Не актерская игра: почему взрослые люди теряют дар речи и что нужно знать каждому

История о многолетней симуляции немоты кажется невероятной, но врачи знают: иногда человек действительно теряет способность говорить в один момент. И если в одном случае это может быть психологическим барьером, в другом — критическим симптомом инсульта или опухоли. Как отличить психогенное расстройство от опасной патологии, требующей срочной реанимации, и что делать, если вы или ваш близкий внезапно перестали произносить звуки?

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Потеря голоса

Физические причины потери речи

Случай в Испании, где женщина 16 лет успешно имитировала немоту ради получения пенсии, вызвал широкий резонанс. Афера вскрылась, когда страховая компания решила проверить подлинность диагноза. Выяснилось, что медицинские отчеты клиентки не содержали никаких данных о речевых нарушениях, а последующее наблюдение детективов подтвердило: "немая" женщина ведет полноценную жизнь и активно общается с окружающими.

Однако, несмотря на подобные примеры мошенничества, медицина признает, что внезапная потеря речи — не всегда актерская игра. В беседе с журналистами оториноларинголог Георгий Абакумов объяснил, что немота (афония) — это реальное медицинское состояние. Специалист выделяет два ключевых вида патологии:

Органическая: вызвана прямым повреждением речевого аппарата или центров мозга.

вызвана прямым повреждением речевого аппарата или центров мозга. Функциональная: развивается на фоне сильных психологических потрясений или неврологических сбоев при отсутствии физических повреждений.

Внезапная немота может наступить буквально за несколько часов: еще вчера человек свободно разговаривал, а сегодня полностью утратил способность произносить слова. И если в истории с испанкой это было продуманным обманом, то для многих пациентов подобный диагноз становится тяжелым испытанием, требующим немедленного вмешательства врачей.

"Взрослый человек может онеметь буквально за пару часов. Если вчера вы общались нормально, а сегодня не можете вымолвить ни слова, это серьезный повод для госпитализации. Причиной может быть не только мозг, но и физическое повреждение голосовых связок после травм или хирургических вмешательств", — объяснила специально для Pravda.ru врач общей практики Елена Морозова.

Немота от испуга: когда виновата психика

Бывает так, что все органы в порядке, мозг чист, а звука нет. Это функциональный мутизм — состояние, когда психика блокирует речь после пережитого потрясения. Это может быть авария, потеря близкого человека или нападение. Организм включает защитную реакцию, и человек физически не может преодолеть этот барьер. Тот самый секрет успешного лечения здесь кроется не в таблетках, а в работе с психотерапевтом.

"Истерическая немота часто встречается у эмоционально лабильных людей. В ответ на стресс голос просто пропадает. Это не симуляция, а реальное состояние, которое требует профессиональной помощи, а не простого ожидания, что все пройдет само", — отметила специально для Pravda.ru психолог Надежда Осипова.

Важный нюанс заключается в том, что у детей и взрослых механизмы психологической немоты различаются. Дети могут молчать выборочно — например, только в школе, при этом дома они активно болтают. У взрослых же блокада чаще бывает тотальной. Чтобы исключить физическую подоплеку, пациенту иногда назначают комплексное решение в виде полного обследования организма.

Как распознать опасность и что делать

Первым делом нужно проверить симптомы инсульта: попросить человека улыбнуться (нет ли асимметрии лица) или поднять обе руки. Если подозрение подтверждается, счет идет на минуты. Если же сознание ясное, а физических признаков болезни нет, стоит попробовать установить контакт через письмо или жесты. Иногда такой вынужденный материал для диагностики помогает врачу быстрее понять причину недуга.

Правильный рацион также косвенно влияет на состояние сосудов головного мозга. Избыток определенных продуктов в меню может спровоцировать гипертонический криз, который тоже рискует обернуться потерей речи. С этим стоит быть аккуратнее, выбирая даже привычный напиток для вечернего отдыха.

Причина немоты Характерные особенности Инсульт Резкая потеря речи, слабость в теле Травма головы Повреждение зон мозга после удара Психогенный фактор Стресс, шок, сильные переживания Заболевания гортани Ожоги, инфекции, паралич связок

Ответы на популярные вопросы о немоте

Может ли речь вернуться сама собой?

Если причина в стрессе, спонтанное восстановление возможно. При инсультах или травмах без медицинской помощи и долгой реабилитации речь не восстановится.

Как отличить симулянта от больного человека?

Детекторы лжи не нужны — современные медицинские обследования показывают активность речевых центров мозга. У симулянтов они работают в штатном режиме.

Существует ли немота как единственное последствие стресса?

Да, это называется конверсионным расстройством. Внешне человек здоров, но его мозг отказывается посылать сигналы речевому аппарату.

Правда ли, что дети чаще перестают говорить из-за испуга?

У детей психика более гибкая, но и более ранимая. Селективный мутизм у них встречается чаще, чем длительная психогенная немота у взрослых.

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