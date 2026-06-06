Коварство сезонных витаминов: почему летние ягоды внезапно наносят удар по поджелудочной

Летом ягоды легко превращаются в привычный перекус, но именно здесь многие незаметно перебирают с сахаром. Клубника, малина, черника и черешня выглядят одинаково полезными, однако их влияние на уровень глюкозы заметно отличается. Чтобы ягоды не стали лишней нагрузкой, важно понимать, какие из них дают более мягкий ответ организма, а какие лучше есть без лишней щедрости.

Фото: Pravda.Ru by Елена Назарова is licensed under publiс domain Ягодный десерт

Почему ягоды ведут себя по-разному

Сладкий вкус еще не означает, что продукт действует на организм одинаково. В ягодах есть вода, клетчатка, витамин С, антиоксиданты и полифенолы. Клетчатка замедляет всасывание сахара, поэтому глюкоза растет не так резко, как после десерта.

Именно поэтому горсть свежих ягод и кусок торта — это разная нагрузка на обмен веществ. Но даже у полезных ягод есть своя граница. Если съесть их слишком много, сахар все равно поднимется.

"Ягоды действительно дают более мягкий ответ по сахару, чем сладкая выпечка, но порцию все равно нельзя считать безлимитной", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Какие ягоды спокойнее для сахара

К более спокойным для уровня глюкозы обычно относят чернику, малину, клубнику, ежевику и смородину. В них сравнительно немного сахара и много клетчатки, поэтому они реже дают резкий скачок.

Черешня, виноград, инжир и сушеные ягоды ведут себя иначе. В них больше быстрых сахаров, а сухофрукты еще и легко переесть, потому что маленький объем не кажется опасным.

Если нужен более ровный ответ сахара крови, лучше выбирать ягоды с выраженной кислинкой и высоким содержанием клетчатки. В этой компании малина и смородина обычно выигрывают у сладкой черешни и винограда.

"Чем ягода кислее и чем больше в ней клетчатки, тем спокойнее обычно реагирует сахар крови", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Сколько ягод можно съесть за раз

Для большинства здоровых людей обычная порция — 150-250 граммов свежих ягод за один прием пищи. Это может быть большая горсть клубники, миска малины или стакан черники.

Если съесть тазик ягод натощак, сахар может подняться заметнее. Особенно это касается черешни и винограда. Поэтому ягоды лучше есть после основного приема пищи или вместе с белком и жирами.

Хорошо работают простые сочетания: греческий йогурт с ягодами, творог с малиной, овсянка с черникой. В такой связке сахар поднимается медленнее, чем если есть ягоды отдельно и на голодный желудок.

"Когда ягоды идут не отдельно, а вместе с белком или кашей, скачок сахара обычно получается мягче", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Где чаще всего ошибаются летом

Самая частая ошибка — заменить ягодами полноценный прием пищи и потом весь день перекусывать ими без меры. В итоге человек получает не легкий рацион, а частые колебания сахара и новый приступ голода.

Это особенно заметно у людей с инсулинорезистентностью, преддиабетом, диабетом 2 типа, лишним весом и тягой к сладкому. В таких случаях полезный продукт тоже требует контроля порции.

Ягоды хороши как часть рациона, но не как бесконечный перекус. Пара горстей свежих сезонных ягод обычно дает больше пользы, чем вреда. А вот килограмм черешни за вечер уже становится серьезной нагрузкой для поджелудочной.

Ягоды Как ведут себя по сахару Черника, малина, клубника, ежевика, смородина Обычно дают более мягкий ответ благодаря клетчатке и меньшему количеству сахара Черешня, виноград, инжир Содержат больше быстрых сахаров, поэтому порция важнее Сушеные ягоды Легко переесть, сахар в них концентрирован сильнее 150-250 г свежих ягод Обычная порция за один прием пищи для большинства людей

Ответы на популярные вопросы о ягодах и сахаре

Кому ягоды подходят особенно хорошо?

Свежие ягоды обычно подходят большинству людей, в том числе тем, кто следит за весом. Чаще всего лучше всего они вписываются в рацион, если есть их в разумной порции, а не тазиками.

Какие ягоды лучше выбирать, если хочется меньше сахара?

Обычно спокойнее для сахара крови ведут себя черника, малина, клубника, ежевика и смородина. В них больше клетчатки и меньше быстрых сахаров.

Почему черешня и виноград требуют большей умеренности?

Потому что в них заметно больше быстрых сахаров. Если съесть их много и особенно натощак, уровень глюкозы может подняться сильнее.

С чем лучше есть ягоды?

Лучше сочетать ягоды с белком или жирами. Подойдут йогурт, творог или овсянка — так сахар повышается медленнее.

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