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Зубы больше не выпадут: липкий природный состав запустил необратимую регенерацию десен

Здоровье » Здоровье и профилактика

Пародонтит — это не просто кровоточивость десен, а медленный демонтаж челюсти. Бактерии разъедают связки и кость, превращая крепкие зубы в качающиеся сваи. Организм в этой войне чаще проигрывает: разрушенная костная ткань сама не восстанавливается. Ученые из Бразилии решили использовать в качестве "цемента" латекс джекфрута, смешанный с лекарствами. Эта липкая субстанция удерживает препараты в кармане десны, заставляя стволовые клетки латать дыры в кости.

Пациент на приеме у стоматолога (кресло, инструменты)
Фото: https://pixabay.com by smileagaindentalgroup is licensed under Free
Пациент на приеме у стоматолога (кресло, инструменты)

Тропический клей против бактерий

Исследователи из Папского католического университета Сан-Паулу превратили сок хлебного дерева (джекфрута) в биомедицинскую платформу. Главная проблема классических мазей для рта — короткий срок жизни. Слюна смывает лекарство раньше, чем оно успеет подействовать. Латекс джекфрута решает задачу за счет природной адгезии. Он буквально прилипает к пораженному участку, работая как депо для активных веществ. В состав включили экстракт кожуры граната для уничтожения микробов и симвастатин.

"Местное применение препаратов через такие матрицы защищает пациента от системных побочных эффектов. При приеме внутрь тот же симвастатин фильтруется печенью, и до десен доходят крохи. Локальная доставка бьет точно в цель, минимизируя нагрузку на организм", — отметила в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Использование природных полимеров позволяет избежать агрессивной химии в ротовой полости. Это критично, когда речь идет о дозировке лекарственных средств, где даже малейшее отклонение меняет результат терапии. Бразильский гель обеспечивает контролируемое высвобождение статина, который в малых дозах внезапно оказался мощным стимулятором роста кости.

Регенерация вместо удаления

Лабораторные тесты на стволовых клетках жировой ткани человека показали: материал запускает остеоиндукцию. Через 14 дней клетки начинают превращаться в строителей челюстной кости. Это качественный скачок: вместо того чтобы просто "заморозить" воспаление антибиотиками, врачи получают шанс вернуть утраченное. Пока классическая стоматология предлагает сложные пересадки костных блоков, тропический клей предлагает вырастить свою ткань на месте.

Метод лечения Результат для костной ткани
Стандартная чистка и антибиотики Остановка разрушения, регенерации нет
Гель на основе латекса джекфрута Активная стимуляция роста кости (остеоиндукция)

"Заболевания пародонта часто коррелируют с общим состоянием организма. Хроническое воспаление во рту повышает риски для сердца и сосудов, поэтому эффективное местное лечение — это еще и профилактика системных патологий", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Исследование, опубликованное в Polymer Bulletin под руководством профессора Элианы Дуэк, доказывает: концентрации симвастатина от 0,3% до 1,2% не токсичны. Это открывает путь к клиническим испытаниям. Если технология подтвердит безопасность, стоматологи получат инструмент для спасения зубов, которые раньше шли под щипцы. Это особенно актуально для пациентов, у которых ритм работы сердца и общее здоровье не позволяют проводить масштабные челюстно-лицевые операции.

"Инновации в материалах — это хорошо, но первопричина пародонтита всегда в налете. Никакой латекс не заменит профессиональную гигиену и своевременное лечение кариеса до того, как пострадает кость", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Ответы на популярные вопросы о здоровье зубов

Может ли джекфрут из магазина вылечить десны?

Нет. В исследовании использовался очищенный лабораторный изолят латекса в строгой комбинации с фармацевтическими препаратами. Поедание фрукта не создаст нужной концентрации веществ в кости.

Почему статин добавили в гель для зубов?

В клинической практике заметили, что препараты этой группы (обычно используемые от холестерина) имеют побочный эффект — они активируют белки, отвечающие за рост костных клеток.

Безопасен ли латекс для аллергиков?

Это один из вопросов для будущих исследований. Растительный латекс отличается по составу от синтетического, но риск аллергических реакций требует тщательной проверки в клинических условиях.

Заменит ли это пломбы и чистку?

Нет. Биоматериал борется с последствиями инфекции в глубоких тканях. Эффективность терапии всегда зависит от механического удаления источника бактерий.

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Экспертная проверка: клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач общей практики Елена Морозова, стоматолог-терапевт Елена Воронина
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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