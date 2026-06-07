Вес как диагноз: как по ИМТ и симптомам определить стадию ожирения до похода к врачу

Многие женщины годами живут с лишним весом, считая его лишь "особенностью фигуры", пока не становится поздно. Между простой полнотой и ожирением — как системным заболеванием — пролегает тонкая грань, которую легко пропустить. Что происходит с организмом на каждой стадии и почему на 3-й степени уже не работают стандартные диеты? Разбираем медицинскую классификацию и важные симптомы, которые нельзя игнорировать.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

Золотой стандарт ИМТ

Для понимания ситуации врачи используют индекс массы тела. Расчет прост: вес в килограммах нужно разделить на рост в метрах, возведенный в квадрат. Полученное число — это маркер, который помогает врачу быстро оценить состояние пациента и риски для здоровья. Значения от 18,5 до 24,9 считаются нормой, все, что выше — поводом для внимательного анализа привычек.

Показатель ИМТ Статус здоровья 25 — 29,9 Предожирение (избыточный вес) 30 — 34,9 Ожирение первой степени 35 — 39,9 Ожирение второй степени Выше 40 Ожирение третьей степени (морбидное)

От легкого плюса до критической отметки

На стадии предожирения человек может чувствовать лишь легкую одышку или повышенную потливость. Однако без коррекции питания вес неизбежно растет. Первая степень часто сопровождается сонливостью и быстрой утомляемостью. Организм перестает справляться с нагрузкой, что отражается на эмоциональном фоне и работоспособности. Тот самый секрет кроется в вовремя замеченной динамике: если вес прибывает стабильно, пора менять тактику.

"Жировая ткань — это не просто склад энергии, а активный эндокринный орган. Она вырабатывает вещества, поддерживающие воспаление в сосудах, что напрямую ведет к гипертонии и диабету", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Вторая и третья степени — это уже серьезный удар по суставам и внутренним органам. Появляются отеки, боли в пояснице и серьезные нарушения в работе сердца. Женщины могут столкнуться с гормональными сбоями, которые влияют на весь цикл жизни организма. Важно понимать, что на этих этапах обычные прогулки могут быть опасны для коленей, поэтому выбор активности должен быть максимально аккуратным.

Методы коррекции и врачебная помощь

Лечение всегда начинается с ревизии тарелки. Жесткие диеты часто приводят к срывам, поэтому эффективнее работает постепенное снижение калорийности до 1500 ккал и дробное питание. Важно не забывать про питьевой режим: чистая вода помогает контролировать чувство ложного голода. Физические нагрузки подключаются плавно — от утренней зарядки до плавания в бассейне, которое минимизирует нагрузку на позвоночник.

"Главная проблема при большом весе — психологический дискомфорт и чувство вины. Без работы с головой любые ограничения в еде станут лишь временной мерой перед новым срывом", — подчеркнула специально для Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Когда коррекция образа жизни не дает результата, врачи переходят к медикаментам или хирургии. Бариатрические операции, такие как бандажирование желудка, применяются в крайних случаях при морбидном ожирении. Такой вариант позволяет физически уменьшить объем потребляемой пищи, но требует пожизненного врачебного наблюдения. Важный нюанс: любая таблетка работает только в связке с режимом.

"При ожирении страдает не только сердце, но и печень. Накопление жира в ее клетках приводит к необратимым изменениям, поэтому рацион должен содержать продукты, защищающие этот критически важный орган", — отметил эксперт Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Грамотный план питания — это то решение, которое помогает сохранить здоровье на долгие годы. Отказ от фастфуда, сладких напитков и полуфабрикатов — база, без которой медицина бессильна. Работа над собой требует времени, но результат в виде легкости движений и отличного самочувствия того стоит.

Ответы на популярные вопросы об ожирении

Можно ли быстро похудеть при третьей степени ожирения?

Резкое снижение веса при сильном ожирении опасно для сердца и почек. Безопасным считается темп от 0,5 до 1 кг в неделю под контролем специалистов.

Нужно ли пить витамины при диете?

При серьезных ограничениях в еде организм может испытывать дефицит микроэлементов. Назначать конкретные препараты должен врач после анализа крови.

Правда ли, что спорт без диеты не работает?

Да, физические нагрузки увеличивают расход калорий, но без контроля за их поступлением вес может стоять на месте или даже расти из-за повышенного аппетита.

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