Штрафы прилетят сами: за что в России собираются штрафовать аптеки в автоматическом режиме

Речь идёт о схеме, при которой продажу просроченных лекарств смогут автоматически фиксировать через камеру над кассой. Инициатива Росздравнадзора может изменить привычный порядок контроля в аптеках: вместо ручных проверок предлагается техническая фиксация нарушения и последующий штраф.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Очередь в аптеке

Как могут менять контроль в аптеках

О новой схеме сообщили "Известия". Росздравнадзор направил письмо в Центр развития перспективных технологий с описанием механизма, который предполагает автоматические штрафы за продажу просроченных препаратов. Сам факт продажи должна фиксировать камера над кассой.

Авторы инициативы предлагают опереться на уже знакомую практику. Схожий механизм для продажи просроченных товаров и контрафактного табака уже одобрен, теперь ЦРПТ должен оценить, можно ли перенести его в аптечную сферу.

Если система заработает, аптекам станет труднее спорить с результатами контроля на словах. Решающее значение будет иметь не только проверка, но и запись, которую можно сверить с системой учёта и кассовой зоной.

"Автоматический контроль в разы снизит коррупционные риски и сделает всю систему проверок прозрачнее", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Анна Кузнецова, врач-терапевт.

Почему фармацевты поддерживают идею

Предложение Росздравнадзора встретили с интересом. Исполнительный директор RNC Pharma Николай Беспалов назвал новый механизм более действенным, чем нынешний ручной контроль.

По его словам, визиты проверяющих стоят аптеке дорого. Он также указал на проблему объективности и напомнил о коррупционной составляющей, которую в ручной схеме исключить сложно.

Для рынка это не только вопрос штрафов, но и вопрос правил игры. Когда нарушение фиксируется технически, у аптек появляется понятная логика контроля, а у проверяющих — меньше пространства для споров и субъективных оценок.

"Здесь важна не громкость наказания, а предсказуемость системы: когда запись с камеры совпадает с данными учёта, спорных решений становится меньше", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Андрей Грачёв, врач-эпидемиолог.

Что тревожит участников рынка

Несмотря на поддержку идеи, фармацевтов беспокоят технические сбои. Если камера или система фиксации дадут ошибку, штраф могут выписать без реального нарушения со стороны аптеки.

Ещё один вопрос — как именно будут обжаловать такие решения. Пока эта процедура, по оценке участников рынка, проработана слабо, а значит, у аптеки может не хватить понятного механизма защиты в спорной ситуации.

В этой теме многое зависит от деталей внедрения. Нужны чёткие правила, чтобы автоматическая фиксация не превратилась в цепочку ошибочных взысканий.

"Любая автоматизация полезна только тогда, когда у человека остаётся понятный путь оспорить ошибку", — отметил в беседе с Pravda. Ru Алексей Рябцев, клинический фармаколог.

Позиция Что это значит Автоматическая фиксация Продажу просроченного препарата должна видеть камера над кассой. Схема контроля Модель уже используют для просроченных товаров и контрафактного табака. Плюс для аптек Меньше ручных проверок и меньше риска субъективных решений. Главный вопрос Насколько надёжно будет работать техника и как оспаривать ошибочный штраф.

Ответы на популярные вопросы о штрафах за просроченные лекарства

Кого касается эта инициатива?

Она касается аптек, где продажу просроченных препаратов предлагают фиксировать автоматически.

Что именно хотят изменить?

Вместо ручного контроля планируют использовать камеру над кассой и систему автоматических штрафов.

Почему идею поддерживают фармацевты?

Потому что ручные проверки считают дорогими, спорными и не всегда прозрачными.

Что сейчас вызывает больше всего вопросов?

Фармацевтов беспокоят сбои техники и то, как будут обжаловать ошибочные штрафы.

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