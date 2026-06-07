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Психика на кредите: почему игровое расстройство убивает быстрее наркотиков

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Лудомания — это не "плохая привычка", а сбой системы вознаграждения в мозге. И этот сбой убивает. Новая публикация в New England Journal of Medicine (NEJM) прямо связывает бесконтрольный доступ к ставкам с ростом суицидальных рисков. Пока казино празднуют прибыль, психиатры фиксируют критические поломки в дофаминовых путях пациентов. Игровое расстройство официально признано аддикцией, эквивалентной наркотической. Разница лишь в том, что "дозу" теперь можно купить в один клик в смартфоне.

Игральные кости в момент броска
Фото: https://unsplash.com by Robert Stump is licensed under Free
Игральные кости в момент броска

Биология азарта: как ставки ломают мозг

Азартные игры эксплуатируют "ошибку прогнозирования". Мозг выбрасывает дофамин не в момент выигрыша, а в момент ожидания. Постоянная стимуляция выжигает рецепторы. В итоге человеку требуется все больший риск, чтобы просто почувствовать себя "нормально". Когда финансовый ресурс исчерпан, наступает жесткий дефицит нейромедиаторов. Это состояние — прямая дорога к клинической депрессии и суициду.

"Лудомания коварнее алкоголизма. У игрока нет запаха перегара или расширенных зрачков. Он может годами имитировать благополучие, пока коллекторы не постучат в дверь. В этот момент риск суицида взлетает до небес, так как психика не видит выхода из долгового тупика", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Цифры против маркетинга

Исследования показывают: каждый второй патологический игрок задумывается о смерти. Каждый пятый — совершает попытку. Это самый высокий показатель среди всех нехимических зависимостей. Маркетинг букмекерских контор упаковывает риск в обертку "интеллектуального хобби", но нейробиология говорит об обратном. Это чистое дофаминовое рабство.

Показатель Последствия для здоровья
Когнитивные функции Снижение критического мышления, импульсивность
Психическое состояние Тревожные расстройства, панические атаки, депрессия
Физическое здоровье Бессонница, гипертония на фоне хронического стресса

"Мы часто видим пациентов с гипертоническими кризами, причиной которых являются проигранные кредиты. Стресс при лудомании бьет по сосудам не слабее, чем ожирение или курение. Лечить гипертонию, не учитывая игровую зависимость, — пустая трата времени", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Инструкция для врачей и близких

NEJM настаивает на внедрении скрининга. Терапевты и врачи общей практики должны задавать прямые вопросы о ставках. Если пациент жалуется на тревогу и необъяснимые финансовые трудности — это повод проверить его на аддикцию. Лечение требует протоколов доказательной психотерапии, таких как КБТ (когнитивно-поведенческая терапия), а не магических заговоров или "кодирования".

"При подозрении на зависимость нельзя давить или стыдить. Лудомания — это болезнь, а не отсутствие воли. Первым шагом должна быть блокировка доступа к счетам и немедленная консультация профильного специалиста. Самолечение здесь гарантированно ведет к фиаско", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-нарколог Илья Воронов.

Ответы на популярные вопросы о лудомании

Можно ли вылечить лудоманию таблетками?

Нет специфической "таблетки от ставок". Фармакотерапия используется только для коррекции сопутствующих состояний — депрессии или высокого уровня тревоги. Основная работа идет с психотерапевтом по протоколам доказательной медицины.

Как понять, что хобби превратилось в болезнь?

Основные маркеры: рост суммы ставок для получения драйва, раздражительность при попытке прекратить игру, ложь семье и использование игры как способа уйти от проблем.

Эффективны ли центры реабилитации?

Только те, что работают по медицинским стандартам. Опасайтесь нелицензированных учреждений, использующих трудотерапию или насилие — это не имеет отношения к медицине и лишь усугубляет состояние пациента.

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Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-психиатр Мария Литвинова, врач-нарколог Илья Воронов, врач-кардиолог Валерий Климов
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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