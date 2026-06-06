Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зубы больше не выпадут: липкий природный состав запустил необратимую регенерацию десен
Ван-ван, гав-гав или вуф-вуф? Почему в разных странах звук собачьего лая люди слышат по-разному
Головная боль, которую нельзя терпеть: 10 красных флагов, требующих врача
Ловушка в вашем щитке: 90% УЗО в магазинах — пустышки? Узнайте, что стоит в вашем доме
Проще пареной репы, но берет всё: этот кроссовер заставил россиян забыть о Весте
Нет такого понятия, как баланс: как развод с Беном Аффлеком повлиял на профессиональную карьеру Дженнифер Гарнер
Чужие проблемы стали личным делом: окружение Сассекских выдало их скрытую деятельность в США
Яйца без антибиотиков и ГМО: жесткие запреты для курятников заставили пересмотреть весь уклад
После 50 лет мышцы не растут? Разрушаем главный миф и строим тело как у атлета

Пожилой возраст и неврология: когда обед становится смертельным

Здоровье » Здоровье и профилактика » Методы диагностики

Вдохнуть кусок арахиса или зубной протез — сомнительный способ проверить на прочность систему здравоохранения, но взрослые умудряются делать это регулярно. Ученые из Китая проанализировали 12-летний опыт спасения пациентов, чьи легкие стали "складом" инородных предметов.

Мужчина кашляет
Фото: freepik.com by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина кашляет

Выяснилось, что классическая паника уступает место холодному расчету: гибкий эндоскоп справляется в 80% случаев, а для критических ситуаций существует "запасной аэродром" в виде экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Диагностика и группы риска: кто глотает лишнее

Исследование охватило 41 пациента, средний возраст которых вплотную подошел к 60 годам. Мужчины попадают на операционный стол в два раза чаще женщин. Основной триггер — неврологический дефицит. Последствия инсультов, деменция и болезнь Паркинсона буквально отключают защитные рефлексы, превращая обычный обед в лотерею на выживание. Удушье, которое принято считать маркером катастрофы, встречается лишь у половины пострадавших. В остальных случаях врачи имеют дело с неспецифическим кашлем или одышкой.

"Важно понимать, что пожилой пациент с неврологическим анамнезом — это всегда зона риска. У них притуплен кашлевой рефлекс, и аспирация может протекать субклинически, маскируясь под затяжную пневмонию", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артем Синицын.

Компьютерная томография (КТ) в этом исследовании показала 100% эффективность. Обычный рентген часто "пропускает" органические объекты — семечки или пластик, которые рентгенонегативны. КТ не только подтверждает наличие "мусора", но и строит карту: в 65% случаев объекты пролетают в правое бронхиальное дерево — оно просто шире и расположено под более удобным углом для падения предметов.

Бронхоскопия vs Хирургия: чем достают артефакты

Золотой стандарт прошлого — жесткая бронхоскопия — уступила место гибким инструментам. В 92% случаев врачи начинали именно с "мягкой" оптики. Успех достигнут в 81,58% случаев, причем большинству хватило одной попытки. Однако семь пациентов стали "отказниками" для гибкого метода: застарелые инородные тела (некоторые находились в легких до трех лет) буквально вросли в ткани, обросли грануляциями и бактериальными биопленками.

Метод извлечения Эффективность / Особенности
Гибкая бронхоскопия 81,6% успеха, малая травматичность, местная анестезия
Жесткая бронхоскопия Резерв для крупных и вросших предметов, требует общего наркоза
ЭКМО (VV-ECMO) Стабилизация при критической гипоксии (SpO2 <40%)

"Если инородное тело находится в бронхах неделями, оно становится фундаментом для биопленок. Это делает извлечение крайне рискованным из-за угрозы массивного кровотечения при попытке отрыва предмета", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

ЭКМО как "мост": спасение в критическом состоянии

Самый драматичный случай в практике — 62-летний пациент со стойкой гипоксией. Насыщение крови кислородом упало до критических 30-40%, несмотря на ИВЛ. В таких условиях лезть в легкие бронхоскопом — значит гарантированно убить больного. Врачи применили вено-венозную ЭКМО (искусственное легкое), стабилизировали сатурацию до 100% и только после этого спокойно извлекли кусок арахиса из левого бронха. Это превратило смертельный риск в контролируемую процедуру.

Биологический механизм здесь прост: ЭКМО берет на себя газообмен, позволяя легким "отдохнуть" и давая врачу время на ювелирную работу. Без такой поддержки повреждение жизненно важных структур или остановка сердца при гипоксии становятся делом минут. 28-дневная выживаемость в исследуемой группе составила 92,68%, что подтверждает жизнеспособность агрессивного протокола реанимации.

"Применение экстракорпоральных систем в экстренной медицине — это не роскошь, а необходимость при рефрактерной дыхательной недостаточности. Это дает врачу право на маневр", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

Ответы на популярные вопросы об аспирации

Можно ли использовать прием Геймлиха у взрослых?

Да, это первая линия помощи при полной обструкции. Однако, если предмет провалился глубже в бронхи, прием бесполезен и требуется немедленная госпитализация.

Почему КТ лучше обычного рентгена в таких случаях?

Рентген видит только металл, камни или кости. Органические объекты — орехи, мясо, пластик — на нем не видны. КТ фиксирует не только сам предмет, но и косвенные признаки (ателектазы, инфильтрацию).

Какие симптомы указывают на инородное тело, если не было удушья?

Свистящее дыхание, упорный кашель, не поддающийся лечению антибиотиками, или периодическое кровохарканье. Часто такие пациенты лечатся от "хронического бронхита" месяцами.

Чем опасен брошенный в легком предмет?

Минимальный риск — хроническая пневмония. Максимальный — формирование абсцесса легкого, свищей или вторичные сердечные осложнения из-за хронического воспаления и гипоксии.

Читайте также

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Никакой искусственный интеллект не заменит визит к живому врачу. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-невролог Артем Синицын, врач-эпидемиолог Андрей Грачёв, врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Еда и рецепты
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Еда и рецепты
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Туризм
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Популярное
Руки как у аристократки: как форма ногтей меняет восприятие ваших кистей

Как форма ногтей влияет на эстетику рук. Подробный гид по выбору идеального опила под кутикулу и длину пальцев от топовых нейл-экспертов.

Руки как у аристократки: как форма ногтей меняет восприятие ваших кистей
Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам
Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам
Гордыня Берлина рухнула: внезапное прозрение канцелярии ФРГ обернулось поиском пути к Москве
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Бензин по сто рублей: критическая обстановка в Крыму обнажила жадность спекулянтов
Фронт затрещал по швам: оборона ВСУ в районе Константиновки превратилась в неуправляемый хаос
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Последние материалы
Нет такого понятия, как баланс: как развод с Беном Аффлеком повлиял на профессиональную карьеру Дженнифер Гарнер
Чужие проблемы стали личным делом: окружение Сассекских выдало их скрытую деятельность в США
Пожилой возраст и неврология: когда обед становится смертельным
Яйца без антибиотиков и ГМО: жесткие запреты для курятников заставили пересмотреть весь уклад
После 50 лет мышцы не растут? Разрушаем главный миф и строим тело как у атлета
Денежные переводы под прицелом: три привычных действия теперь приводят к немедленной блокировке
Сердце как часы: 7 простых привычек, которые защитят вас от аритмии без таблеток
Прощай, 95-й: почему механики советуют заливать 92-й даже в современные моторы
Курортный сезон в Абхазии сменил вектор: привычные пятизвездочные отели потеряли последних гостей
Стекла больше не вылетают: в США совершили полет, который навсегда изменил мировую авиацию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.