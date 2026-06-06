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Организм буквально задыхается: высокая концентрация этого вещества в крови лишила сил миллионы

Здоровье

Хроническая усталость — это не дефицит отдыха, а часто сбой в биохимии организма. Ученые из Университета Осаки под руководством профессора Хироаки Каноути выяснили: даже у здоровых людей упадок сил напрямую коррелирует с нехваткой витаминов группы B. Если вы годами "выгораете" на работе, возможно, вашим клеткам просто не хватает топлива для метаболических циклов. Это подтверждается жесткими цифрами анализа гомоцистеина — биомаркера, который растет, когда организм начинает "задыхаться" без нужных микроэлементов.

Уставшая девушка с головной болью
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Уставшая девушка с головной болью

Гомоцистеин: индикатор вашего износа

Исследование охватило 600 взрослых японцев. Физиологи замерили уровни фолиевой кислоты (B9) и витамина B12. Эти вещества — не просто "полезные добавки", а критические участники процесса утилизации гомоцистеина. Когда витаминов мало, уровень этой аминокислоты в крови взлетает. Раньше высокий гомоцистеин связывали только с рисками инфарктов, деменции и хрупкости костей. Теперь доказано: он — прямой виновник субъективного ощущения "разбитости" и потери интереса к жизни.

"Гомоцистеин действует как токсичный балласт. Если его много, сосуды и нервная система работают на пределе. Пациенты списывают это на стресс, но без коррекции уровня фолатов и B12 никакие отпуска не помогут вернуть работоспособность", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Организм не умеет синтезировать эти витамины самостоятельно в нужном объеме. Мы получаем их извне. Любое нарушение в рационе превращает кровь в "густой бульон" из гомоцистеина, который блокирует нормальную когнитивную деятельность. Важно понимать, что правильное пробуждение и стабильный метаболизм невозможны без участия этой витаминной группы.

Гендерный аспект: апатия против слабости

Японские исследователи выявили любопытную деталь: дефицит витаминов бьет по полам по-разному. Мужчины с высоким гомоцистеином жалуются на физический износ — им тяжело передвигать ноги и выполнять монотонную работу. У женщин нехватка B9 и B12 проявляется в эмоциональной плоскости: падает мотивация, исчезает желание что-либо предпринимать, наваливается апатия. Это не "плохой характер", а прямое следствие нейрохимического дефицита. Чтобы не допустить критических состояний, важно вовремя распознавать сигналы тела.

Показатель Последствие дефицита B12/B9
У мужчин Выраженная физическая утомляемость, мышечная слабость
У женщин Снижение ментальной мотивации, апатия, когнитивный спад

"Мы часто видим, как пациенты пытаются лечить упадок сил самоназначенными таблетками. Но ошибка в дозе лекарства или некорректная форма приема могут свести эффект к нулю. Нехватку витаминов нужно подтверждать лабораторно, а не угадывать по симптомам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Питание как терапия

Профессор Каноути настаивает: ежедневная сбалансированная диета — это единственный способ удержать гомоцистеин в узде. Витамин B12 содержится преимущественно в продуктах животного происхождения, а фолиевая кислота — в зелени и бобовых. Если ваш рацион состоит из фастфуда и кофе, уровень биологического мусора в крови неизбежно вырастет. Это медленный яд, который не убивает сразу, но лишает качества жизни. Даже такие детали, как норма потребления масла, влияют на то, как организм усваивает жирорастворимые компоненты и поддерживает клеточные мембраны.

"Витаминный дефицит — это база для метаболической катастрофы. Если восполнить уровень нутриентов через питание, потребность в лекарственной терапии может отпасть. Главное — баланс, а не ударные дозы сомнительных БАДов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Усталость — слишком серьезный симптом, чтобы игнорировать его или глушить литрами энергетика. В условиях, когда цифровизация в поликлиниках позволяет врачам уделять больше времени пациенту, стоит дойти до специалиста и сдать базовый чек-ап. Помните: ваша "лень" может оказаться просто высоким уровнем гомоцистеина.

Ответы на популярные вопросы об усталости

Может ли кофе заменить витамины для бодрости?

Нет. Кофеин лишь временно блокирует аденозиновые рецепторы, маскируя усталость. Он не снижает уровень гомоцистеина и не восполняет дефицит B12, а лишь сильнее истощает нервную систему при наличии дефицитов.

Почему гомоцистеин так опасен для сосудов?

Высокий уровень этой кислоты повреждает внутреннюю выстилку артерий. Это создает микротрещины, на которые оседает холестерин, формируя бляшки. Усталость в этом случае — лишь верхушка айсберга.

Где больше всего витамина B12?

Основные источники — печень, говядина, скумбрия и молочные продукты. Растительные продукты практически не содержат активной формы B12, пригодной для человека.

Как быстро проходит усталость после начала приема витаминов?

Если причиной был именно дефицит, первые изменения заметны через 2-4 недели регулярного поступления нутриентов. Кроветворению и нервным волокнам нужно время для восстановления.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, клинический фармаколог Алексей Рябцев, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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