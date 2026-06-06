Кофе плюс дневной сон: как неожиданное сочетание может прочистить мозги до прозрачности

Дневной сон помогает мозгу быстро восстановиться, но только если не затягивать его до глубокой фазы. Короткий отдых на 15-20 минут даёт бодрость и ясность, а сон на 30-60 минут часто заканчивается тяжёлым пробуждением и ощущением разбитости.
Самый удачный вариант дневного сна — 15-20 минут. За это время человек остаётся в лёгкой фазе, не проваливаясь в глубокий сон. После такого отдыха легче сосредоточиться, а память и внимание работают ровнее.
Если есть возможность выделить около 90 минут, это уже полный цикл сна. В таком режиме пробуждение проходит мягче, а ощущение восстановления бывает сильнее, чем после короткой дремоты.
"Короткий дневной сон помогает снять накопившееся напряжение без тяжёлого пробуждения. Но как только отдых затягивается, человек чаще просыпается не бодрее, а вялым", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
Если дневной сон длится 30-60 минут, возрастает риск попасть в фазу глубокого сна. Просыпаться в этот момент неприятно: мозгу нужно время, чтобы выйти из режима торможения. Именно это и создаёт ощущение сонной тяжести после вроде бы обычной дремоты.
Такой эффект часто воспринимают как признак того, что сон "не сработал". На самом деле проблема не в самом отдыхе, а в его длине и моменте пробуждения.
"Люди нередко ждут от дневного сна немедленной бодрости, но организм реагирует на него по своим фазам. Если разбудить себя в неподходящий момент, появляется та самая тяжесть в голове", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru терапевт Анна Кузнецова
Лучшее время для дневного сна — с 13:00 до 15:00. В этот промежуток отдых обычно не сбивает ночной режим. Если лечь спать после 16:00, есть риск потом дольше засыпать вечером.
Чтобы не пропустить нужный момент пробуждения, совет один и очень простой: ставить будильник. Двадцать минут проходят незаметно, особенно если человек действительно устал.
Есть и ещё один приём для тех, кто хочет усилить эффект. Можно выпить чашку кофе прямо перед тем, как лечь на 20 минут. Кофеин начинает действовать как раз к моменту пробуждения, и ощущение бодрости становится заметнее.
"Дневной сон лучше планировать заранее, а не засыпать случайно после тяжёлого обеда. Тогда проще попасть в короткий цикл и не сбить ночной отдых", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.
|Сценарий
|Что получится
|15-20 минут сна
|Лёгкое пробуждение и более ясная голова
|30-60 минут сна
|Риск тяжёлого пробуждения и сонной инерции
|90 минут сна
|Полный цикл и более мягкий подъём
|Сон после 16:00
|Может помешать ночному сну
Чаще всего это происходит, если сон затянулся и человек проснулся из глубокой фазы. В этот момент мозг выходит из сна тяжело, и появляется ощущение разбитости.
Самый удобный вариант — 15-20 минут. За это время человек успевает отдохнуть, но не уходит в глубокий сон.
Да, если есть время на полный цикл. Такой сон помогает проснуться мягче и без резкого обрыва отдыха.
Поздний дневной сон может сдвинуть вечернее засыпание. Из-за этого ночной отдых часто становится короче или хуже по качеству.
Как форма ногтей влияет на эстетику рук. Подробный гид по выбору идеального опила под кутикулу и длину пальцев от топовых нейл-экспертов.