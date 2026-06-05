Коллеги исчезли: что на самом деле происходит с психикой на удалёнке

Переход на дистанционный формат деятельности провоцирует серьезные психологические проблемы, что подтверждают данные специалистов из Гарвардского университета и Университета Виргинии. Согласно опросу, сотрудники на удаленке тратят на профессиональные задачи в среднем на 1,2 часа больше, жертвуя при этом личным временем и живым общением.

Фото: freepik is licensed under public domain Эмоциональное оцепенение

Исследователи зафиксировали рост вероятности полной социальной изоляции в течение нескольких дней. Подобный дефицит общения становится катализатором хронического стресса, который при отсутствии коррекции способен перерасти в клиническую депрессию или генерализованные тревожные расстройства, пишет сайт aif.ru . Кроме того, у дистанционных работников заметно снижается интенсивность неформальных связей, а участие в общественных активностях практически сходит на нет.

Наиболее высокие риски ментальных нарушений наблюдаются у людей, проживающих в одиночестве, поскольку именно они лишены повседневной поддержки со стороны коллег и близких. Обострение подобных состояний нередко требует комплексных мер, затрагивающих не только поддержку психологов, но и системные изменения в организации пространства, что отчасти созвучно с необходимостью реформ в других сферах, например, в системе обеспечения медикаментами. По словам авторов материала работа вне офиса требует осознанного подхода к организации досуга.

"Длительное пребывание вне коллектива часто ведет к нарушению восприятия реальности и накоплению социальной апатии. Психика человека эволюционно настроена на коммуникацию, поэтому отсутствие очной поддержки коллег неизбежно создает внутреннее напряжение", — отметил в беседе с Pravda.Ru психолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о влиянии удаленки на психику

Почему рабочее время на удаленке растет?

Граница между личным временем и профессиональными обязанностями размывается, что заставляет сотрудников дольше оставаться на связи и проверять почту вне графика.

Кто находится в группе риска?

Наиболее уязвимыми являются одиноко проживающие специалисты, у которых нет возможности для спонтанного живого общения в быту.

Чем опасен хронический стресс при работе из дома?

Постоянное напряжение без социальной разрядки повышает вероятность развития депрессивных состояний и тревожных расстройств.

Как снизить негативные последствия дистанционной работы?

Важно участвовать в неформальных встречах, планировать социальные контакты и строго соблюдать временные рамки рабочего дня.

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