Организм буквально задыхается: высокая концентрация этого вещества в крови лишила сил миллионы

Хроническая усталость — это не дефицит отдыха, а часто сбой в биохимии организма. Ученые из Университета Осаки под руководством профессора Хироаки Каноути выяснили: даже у здоровых людей упадок сил напрямую коррелирует с нехваткой витаминов группы B. Если вы годами "выгораете" на работе, возможно, вашим клеткам просто не хватает топлива для метаболических циклов. Это подтверждается жесткими цифрами анализа гомоцистеина — биомаркера, который растет, когда организм начинает "задыхаться" без нужных микроэлементов.
Исследование охватило 600 взрослых японцев. Физиологи замерили уровни фолиевой кислоты (B9) и витамина B12. Эти вещества — не просто "полезные добавки", а критические участники процесса утилизации гомоцистеина. Когда витаминов мало, уровень этой аминокислоты в крови взлетает. Раньше высокий гомоцистеин связывали только с рисками инфарктов, деменции и хрупкости костей. Теперь доказано: он — прямой виновник субъективного ощущения "разбитости" и потери интереса к жизни.
"Гомоцистеин действует как токсичный балласт. Если его много, сосуды и нервная система работают на пределе. Пациенты списывают это на стресс, но без коррекции уровня фолатов и B12 никакие отпуска не помогут вернуть работоспособность", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Организм не умеет синтезировать эти витамины самостоятельно в нужном объеме. Мы получаем их извне. Любое нарушение в рационе превращает кровь в "густой бульон" из гомоцистеина, который блокирует нормальную когнитивную деятельность. Важно понимать, что правильное пробуждение и стабильный метаболизм невозможны без участия этой витаминной группы.
Японские исследователи выявили любопытную деталь: дефицит витаминов бьет по полам по-разному. Мужчины с высоким гомоцистеином жалуются на физический износ — им тяжело передвигать ноги и выполнять монотонную работу. У женщин нехватка B9 и B12 проявляется в эмоциональной плоскости: падает мотивация, исчезает желание что-либо предпринимать, наваливается апатия. Это не "плохой характер", а прямое следствие нейрохимического дефицита. Чтобы не допустить критических состояний, важно вовремя распознавать сигналы тела.
|Показатель
|Последствие дефицита B12/B9
|У мужчин
|Выраженная физическая утомляемость, мышечная слабость
|У женщин
|Снижение ментальной мотивации, апатия, когнитивный спад
"Мы часто видим, как пациенты пытаются лечить упадок сил самоназначенными таблетками. Но ошибка в дозе лекарства или некорректная форма приема могут свести эффект к нулю. Нехватку витаминов нужно подтверждать лабораторно, а не угадывать по симптомам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Профессор Каноути настаивает: ежедневная сбалансированная диета — это единственный способ удержать гомоцистеин в узде. Витамин B12 содержится преимущественно в продуктах животного происхождения, а фолиевая кислота — в зелени и бобовых. Если ваш рацион состоит из фастфуда и кофе, уровень биологического мусора в крови неизбежно вырастет. Это медленный яд, который не убивает сразу, но лишает качества жизни. Даже такие детали, как норма потребления масла, влияют на то, как организм усваивает жирорастворимые компоненты и поддерживает клеточные мембраны.
"Витаминный дефицит — это база для метаболической катастрофы. Если восполнить уровень нутриентов через питание, потребность в лекарственной терапии может отпасть. Главное — баланс, а не ударные дозы сомнительных БАДов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.
Усталость — слишком серьезный симптом, чтобы игнорировать его или глушить литрами энергетика. В условиях, когда цифровизация в поликлиниках позволяет врачам уделять больше времени пациенту, стоит дойти до специалиста и сдать базовый чек-ап. Помните: ваша "лень" может оказаться просто высоким уровнем гомоцистеина.
Нет. Кофеин лишь временно блокирует аденозиновые рецепторы, маскируя усталость. Он не снижает уровень гомоцистеина и не восполняет дефицит B12, а лишь сильнее истощает нервную систему при наличии дефицитов.
Высокий уровень этой кислоты повреждает внутреннюю выстилку артерий. Это создает микротрещины, на которые оседает холестерин, формируя бляшки. Усталость в этом случае — лишь верхушка айсберга.
Основные источники — печень, говядина, скумбрия и молочные продукты. Растительные продукты практически не содержат активной формы B12, пригодной для человека.
Если причиной был именно дефицит, первые изменения заметны через 2-4 недели регулярного поступления нутриентов. Кроветворению и нервным волокнам нужно время для восстановления.
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