Офисный шум перестал быть безобидным: как обрывки чужих фраз выжигают ваш когнитивный ресурс

Открытые офисы давно считают удобным форматом для работы, но у них есть скрытая цена: лишний фоновый шум бьёт не только по комфорту, но и по концентрации. Особенно тяжело мозг переносит не ровный гул техники, а чужую речь, которая незаметно перетягивает внимание на себя и мешает держать рабочий ритм.

Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фэншуй на рабочем месте

Почему open space утомляет быстрее

Отсутствие перегородок и звукоизоляции нередко даёт обратный эффект: сотрудники хуже справляются с задачами, где нужна концентрация, и быстрее устают. Об этом рассказал "Газете.Ru" основатель центров слуха "СлышуВижу", аудиолог Никита Дикопольцев.

По его словам, главная проблема открытых пространств — не только гул вентиляции или кондиционеров. Куда сильнее мешают обрывки чужих разговоров. Для слуховой системы речь всегда в приоритете, и мозг не может полностью отрезать членораздельные звуки, даже если человек не слушает их специально.

"Главная проблема открытых пространств — даже не равномерный гул вентиляции или кондиционеров, а обрывки речи коллег. Восприятие речи является приоритетной задачей для слуховой системы человека. Мы можем не обращать внимания на какой-то монотонный шум, но мозг не способен полностью игнорировать членораздельные звуки", — подчеркнула терапевт Анна Кузнецова.

Как речь в фоне мешает мозгу

Дикопольцев сослался на исследователей из японского Университета Ямагути. Они обнаружили, что осмысленная речь в фоновом шуме вызывает подавление корковой активности у работающего человека. В эксперименте участники реагировали медленнее и хуже удерживали кратковременную память, когда рядом звучали разговоры, даже если речь не была обращена к ним напрямую.

Механизм здесь простой: мозг автоматически пытается понять, о чём говорят, и решить, относится ли это к самому слушающему. На этот разбор уходит часть ресурсов оперативной памяти, которые должны были работать на задачу.

Похожий эффект замечают и в других бытовых ситуациях, где внимание постоянно дробится. Когда человек пытается сосредоточиться на одном деле, но вокруг много звуковых раздражителей, нагрузка растёт быстрее, чем кажется.

"Учёные показали не просто отвлекающий фактор, а конкретную нагрузку на мозг: речь в фоне мешает памяти и скорости реакции. Для людей, которые много работают головой, это особенно заметно к концу дня", — сообщила врач общей практики Елена Морозова.

Что помогает снизить нагрузку

По словам аудиолога, пять-шесть часов в open space без акустического комфорта могут давать состояние, похожее на сенсорную перегрузку. Усталость в этом случае копится не из-за физической работы, а из-за постоянного напряжения слуховой системы. К концу дня человеку становится сложнее анализировать информацию и принимать решения.

Снизить вред от шума помогают акустическое зонирование, наушники с шумоподавлением или фоновая музыка. Но и здесь есть пределы: звук не должен быть громче 70-75 дБ, а непрерывно использовать такие решения лучше не дольше двух часов, чтобы не перегружать слуховую систему.

Если шум в офисе идёт не от техники, а от разговоров, именно это чаще всего и становится главным источником усталости. Поэтому тишина в рабочей зоне иногда даёт больше, чем внешне более "живой" формат офиса.

"Когда человек долго сидит в шумной среде, устаёт не только внимание. Слуховая система всё время остаётся в напряжении, и это быстро отражается на работоспособности", — пояснила психолог Надежда Осипова.

Проблема Что происходит Шум с разговорной речью Мозг отвлекается на смысл фраз и хуже держит задачу 5-6 часов в open space Нарастает сенсорная перегрузка и усталость Шумоподавление и музыка Могут помочь, если не превышать 70-75 дБ и не использовать их без перерыва

Ответы на популярные вопросы о шуме в open space

Почему речь коллег мешает сильнее, чем обычный шум?

Потому что мозг автоматически пытается распознать смысл слов. Монотонный шум он может частично игнорировать, а речь — нет.

Что показал эксперимент японских исследователей?

Участники хуже реагировали и слабее удерживали кратковременную память, когда слышали разговоры в фоне.

Сколько времени в шумном офисе уже даёт заметную усталость?

По словам Никиты Дикопольцева, речь идёт о 5-6 часах без акустического комфорта.

Можно ли снизить нагрузку без полного ухода из open space?

Да. В тексте названы акустическое зонирование, наушники с шумоподавлением и фоновая музыка, если соблюдать предел по громкости и времени.

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