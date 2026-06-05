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Лёгкие были лишь началом: как токсичные испарения запускают необратимое разрушение нейронов мозга

Здоровье

Загрязненный воздух и токсичные испарения бьют по легким, но их влияние на центральную нервную систему изучено значительно хуже. Новые данные подтверждают: вдыхаемые химические соединения напрямую связаны с ускоренным развитием деменции. Если на экологию в мегаполисе повлиять сложно, то полный контроль над собственными привычками — эффективный инструмент защиты когнитивных функций.

Больные лёгкие
Фото: cdc.gov by media@cdc.gov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Больные лёгкие

Курение сигарет — доказанный фактор риска развития деменции. Вероятность когнитивных нарушений у курильщиков возрастает на 30-50 процентов по сравнению с некурящими. Длительное воздействие токсинов нарушает микроциркуляцию и запускает нейродегенеративные процессы в тканях мозга. Понимание того, сколько дней организм очищается от никотиновой отравы, важно для построения долгосрочной тактики защиты нейронов.

"Курение вызывает хроническую гипоксию мозга и системное воспаление сосудов, что драматически ускоряет процессы старения нейронных сетей", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Отказ от курения в пожилом возрасте снижает риск деменции на 16 процентов. Однако исследователи из Медицинской школы Чжэцзянского университета выявили критический нюанс. Успех возможен лишь при коррекции питания. Набор веса более чем на 10 килограммов после бросания курить "обнуляет" когнитивные преимущества.

Фактор Влияние на риск деменции
Отказ от курения (без набора веса) Снижение риска на 16%
Курение + высокий ИМТ/диабет Критическое повышение риска

Лишний вес провоцирует диабет 2 типа, который выступает триггером для поражения когнитивных центров. Многие люди пытаются заедать абстинентный синдром, не подозревая, что привычные причины лишнего веса после отказа от табака требуют эндокринологического контроля.

"Изменение метаболического фона после отказа от сигарет зачастую требует консультации нутрициолога, так как резкий рост глюкозы в крови на фоне изменения привычек нивелирует пользу для чистоты сосудов", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Данные 25-летнего наблюдения за 32 000 пенсионерами показывают: польза накапливается постепенно. У группы, отказавшейся от курения с минимальной прибавкой в весе (менее 5 кг), темп снижения когнитивных функций был на 20 процентов ниже, чем у тех, кто продолжал курить. Улучшение работы мозга — это не разовая акция, а процесс долгого восстановления.

"Мы видим прямую корреляцию между метаболическим спокойствием и нейропластичностью; контроль веса после отказа от никотина является фундаментом для сохранения памяти в пожилом возрасте", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о курении и лишнем весе

Всегда ли набор веса неизбежен после отказа от курения?

Нет, не всегда. Набор веса часто является следствием компенсаторного пищевого поведения. При должном контроле рациона и адекватной физической активности его можно минимизировать.

Почему лишний вес после курения так опасен для мозга?

Ожирение ведет к инсулинорезистентности и системному воспалению. Это нарушает метаболизм глюкозы в головном мозге, что запускает процессы дегенерации нейронов.

Есть ли смысл бросать курить после 60 лет?

Безусловно. Исследования Чен и соавторов доказывают, что мозг пенсионеров демонстрирует значительное улучшение когнитивных показателей даже при относительно позднем отказе от табака.

Как остановить стремительный набор веса?

Необходим мониторинг углеводного обмена (предупреждение диабета) и замещение привычки курить на физическую активность, не связанную с избыточным приемом калорий.

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Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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