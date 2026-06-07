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Мята или мелисса? Ошибка в выборе этой травы может обернуться проблемами со здоровьем

Здоровье

Мелисса и мята — не просто ароматные добавки в чай, а активные фитопрепараты с разным вектором действия. Пока любители народных методов ищут "универсальную травку от всего", доказательная медицина четко разделяет эти растения по химическому составу и влиянию на организм.

Чайный настой из северных трав
Фото: Pravda.Ru by Анна Кузнецова is licensed under Free for commercial use
Чайный настой из северных трав

Путаница между ними — результат внешней схожести, но для пациента с гипертонией или гастритом ошибка в выборе может обернуться обострением. Разберем, как отличить лимонный "бальзам" от ментолового "холода" и почему их нельзя использовать бесконтрольно.

Морфология и ботанические отличия

Обе травы входят в семейство Яснотковые, но на этом их родство заканчивается. Мята (Mentha) — это агрессивный захватчик с прямым жестким стеблем и высокой концентрацией ментола. Ее легко узнать по резкому запаху, который буквально "пробивает" нос.

Мелисса (Melissa officinalis) — более деликатный кустарник с ветвистым стеблем и выраженным лимонным ароматом. Если потереть лист мелиссы, вы почувствуете цитрус, а не зубную пасту.

"Мята часто используется в терапии как природный спазмолитик. Она успокаивает раздраженный кишечник и помогает купировать симптомы вздутия, что подтверждено рядом клинических наблюдений в гастроэнтерологии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Внешние различия видны невооруженным глазом: у мяты листья гладкие или слегка опушенные с острыми зубчиками, а цветы собраны в плотные колосья. Мелисса "пушистее", ее листья округлые и бархатистые, а соцветия-кольчатые располагаются в пазухах листьев. Эти детали важны при самостоятельном сборе сырья, чтобы не принести домой сорняк вместо лекарственного средства.

Параметр Мята перечная Мелисса лекарственная
Основной компонент Ментол Цитраль, гераниол
Аромат Резкий, освежающий Лимонный, нежный
Влияние на ГЭРБ Провоцирует изжогу Нейтральна

Фармакологический профиль: мята против мелиссы

Мята работает как мощный стимулятор сосудистых рецепторов. Ментол раздражает холодовые рецепторы, вызывая рефлекторное расширение сосудов. Это свойство делает экстракт мяты полезным для стабилизации давления при пограничных состояниях.

Однако фитотерапия не отменяет стандартных протоколов, и пациентам с гипертензией нужно регулярно проверять точность тонометра перед приемом любых средств.

"Многие пациенты пытаются заменить лекарства травами. Это опасная ошибка. Например, некорректная терапия давления может привести к тромбообразованию. Мята — лишь вспомогательный элемент, а не панацея", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Мелисса — "тяжелая артиллерия" для нервной системы. Она содержит розмариновую кислоту, которая подавляет фермент, разрушающий ГАМК (главный тормозной нейромедиатор мозга). Это обеспечивает глубокий седативный эффект.

В отличие от мяты, мелисса лучше работает при нарушениях сна и когнитивном переутомлении, когда мозгу требуется "перезагрузка".

Противопоказания и риски

Безопасность фиточая — миф. Мята расслабляет нижний пищеводный сфинктер. Для человека с ГЭРБ чашка мятного чая — прямой путь к приступу жесткой изжоги.

Кроме того, мята способна резко снижать давление, что требует осторожности. Чтобы не пугаться цифр на экране, важно знать, как правильно измерять давление и не частить с замерами после чаепития.

"Мелисса может угнетать функцию щитовидной железы. Пациентам с гипотиреозом следует избегать ее употребления. Также она потенцирует действие снотворных, что чревато заторможенностью", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Диетическая коррекция, включая использование специй вроде капсаицина или трав, должна быть системной. Травяные сборы — это химические коктейли, которые могут конфликтовать с назначенными врачом препаратами или скрывать симптомы серьезных патологий ЖКТ и сердца.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли смешивать мяту и мелиссу в одном чае?

Да, это допустимо, если нет противопоказаний. Такая смесь объединяет седативный эффект мелиссы и спазмолитическое действие мяты. Однако концентрация эфирных масел повышается, что усиливает риск аллергии.

Правда ли, что мята вредна для мужчин?

В огромных дозах мята может влиять на уровень тестостерона (согласно исследованиям на грызунах), но 1-2 чашки чая в день не окажут клинически значимого влияния на либидо или фертильность взрослого мужчины.

Помогает ли мелисса похудеть?

Прямого жиросжигающего действия у мелиссы нет. Она лишь снижает уровень стрессового переедания благодаря своим успокаивающим свойствам.

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Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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