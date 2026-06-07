Не кето и не голодание: ученые назвали самый эффективный рацион для здоровья и стройности

Средиземноморская диета — это не список запретов, а математически выверенный протокол питания, доказавший эффективность в сотнях плацебо-контролируемых исследований.

Фото: NewsInfo.Ru by Екатерина Мельникова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полезная диета

В отличие от экстремальных систем, сулящих мгновенное похудение через издевательство над метаболизмом, этот подход работает на дистанции, защищая сосуды и мозг. Здесь нет магии: только жесткий баланс ненасыщенных жиров, клетчатки и антиоксидантов, которые способны спасти печень от жирового перерождения и системного воспаления.

Золотой стандарт: из чего состоит рацион

Фундамент пирамиды — растительная пища. Овощи, фрукты и бобовые поставляют антоцианы и полифенолы, которые влияют на показатели глюкозы и предотвращают инсулинорезистентность.

Вместо рафинированных углеводов — цельные злаки: ячмень, овес, полба. Это топливо для микробиома, а не пустые калории. Особое место занимают жиры: оливковое масло холодного отжима и авокадо заменяют животный жир, снижая уровень "плохого" холестерина.

"Средиземноморский тип питания — это лучшая профилактика сердечно-сосудистых катастроф. Мы видим реальное снижение рисков у пациентов, которые переходят на рыбу и оливковое масло вместо свинины и сливочного", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Рыба (лосось, скумбрия, сельдь) поставляется в организм минимум дважды в неделю. Это источники Омега-3, необходимых для эластичности сосудистой стенки. Птица и яйца присутствуют в умеренных дозах.

Красное мясо — редкий гость, появляющийся на столе в исключительных случаях. Такой подход позволяет мягко снижать показатели давления без агрессивной фармакологии на ранних стадиях гипертонии.

Красная зона: что придется ограничить

Главный враг — ультрапереработанная еда. Колбаса на завтрак содержит нитриты и избыток натрия, что критически бьет по почкам и сосудам. Диета требует исключения трансжиров, рафинированных масел, белого сахара и "быстрого питания". Замороженная пицца и сладкая газировка несовместимы с долголетием.

Тип продукта Рекомендация средиземноморской диеты Овощи и фрукты Основа рациона (5+ порций в день) Переработанное мясо Полное исключение или редкий минимум Цельные злаки Источник энергии вместо белой муки Сладкие напитки Замена на воду, травяной чай или сухое вино (умеренно)

"Избыток сахара и суррогатных жиров в дешевых продуктах — это прямой путь к метаболическому синдрому. У россиян ожирение получает новый двигатель именно из-за преобладания простых углеводов в рационе", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Научный профит: почему это работает

Рацион богат клетчаткой, которая замедляет всасывание сахаров. Это предотвращает пики инсулина и защищает поджелудочную железу.

Ферментированные продукты (кефир, греческий йогурт) поддерживают флору кишечника, что напрямую связано с иммунитетом и даже настроением. В отличие от кетодиеты, где жировые ресурсы печени используются экстремально, средиземноморский подход физиологичен.

"Правильный ужин должен быть термически обработанным. Горячий овощной суп с бобовыми куда полезнее сырого салата, так как не перегружает ЖКТ перед сном", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, комментируя, почему горячая жидкая еда полезнее сырой клетчатки вечером.

Ответы на популярные вопросы о диете

Можно ли пить алкоголь на этой диете?

Традиционно допускается один бокал (140 мл) красного вина в день. Большие дозы этанола аннулируют все преимущества для сосудов.

Нужно ли считать калории?

Средиземноморская диета фокусируется на качестве нутриентов, а не на цифрах. Если убрать "пищевой мусор", вес стабилизируется естественным путем за счет высокой плотности питательных веществ.

Дорого ли это в российских реалиях?

Дорогие авокадо легко заменяются местными источниками жиров и клетчатки: льняным маслом, орехами, тыквенными семечками и сезонными овощами.

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