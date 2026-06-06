Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мокрая шерсть притягивает беду: почему обычный заплыв в пруду может привести к зуду и колтунам
Белоснежные скалы теперь пустуют: в Турции признали катастрофический обвал спроса в заповеднике
Бесполезная игрушка для мегаполисов: в Тольятти вынесли приговор модным электрокарам
Второе дыхание после 45: как обмануть возраст и вернуть уровень энергии как в юности
Громкие обещания о покорении спутника: НАСА кардинально изменило финальный сценарий исторической миссии
Реки против законов природы: зачем России понадобилось поворачивать Сибирь на юг
Отдай долг стране, которая тебя кормит: за что глава ФПБК публично пристыдил Сашу Бортич
Горькое лекарство для демографии: в Госдуме предложили платить женщинам за осознанный выбор
Честное признание: какую оценку своему отцовству дал Максим Виторган, путешествуя с сыном от Ксении Собчак

Эта линия обманула многих: почему привычка делить таблетки по риске опасна для здоровья

Здоровье

Риска на таблетке часто принимают за подсказку к делению, хотя в большинстве случаев это всего лишь элемент оформления. Ошибка здесь может стоить не только эффекта от лечения, но и испорченной дозы: у одних препаратов оболочка защищает вещество от желудка, у других — помогает ему высвобождаться постепенно.

Горсть таблеток
Фото: pixabay.com by Prylarer is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Горсть таблеток

Почему риска на таблетке не означает, что её можно делить

Линия на таблетке сама по себе не даёт права делить её пополам. В ряде случаев это лишь деталь, которая делает препарат удобнее в производстве или легче узнаваемым. Автор материала отдельно подчёркивает: гарантий, что действующее вещество распределено ровно между половинами, нет, если это прямо не указано в инструкции.

Таблетка устроена не так просто, как кажется. Она может иметь оболочку, которая защищает вещество от кислоты желудка, или форму, рассчитанную на постепенное высвобождение дозы. Если такую конструкцию нарушить, лекарство перестаёт работать так, как задумано.

"Риска на таблетке — это не приглашение к делению. В большинстве случаев она нужна для формы и удобства, а не для точного разделения дозы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Если в инструкции прямо не сказано, что препарат можно делить, делать этого не стоит. Иначе можно нарушить работу лекарства ещё до того, как оно попадёт в организм в нужном виде.

Какие таблетки ломать особенно опасно

Первый рискованный тип — препараты пролонгированного действия. Их нельзя ломать, крошить или разжёвывать. Иначе лекарство выйдет в кровь слишком быстро, а не постепенно. Это меняет весь расчёт дозы и может обернуться нежелательной реакцией.

Вторая группа — таблетки в кишечнорастворимой оболочке. Такая оболочка нужна, чтобы вещество не разрушилось в желудке. Если повредить её, препарат может не дойти до нужного участка и не дать ожидаемого эффекта.

"Особенно осторожно нужно относиться к пролонгированным и кишечнорастворимым таблеткам. Их оболочка и форма работают как часть системы доставки лекарства", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Именно поэтому ориентиром должна быть не рисочка на поверхности, а инструкция к конкретному препарату. Если там нет прямого разрешения на деление, таблетку лучше не трогать.

Что может пойти не так при неправильном делении

Когда человек делит таблетку, которая этого не допускает, он увеличивает риск побочных реакций. В материале прямо сказано: даже если половинки выглядят ровными, это не значит, что препарат внутри распределён одинаково.

В лучшем случае средство просто не подействует. В худшем — возможны ожог желудка, тошнота или аллергическая реакция. Такие последствия особенно нежелательны, если речь идёт о лекарствах с особой оболочкой или замедленным высвобождением.

По этой причине решение о делении таблетки должно опираться на инструкцию и назначение для конкретного случая. Самодельный разлом — это не способ сэкономить или упростить приём, а риск испортить действие препарата.

"Если лекарство не рассчитано на деление, его эффект может измениться непредсказуемо. Иногда препарат не сработает вовсе, а иногда даст слишком резкий выброс вещества", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ситуация Что это значит
Есть риска на таблетке Это не всегда разрешение делить препарат
Пролонгированное действие Ломать нельзя: дозa может выйти слишком быстро
Кишечнорастворимая оболочка Повреждение мешает лекарству дойти до цели
Нарушение инструкции Растёт риск побочных реакций и потери эффекта

Ответы на популярные вопросы о делении таблеток

Можно ли ориентироваться только на риску?

Нет. Риска на поверхности не гарантирует, что таблетку можно делить. Решение даёт только инструкция к препарату.

Какие таблетки нельзя ломать в первую очередь?

Прежде всего препараты пролонгированного действия и таблетки в кишечнорастворимой оболочке. Для них деление особенно нежелательно.

Что будет, если сломать таблетку без разрешения?

Эффект может измениться. Препарат может сработать слабее, слишком резко или дать нежелательную реакцию.

Почему оболочка таблетки так важна?

Она помогает защитить вещество от желудочного сока или обеспечивает его постепенное высвобождение. Если оболочку повредить, схема работы лекарства нарушается.

Читайте также

Экспертная проверка: клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач общей практики Елена Морозова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Еда и рецепты
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Еда и рецепты
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Популярное
Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам

Скрытые детали диалога лидеров двух держав о судьбе Острова свободы позволят избежать силового сценария и сохранить России позиции на Кубе.

Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам
Гордыня Берлина рухнула: внезапное прозрение канцелярии ФРГ обернулось поиском пути к Москве
Гордыня Берлина рухнула: внезапное прозрение канцелярии ФРГ обернулось поиском пути к Москве
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Руки как у аристократки: как форма ногтей меняет восприятие ваших кистей
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Бензин по сто рублей: критическая обстановка в Крыму обнажила жадность спекулянтов
Фронт затрещал по швам: оборона ВСУ в районе Константиновки превратилась в неуправляемый хаос
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Последние материалы
Второе дыхание после 45: как обмануть возраст и вернуть уровень энергии как в юности
Громкие обещания о покорении спутника: НАСА кардинально изменило финальный сценарий исторической миссии
Реки против законов природы: зачем России понадобилось поворачивать Сибирь на юг
Отдай долг стране, которая тебя кормит: за что глава ФПБК публично пристыдил Сашу Бортич
Горькое лекарство для демографии: в Госдуме предложили платить женщинам за осознанный выбор
Честное признание: какую оценку своему отцовству дал Максим Виторган, путешествуя с сыном от Ксении Собчак
Рилсы против успеваемости: почему короткие обучающие видео буквально обнуляют память студентов
ДНК-революция: грань между терапией и мутацией стерта. Что дальше?
Ульяновские инженеры пересмотрели архитектуру легенды: водителей ждут перемены в управлении
Миллионы хозяев сошли с ума: невинное увлечение привело к всплеску неврозов у домашних питомцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.