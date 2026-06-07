Охлаждаемся через тарелку: что есть в жару, чтобы чувствовать себя бодро, а не разбито

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Здоровье

Питание летом влияет на самочувствие напрямую: выбор продуктов меняет температуру тела, степень усталости и качество сна. В жару лучше уменьшить долю жиров и тяжёлых блюд, добавить водянистые овощи, кисломолочные и частые лёгкие приёмы пищи — тогда жара станет переноситься заметно легче.

Овощной салат
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Овощной салат

Почему питание требует другого подхода в жару

Летом организм тратит меньше энергии на согрев, поэтому повышенная калорийность из жиров лишняя. Переваривание жирной пищи требует больше жидкости и отдаёт тепло — это усиливает чувство жара и усталость.

Материалы о масле и его влиянии на рацион помогают понять, почему снижать долю сливочного и других жиров стоит именно в тёплый сезон.

"Летом организм тратит меньше энергии на согрев, поэтому имеет смысл сместить калории в сторону овощей и кисломолочных продуктов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Что есть: конкретные продукты и блюда

Водянистые овощи и фрукты приходят на смену тяжёлым гарнирам: огурцы, помидоры, кабачки, листовые салаты, арбуз и дыня. Они дают воду, минералы и лёгкую сытость без ощущения "нагрева".

Кисломолочные продукты — кефир, йогурт, творог — усваиваются легче и дают белок. Холодные супы (окрошка, ботвинья, свекольник) сочетают жидкость, овощи и белок и работают как освежающее полноценное блюдо.

Свежая зелень и мята добавляют вкус без лишних калорий; лимон и свежий имбирь усиливают ощущение прохлады в напитках.

Чего избегать и режим приёма пищи

В жару лучше сократить: жирное мясо (свинина, баранина), жареное во фритюре, тяжёлые соусы, сладкую выпечку и большие порции. Острые блюда могут давать потоотделение, но эффект индивидуален: в культурах тёплых стран это обычно помогает, у непривычных людей — наоборот усиливает дискомфорт.

Большие обеды в самый сильный зной (примерно с 12:00 до 16:00) лучше перенести на утро и вечер; предпочтительнее частые маленькие приёмы пищи.

Особые группы: дети, беременные, спортсмены

Дети и беременные особенно чувствительны к дегидратации. Для малышей подойдут прохладные супы, фрукты и кисломолочные; не заставляйте есть много в жару, главное — регулярная жидкость и лёгкие перекусы.

"Детям и беременным нужно следить за частотой приёмов пищи и количеством выпиваемой жидкости: лучше небольшие порции и больше водосодержащих продуктов", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Гидратация, соль и электролиты

Пить часто небольшими глотками — основной принцип. 2-3 литра воды для большинства людей в жару обычно подходят; при тяжёлой физ.нагрузке потребность растёт.

Пот выводит не только воду, но и электролиты (натрий, калий, магний). При интенсивном потоотделении полезны специальные напитки с электролитами или слегка подсолённая вода с лимоном.

Обратите внимание на самочувствие: головокружение, тошнота, сильное сердцебиение могут указывать на серьёзную проблему. Подробные признаки опасных состояний описаны в ранних материалах о "красных флагах" здоровья.

"Для людей с нарушениями обмена веществ и диабетом гидратация важна вдвойне: соль и объём жидкости напрямую влияют на уровень глюкозы и самочувствие", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Короткая памятка: что есть / чего избегать

Что есть Чего избегать
Водянистые овощи и фрукты (огурцы, помидоры, арбуз, дыня), кисломолочные, холодные супы, зелень, свежие травы. Жирное мясо, жареное во фритюре, сладкая выпечка, тяжёлые соусы, большие порции в жару.
Частые лёгкие приёмы пищи, прохладные напитки без сахара, напитки с электролитами при нагрузке. Сладкие газировки и соки в больших объёмах, алкоголь, избыток кофе и крепкого чая.

Практическая челлендж‑неделя

  • День 1-3: замените один тяжёлый обед на холодный суп или салат с кефиром.
  • День 4-5: пейте воду каждые 30 минут небольшими глотками; отслеживайте цвет мочи.
  • День 6-7: уменьшите долю жирных блюд и замените их фруктами/овощами — отметьте изменения в самочувствии.

Ответы на популярные вопросы о питании в жару

Кого касается этот подход к питанию?

всех, кто проводит время в жару — на улице или в плохо проветриваемых помещениях. Особое внимание нужно уделить детям, беременным и тем, кто занимается физической работой или спортом.

Насколько серьёзно сокращать жиры?

Уменьшайте долю тяжёлых и жареных жиров: это снижает нагрузку на пищеварение и уменьшает внутренний нагрев. Не нужно полностью исключать жиры — важна доля и форма приготовления.

Что с солью и электролитами — стоит ли избегать или добавлять?

Если вы много потеете или выполняете физ.работу, небольшое увеличение соли в блюдах помогает сохранить баланс электролитов. В быту лучше налить воду с лимоном или использовать готовые напитки с электролитами.

Какую роль играет режим сна и приёма пищи?

Дневной отдых и смещение больших приёмов на утро и вечер облегчают самочувствие. Правила дневного сна и перерыва описаны в материале о сочетании кофе и дневного отдыха.

Экспертная проверка: нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-педиатр Елена Сафонова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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