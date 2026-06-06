Правдивые цифры на тонометре: как одна ошибка портит ваш результат и пугает напрасно

Привычка мерить давление каждые полчаса — прямой путь к неврозу и ложным показателям. Врачи предупреждают: бесконтрольный контроль только повышает нагрузку на сосуды, делая их более "жесткими". Узнайте, как правильно пользоваться тонометром, чтобы видеть реальную картину, а не результат вашей паники.

Фото: unsplash.com by Mockup Graphics is licensed under Free to use under the Unsplash License Тонометр

Почему избыток замеров вреден

Многие уверены, что чем чаще проверять показатели, тем безопаснее. Однако постоянное сдавливание манжетой приводит к тому, что стенка артерии временно теряет податливость. В итоге аппарат фиксирует ложный подъем, пациент пугается, и стрессовый вариант развития событий зацикливается. Врачи рекомендуют ограничиться двумя подходами в сутки — утром и вечером.

"Частое и бесконтрольное измерение ведет к механическому раздражению сосуда. Давление из-за этого может долго оставаться высоким. Если постоянно терзать руку манжетой, вы увидите на экране не реальное состояние организма, а его бурную реакцию на ваши же манипуляции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Для постановки диагноза или корректировки терапии важна стабильность. Лишние данные только зашумляют общую статистику. Чтобы процесс мониторинга был полезным, нужно соблюдать дисциплину, а не стремиться к рекордному количеству подходов в час.

Золотой стандарт точности

Типичная ошибка — измерять показатели сразу после того, как человек зашел с улицы или плотно пообедал. Организму нужно время, чтобы перейти в режим покоя. Любое внешнее воздействие, будь то чашка крепкого чая или эмоциональный разговор, мгновенно искажает результат. Правильно организованная деталь ритуала замера — это пять минут полной тишины перед запуском тонометра.

Что мешает точности Как сделать правильно Скрещенные ноги или отсутствие опоры для спины Сидеть ровно, стопы полностью касаются пола Разговоры или движения во время работы манжеты Полная неподвижность и молчание Одежда, сдавливающая плечо выше манжеты Наложение на голую руку или тонкую ткань без складок

Существует проверенный метод трех замеров. Манжета не снимается, делается три измерения с интервалом в одну минуту. Истинным считается средний показатель. Первый результат часто бывает завышенным из-за эффекта новизны или легкого волнения, поэтому на него опираться не стоит.

"Важно понимать, что таблетки — это лишь часть дела. Если игнорировать образ жизни, показатели будут скакать. Продуманное решение по питанию и режиму дня дает сосудам необходимый отдых, что отражается на цифрах тонометра куда лучше, чем горсть лекарств на бегу", — отметила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важный нюанс: тонометр должен подходить по размеру. Слишком узкая манжета на крупной руке неизбежно выдаст цифры выше реальных, а слишком свободная — занизит их. Это техническая база, без которой любые попытки контроля превращаются в гадание.

"Манжета должна располагаться строго на 2—3 сантиметра выше локтевого сгиба. Рука при этом расслаблена и лежит на столе на уровне сердца. Если конечность будет на весу, мышцы напрягутся, что автоматически поднимет давление в артериях", — объяснила врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы об измерении давления

Можно ли пить воду перед замером?

Обычная чистая вода не влияет на показатели. Главное — избегать напитков с кофеином и крепкого чая как минимум за полчасика до процедуры.

Нужно ли измерять давление на обеих руках?

В первый раз стоит проверить обе руки. Если разница существенная, в дальнейшем ориентируются по той руке, где цифры выше.

Почему после первого замера второй всегда ниже?

Сосуды адаптируются к компрессии, а психологическое напряжение снижается. Именно поэтому среднее значение из трех попыток считается самым точным.

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