если предстоит рабочий день, уместно дополнить удлиненную модель летящей блузой и вместительной сумкой-тоутом. В таком комплекте шорты выглядят как полноценная альтернатива юбке-миди, сохраняя при этом удобство движений.

"При выборе шорт для базы обращайте внимание не только на фасон, но и на качество ткани. Матовый черный материал всегда выглядит более статусно", — отметила в беседе с Pravda.Ru fashion-блогер Яна Климова.

Для создания расслабленного аутфита стоит сделать ставку на шелковые модели в сочетании с майками-алкоголичками или льняными рубашками с коротким рукавом. Обувь может быть любой: от минималистичных сандалий до кед в ретро-стиле.

Ответы на популярные вопросы о черных шортах

Можно ли носить черные шорты в офис?

Да, если выбрать модель бермуды длиной до колена из плотной костюмной ткани и дополнить её жакетом или строгой рубашкой.

С какой обувью лучше сочетать шорты-карго?

Карго лучше всего смотрятся с массивными кроссовками, кедами или грубыми сандалиями на толстой подошве.

Как избежать эффекта пижамы при ношении шелковых шорт?

Добавьте в образ вещи из других категорий: кожаный ремень, структурированную сумку или пиджак с мужского плеча.

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Экспертная проверка: эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова, стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, fashion-блогер Яна Климова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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