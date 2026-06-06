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ДНК-революция: грань между терапией и мутацией стерта. Что дальше?

Здоровье » Акушерство и гинекология » Мать и дитя

Человечество вплотную приблизилось к возможности исправлять генетические ошибки еще на стадии эмбриона, однако грань между спасительной терапией и непредсказуемыми мутациями остается размытой. Новые исследования в области технологии CRISPR показывают, что редактирование ДНК способно не только лечить наследственные заболевания, но и вызывать хаотичные перестройки хромосом, которые наука пока не научилась полностью контролировать.

ИИ и младенец
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
ИИ и младенец

Генетические ножницы: точность или лотерея?

Технология CRISPR-Cas9 долгое время преподносилась как идеальный инструмент для "разрезания" и исправления поврежденных участков ДНК. Однако последние эксперименты с человеческими эмбрионами выявили пугающую закономерность: в некоторых случаях система вызывает потерю целых участков хромосом. Вместо точечной замены одного дефектного гена ученые иногда получают масштабный генетический сбой, последствия которого для будущего ребенка невозможно просчитать заранее.

"Основная проблема сейчас не в том, чтобы найти нужный ген, а в том, чтобы заставить клетку правильно восстановиться после разреза. Организм часто латает ДНК случайным образом, что превращает научную процедуру в опасную лотерею", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru учитель биологии Ольга Николаева.

Несмотря на риски, сторонники метода указывают на его потенциал в борьбе с неизлечимыми болезнями. Если такие риски возникают при создании биологических возможностей для выживания в экстремальных условиях, то для медицины это вопрос спасения жизней. Тем не менее, нынешний уровень безопасности пока не позволяет перейти к массовому клиническому применению на людях.

Барьеры на пути к безопасности

Одной из главных сложностей является мозаицизм — явление, при котором только часть клеток эмбриона подвергается успешному редактированию. В результате рождается организм с двумя типами генетического кода, что само по себе может спровоцировать развитие патологий или онкологических заболеваний. Ученые пытаются минимизировать этот эффект, вводя компоненты CRISPR непосредственно в яйцеклетку в момент оплодотворения, но стопроцентного результата достичь не удается.

"Работа с ДНК на ранних стадиях напоминает попытку переписать код сложной программы, пока она загружается. Малейшая ошибка копирования приводит к тому, что вся система начинает работать со сбоями, которые могут проявиться лишь спустя десятилетия", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru биолог Ольга Николаева.

Параметр технологии Текущий статус и риски
Точность разреза гена Высокая, но возможны "ошибочные" попадания
Эффект мозаицизма Сохраняется в 20-40% случаев экспериментов
Восстановление ДНК Непредсказуемые перестройки хромосом
Долгосрочные последствия Неизвестны (отсутствует поколение взрослых людей)

Даже если технические ошибки будут исключены, остается риск побочных эффектов. Иногда вмешательство в геном напоминает ситуацию, когда мозг создает ложные воспоминания, пытаясь заполнить пробелы после травмы — клетка аналогичным образом может "додумать" свою структуру, что приведет к непредсказуемым мутациям в будущих поколениях.

Вопрос безопасности неразрывно связан с международным законодательством. Большинство стран придерживаются моратория на рождение детей с отредактированным геномом. Это связано не только с медицинскими опасениями, но и с угрозой появления "дизайнерских детей", чьи характеристики будут выбираться родителями по каталогу. Западные страны, особенно США, активно лоббируют жесткие ограничения, опасаясь неконтролируемого развития технологий в обход этических норм.

"Мы сталкиваемся с тем, что технические возможности опережают наше понимание эволюционных процессов. Прежде чем менять человека, нужно понять, не приведет ли это к постепенному вырождению вида из-за накопления рукотворных ошибок", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru биолог Ольга Николаева.

Пока ученые спорят о границах дозволенного, ИИ помогает находить скрытые закономерности в генетических данных, что в будущем может повысить точность процедур. Однако до момента, когда будущие родители смогут без страха исправлять наследственность своих детей, пройдут еще десятилетия клинических испытаний и жестких проверок.

Ответы на популярные вопросы о редактировании генома

Можно ли сейчас легально отредактировать геном ребенка?

Нет, во всем мире действует фактический запрет на имплантацию отредактированных эмбрионов женщинам. Исследования разрешены только в лабораторных условиях без доведения до рождения.

Какие болезни планируют лечить таким способом в первую очередь?

В приоритете тяжелые наследственные заболевания: муковисцидоз, серповидноклеточная анемия и болезнь Гентингтона, которые вызываются дефектом в одном конкретном гене.

Чем опасна процедура CRISPR для эмбриона?

Основной риск заключается в непреднамеренном изменении других участков ДНК, что может привести к врожденным порокам или развитию рака в раннем возрасте.

Станет ли редактирование генома доступным для всех?

Первоначально технология будет крайне дорогой и доступной только в специализированных центрах, что уже вызывает споры о возможном социальном неравенстве на биологическом уровне.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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