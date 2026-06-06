Эта линия обманула многих: почему привычка делить таблетки по риске опасна для здоровья

Риска на таблетке часто принимают за подсказку к делению, хотя в большинстве случаев это всего лишь элемент оформления. Ошибка здесь может стоить не только эффекта от лечения, но и испорченной дозы: у одних препаратов оболочка защищает вещество от желудка, у других — помогает ему высвобождаться постепенно.

Фото: pixabay.com by Prylarer is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Горсть таблеток

Почему риска на таблетке не означает, что её можно делить

Линия на таблетке сама по себе не даёт права делить её пополам. В ряде случаев это лишь деталь, которая делает препарат удобнее в производстве или легче узнаваемым. Автор материала отдельно подчёркивает: гарантий, что действующее вещество распределено ровно между половинами, нет, если это прямо не указано в инструкции.

Таблетка устроена не так просто, как кажется. Она может иметь оболочку, которая защищает вещество от кислоты желудка, или форму, рассчитанную на постепенное высвобождение дозы. Если такую конструкцию нарушить, лекарство перестаёт работать так, как задумано.

"Риска на таблетке — это не приглашение к делению. В большинстве случаев она нужна для формы и удобства, а не для точного разделения дозы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Если в инструкции прямо не сказано, что препарат можно делить, делать этого не стоит. Иначе можно нарушить работу лекарства ещё до того, как оно попадёт в организм в нужном виде.

Какие таблетки ломать особенно опасно

Первый рискованный тип — препараты пролонгированного действия. Их нельзя ломать, крошить или разжёвывать. Иначе лекарство выйдет в кровь слишком быстро, а не постепенно. Это меняет весь расчёт дозы и может обернуться нежелательной реакцией.

Вторая группа — таблетки в кишечнорастворимой оболочке. Такая оболочка нужна, чтобы вещество не разрушилось в желудке. Если повредить её, препарат может не дойти до нужного участка и не дать ожидаемого эффекта.

"Особенно осторожно нужно относиться к пролонгированным и кишечнорастворимым таблеткам. Их оболочка и форма работают как часть системы доставки лекарства", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Именно поэтому ориентиром должна быть не рисочка на поверхности, а инструкция к конкретному препарату. Если там нет прямого разрешения на деление, таблетку лучше не трогать.

Что может пойти не так при неправильном делении

Когда человек делит таблетку, которая этого не допускает, он увеличивает риск побочных реакций. В материале прямо сказано: даже если половинки выглядят ровными, это не значит, что препарат внутри распределён одинаково.

В лучшем случае средство просто не подействует. В худшем — возможны ожог желудка, тошнота или аллергическая реакция. Такие последствия особенно нежелательны, если речь идёт о лекарствах с особой оболочкой или замедленным высвобождением.

По этой причине решение о делении таблетки должно опираться на инструкцию и назначение для конкретного случая. Самодельный разлом — это не способ сэкономить или упростить приём, а риск испортить действие препарата.

"Если лекарство не рассчитано на деление, его эффект может измениться непредсказуемо. Иногда препарат не сработает вовсе, а иногда даст слишком резкий выброс вещества", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ситуация Что это значит Есть риска на таблетке Это не всегда разрешение делить препарат Пролонгированное действие Ломать нельзя: дозa может выйти слишком быстро Кишечнорастворимая оболочка Повреждение мешает лекарству дойти до цели Нарушение инструкции Растёт риск побочных реакций и потери эффекта

Ответы на популярные вопросы о делении таблеток

Можно ли ориентироваться только на риску?

Нет. Риска на поверхности не гарантирует, что таблетку можно делить. Решение даёт только инструкция к препарату.

Какие таблетки нельзя ломать в первую очередь?

Прежде всего препараты пролонгированного действия и таблетки в кишечнорастворимой оболочке. Для них деление особенно нежелательно.

Что будет, если сломать таблетку без разрешения?

Эффект может измениться. Препарат может сработать слабее, слишком резко или дать нежелательную реакцию.

Почему оболочка таблетки так важна?

Она помогает защитить вещество от желудочного сока или обеспечивает его постепенное высвобождение. Если оболочку повредить, схема работы лекарства нарушается.

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